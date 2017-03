Ce le spunem copiilor despre iepurasul de Paste

Iepurasul mult iubit si asteptat de copii, iepurasul care le aduce oua colorate, isi are originea in Germania. Primele documente il mentioneaza ca simbol de Paste in jurul anului 1500, iar primele dulciuri in forma de iepurasi au fost facute tot in Germania, la 1800.

In multe culturi iepurele este mesager sacru al divinitatii. In Egiptul Antic era un simbol al fertilitatii, iar in traditia germanica iepurele aduce viata noua in fiecare primavara. De-a lungul timpului iepurasul a ramas la fel: un mesager al unui anotimp in care toate lucrurile sunt posibile si toate lucrurile pot fi noi din nou.

