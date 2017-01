Vineri, 27 ianuarie 2017. Afla ce ti-au pregatit astrele pentru astazi

Berbec

Atitudinea ta tonica, optimista, increzatoare e un exemplu demn de urmat de cei apatici si pesimisti. Tu faci un pas in fata si arati tuturor ca nimic nu e atat de greu incat sa nu poata fi rezolvat, nimic nu e atat de trist incat sa merite sa-ti torni cenusa in cap, si prin aceasta atitudine atat de luminoasa, poti trage si pe altii dupa tine, in sus. Sunt cateva persoane in preajma ta care l-au luat pe nu in brate si se plang intruna, dar au noroc de o prezenta ca a ta care le readuce si lor zambetul pe buze si speranta in suflet. Mobilizeaza-i, ridica-le moralul, pentru ca iti vor fi recunoscatori pentru energia pe care le-o insufli!

Taur

Ai investit enorm pana aici, deci nu-ti mai face procese de constiinta ca ai fi putut da mai mult, ca s-ar fi putut face altceva, ca se putea si mai bine. Da, intotdeauna e loc de mai bine, iar perfectionistul din tine nu se poate linisti, dar fii sigur ca tot ce ai construit pana in acest punct e maximum din ce puteai da! Multumeste-te cu asta si foloseste nivelul la care ai ajuns ca punct de plecare spre nivelul urmator. Nu fi obsedat de ideea ca se putea si mai bine, ci propune-ti ca ceea ce nu ai atins inca sa devina obiectivul urmatoarei etape din proiectele tale. Data viitoare va fi si mai bine, dar ce ai acum e perfect pentru nivelul acesta!

Gemeni

O noua iubire se poate contura frumos la orizont si e normal sa te cuprinda emotia, nerabdarea, dorinta de a face pasi mari inainte, spre o urmatoare etapa fireasca in relatia voastra. Iesi in lume, imbraca-te bine, pune accent pe felul cum arati, cum vorbesti, cum te comporti, pentru ca nici nu stii de unde sare iepurele si cineva este cu ochii pe tine. Poate avea loc o intalnire interesanta cu o persoana care are efecte excelente asupra psihicului tau, descoperind cat de sensibil poti fi in unele momente. Nu te multumi doar sa primesti gesturile de admiratie, de afectiune, de rasfat, ci ofera si tu in aceeasi masura!

Rac

Nu te juca prea mult cu resursele tale financiare, avand impresia ca, oricat ai cheltui, banii se vor intoarce repede inapoi. Nu e chiar asa, iar o atitudine superficiala in privinta banilor s-ar putea solda cu dezechilibrarea bugetului propriu. Singura atitudine jucausa pe care ti-o poti permite e sa cumperi… jucarii! Asta da, deci mergi la cumparaturi si gandeste-te la darurile pentru cei mici din familie. Dar si tu te simti inca un copil, incat nu ar fi exclus sa dai o suma de bani pentru un capriciu considerat de altii drept un gest copilaresc. Ei si ce? vei spune, e dorinta ta fie inseamna sa-ti cumperi un trenulet sau un ursulet de plus, desi tu ai trecut demult de varsta potrivita pentru asa ceva.

Leu

Dragostea nu se poate desfasura, mereu, doar intr-un camp de floricele, ci mai apar si conflicte intre indragostiti. Pregateste-te azi pentru o confruntare aprinsa cu partenerul, dar daca il vezi mai nervos si nu vrea deloc sa coboare tonul, fii tu cel care trece cu vederea atmosfera aceasta incordata. Nu are rost sa va puneti amandoi orgoliile la treaba, pentru ca o mica neintelegere de la cine stie ce fleac poate denatura foarte usor spre un scandal de proportii. Lasa-l pe celalalt sa-si elibereze nervii, dar nu turna si tu gaz pe foc fara motiv: e obosit, e stresat, intelege-l!

