Ce sa faci cand copilul nu vrea la culcare

Problema copilului care nu vrea sa mearga seara la culcare nu apare doar la bebelusi si in primii doi-trei ani de viata ai micutului. Asa cum stiu toti parintii, refuzul de a merge in pat sau sa nu poata adormi poate fi intalnita si la copiii care merg la scoala.

Pe cat de frustranta este aceasta problema, parintii trebuie sa fie constienti ca este nevoie sa se ocupe de ea cat de curand posibil. Pentru ca este crucial ca un copil de scoala sa doarma suficient si sa fie bine odihnit.

Toti copiii, indiferent de varsta, au nevoie de somn si de odihna, insa cei care merg la scoala se pot confrunta cu probleme de concentrare, nu sunt atenti si capacitatea de invatare este afectata in cazul in care sunt obositi. In plus, lipsa somnului poate, de asemenea, avea efecte negative asupra starii emotionale, dezvoltarii fizicii dar si asupra capacitatii de a lupta cu bolile si infectiile.

De ce nu vrea copilul sa mearga la culcare

In cazul in care, adesea, copilul tau se impotiveste mersului la somn incearca sa descoperi cauza pentru care se comporta astfel. Iata cateva dintre cele mai intalnite cauze pentru care un copil nu vrea sa mearga la culcare ori are dificultati sa adoarma.

– Copiii au diferite nevoie de somn

Ca si in cazul adultilor si copiii au nevoie de cantitati diferite de somn. Unii se descurca excelent cu numai noua ore de odihna pe noapte in vreme ce altii trebuie sa doarma 11 ore pentru a fi odihniti. Totusi, in medie, cei mai multi scolari trebuie sa aiba un somn de 10-11 oare pe noapte. Fii atent la semnele care iti dezvaluiesc faptul ca micutul tau nu doarme suficient: ii este greu sa se trezeasca dimineata, are probleme cu concentratia ori este hiperactiv.

