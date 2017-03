Cat de repede cresc bebelusii in greutate

La 3 zile de la nasterea bebelusului, dupa scaderea fiziologica in greutate, bebelusii vor incepe sa creasca cu 15-20 g pe zi. In medie, bebelusii vor atinge greutatea de la nastere in aproximativ 10-14 zile. Ritmul de crestere al bebelusilor este diferit, bebelusii alaptati cresc mai rapid in primele 2-3 luni, apoi cresc mai lent. La sfarsitul primei luni de viata, cresterea in greutate este in medie de 500-600 de grame si 2-3 cm in lungime.

Greutatea de la nastere se dubleaza la 4 luni si se tripleaza la 12 luni. Acestea sunt insa niste valori medii, orientative, pentru ca fiecare bebelus are ritmul lui propriu de crestere care este influentat de factori constitutionali.

In primul an de viata bebelusii cresc in greutate cu:

– 115 – 220 g/saptamana pana la 3 luni (in medie 26-31 g/zi)

– 85 – 140 g/saptamana de la 3 la 6 luni (in medie 17-18 g/zi)

– 45 – 85 g/saptamana pana la 12 luni (in medie 12-13 g/zi intre 6-9 luni si 9 g/zi intre 9-12 luni)

Vezi pe eumama.ro cum iti dai seama daca bebelusul mananca suficient.