5 motive sa-i citesti copilului in fiecare zi

Potrivit unor statistici date recent publicitatii, unu din trei parinti citesc copiilor povestea de “noapte buna”. In acelasi timp, mai mult de jumatate dintre parintii chestionati spun ca cei mici petrec o buna parte din vreme in fata televizorului, calculatorului, tabletei etc. si mai putin in fata cartii.

Sa-i citesti copilului nu este o joaca, ci este un element definitoriu in dezvoltarea lui. Copiii carora li se citeste zilnic sunt mai pregatiti pentru scoala, vor invata mai repede si mai bine. In plus, ritualul citirii le va dezvolta apetitul pentru citit si va creste legatura dintre parinte si copil.

Cititul povestii de seara ii pregateste pe copii pentru somn

Dupa haosul de zi cu zi din viata copiilor, cititul de seara ii linisteste si ii pregateste pentru somn. Cu cat exersezi mai mult acest ritual, cu atat copilul va adormi mai repede, instalandu-se rutina. Ritualul cititului are efect nu doar asupra copilului, ci si asupra parintelui care se linisteste la randu-i.

Urmarind pagina unei carti, copilul invata literele

De fiecare data cand parintele citeste o poveste, copilul urmareste formele “acum ciudate” printate pe coala alba. Cu timpul, formele vor fi percepute ca litere, apoi sunele vor fi asociate cu literele, iar copilului ii va fi mult mai usor sa citeasca.

