Vineri, 31 martie 2017. Racii vor primi bani dintr-o afacere, iar Fecioarele isi vor gasi casa visurilor lor

Vibratia zilei este 4 si o sa ne preocupe bunastarea familiei, confortul alor nostri.

BERBEC: Poate va invita cineva la plimbare in alt oras si-o sa fiti dispusi s-o porniti inca de azi la drum. E posibil sa semnati niste acte, sa primiti si bani, sa aflati vesti bune care sa va dea idei de afaceri, dar si de petrecut timpul liber in modul cel mai placut.

TAUR: E posibil sa primiti bani, sa dati o raita pe la cumparaturi sa luati si cadouri de Paste si alimente – diverse. Se-ntampla lucruri noi pe care le-asteptati, probabil, de multa vreme si o sa dati drumul proiectelor din sfera profesionala, dar nici de cele personale nu veti face abstractie.

GEMENI: O sa va faca cineva o surpriza, va cheama intr-o excursie, sa luati parte la niste mondenitati si o sa va duceti – e o superoferta. Ati putea rezolva o problema mai veche si sa scapati de o apasare sufleteasca, sa va puteti bucura de viata, de lucrurile pe care vi le puteti oferi voi insiva.

RAC: Or sa va contacteze niste coechipieri de afaceri, sa munciti impreuna la ceva care-o sa v-aduca bani in perioada asta, imediat urmatoare. Poate fi o perioada de promovare la serviciu, si in afacerile particulare e posibil sa va faceti remarcati prin ceva anume si sa culegeti roadele muncii voastre.

LEU: Poate primiti o prima de Paste sau niste cadouri de la serviciu, sau din partea unor oameni care va apreciaza, nu neaparat prieteni. E posibil sa plecati pe undeva, c-o fi un eveniment festiv pe-acolo si o sa cunoasteti si alti oameni, sa va bucurati si de plimbare si de sejurul in zona respectiva.

FECIOARA: Poate v-a luat cineva bilete la tren, la avion sa plecati in plimbare acum sau de Paste, cu familia, cu rudele. Va parvine un raspuns de la banca sau de la vreo agentie imobiliara care v-a gasit locuinta visurilor voastre si o sa va mearga bine cu intocmitul actelor.

BALANTA: Cineva de departe revine, poate s-a schimbat – in bine – persoana, si vrea sa faceti casa buna impreuna. Se-ntampla lucruri neasteptate si-ncontinuare la fel o sa fie, si dupa Paste, se re-aseaza situatia parteneriala, si-atunci nu va pripiti sa luati o decizie.

SCORPION: Poate primiti o invitatie la masa, la o petrecere pentru maine, poimaine, poate si-si, ca-i e dor cuiva de voi. Intrevedere cu cineva care va da de lucru si daca va faceti timp o s-aveti de castigat, c-asa e perioada, cu oferte de colaborare care s-aduca bani.

SAGETATOR: O discutie intre patru ochi cu fiinta iubita ar face ca relatia de cuplu sa devina stabila, armonioasa, si sa duca la casatorie. O atmosfera vie, febrila la serviciu, chiar o sa va gasiti locul pe care considerati ca-l meritati si o sa fie o promovare pe masura talentului vostru.

CAPRICORN: Poate va faceti timp si pentru voi, sa practicati un sport, sa plecati intr-o drumetie, si sa fiti inconjurati de oameni tineri. Se poate sa fiti invitati la o ceremonie religioasa maine sau va duceti la o cununie civila, astazi, e un eveniment care sa va puna, poate, la cheltuiala.

VARSATOR: Se poate sa vina cineva de la drum si sa ramana chiar si peste noapte, si sa va pice tocmai bine vizita. Disponibilitate pentru plecat la plimbare in excursie aveti, poate va duceti si in alta tara, o sa calatoriti cu destula usurinta daca asta va propuneti.

PESTI: O noua relatie sentimentala v-ar readuce cheful de viata si-ati deveni mult mai inventivi, o sa va dezvoltati frumos pe mai multe planuri. O stare de bine, o prezenta placuta, un castig, o confirmare dintr-un birou de sef si o serie de lucruri se vor schimba – de-aici incolo si-or sa va avantajeze.

Sursa: Pro TV