Fecioara

Ocupa-te azi de lucrurile marunte de care nu ai avut timp inainte. Azi ai starea potrivita pentru a te apleca asupra lor cu mai multa rabdare, pe indelete, descoperind unde se ascund de fapt piedicile sau hibele. Nici nu-ti vine a crede cate lucruri poti sterge azi de pe o lista de sarcini mult prea lunga, dar daca te-ai uita mai bine, ai vedea ca sunt de fapt chestiuni minore care ar putea fi bifate usor. Ia-le pe toate pe rand, una cate una, si ai sa vezi ca lista de datorii in asteptare se reduce dintr-o data la jumatate doar pentru ca ti-ai propus sa te ocupi de ea astazi. Cere si ajutorul celor din jurul tau, pentru ca e si de datoria lor deopotriva.

Balanță

Taci si suporta unele conditii care nu prea iti convin, la prima vedere. Nu-ti place deloc sa o faci pe umilul, cand tu ai o atitudine de lider si orgolii imense, dar de data aceasta vei vedea ca o pozitie inferioara, un ton scazut si putina modestie nu strica deloc. Ai multe de castigat de pe urma unei astfel de atitudini, dupa principiul capul taiat sabia nu-l taie. Taci si suporta unele conditii defavorabile acum, pe moment, pentru ca ceea ce poti obtine de pe urma unui astfel de comportament, chiar merita efortul.

Scorpion

Desi unii povestesc ce frumos va fi un eveniment anuntat pentru perioada urmatoare, tu ai mari rezerve si nu te lasi convins de promisiunile lor. Preferi sa te bazezi pe fapte, nu pe basme, chiar daca si tu faci parte dintre cei mai mari visatori, viata te-a invatat destule lectii despre diferenta dintre realitate si vis. Cum te-ai mai fript si altadata crezand in utopii descrise frumos de altii mai idealisti decat tine, acum sufli si-n iaurt si nu crezi pana nu vezi.

Săgetător

Nici nu-ti vine a crede ce frumos se rezolva unele probleme doar pentru ca ai curajul sa gandesti pozitiv si sa-ti impui sa primesti doar lucruri bune! Nu te lasa influentat de nicio veste cu tenta negativa, de nicio incercare a unora de a-ti taia aripile si curajul, ci mergi mai departe, triumfator, convins ca totul se rezolva ca la carte in favoarea ta. Esti sub o stea norocoasa, fii sigur de asta, si vei vedea ce frumos duc toate caile de acum catre un succes deplin, la capat. Esti din ce in ce mai increzator si sentimentul acesta motivant parca te face sa zbori!

Capricorn

Te rupi un pic de activitatile pe rol si arunci o privire inapoi la o situatie de demult care nu a fost rezolvata asa cum se cuvine. Ai timp suficient sa te ocupi de vechile datorii, de aceea e bine sa te opresti din mers si sa te intorci in alte vremuri, unde a ramas ceva in coada de peste. Acum ai instrumentele si cunostintele necesare pentru a duce totul la indeplinire cu mai mult elan, pentru ca timpul scurs de atunci a devenit experienta folositoare care poate sta la baza succesului de astazi.

Vărsător

Nu stii sa te bucuri de succesul la care ai ajuns prin atatea eforturi, de parca ai vrut si mai mult… Nu te multumesti cu putin, sperai ceva mai mult de atat, dar ar fi bine sa nu pretinzi imposibilul, ci sa incerci sa accepti ceea ce ti se ofera. Decat deloc, e bine si asa, dar ambitia ta e mai mare si visezi ca, intr-o zi, sa obtii mai mult si sa ajungi mai sus decat acum. Simti ca poti mai mult, simti ca meriti mai mult, de aceea nu te poti bucura cu ceea ce ai acum.

Pești

Ai curajul deciziei fara sa te gandesti, neaparat, incotro duce directia. Chiar daca nu ai o imagine foarte precisa asupra viitorului, primul pas e mai greu, cel care va dicta mai apoi ritmul de evolutie, ca atare asta trebuie sa faci acum. Sa iei taurul de coarne si sa spui start. Ai rabdare sa se arate si rezultatele pentru ca esti abia la inceput, e cale lunga pana departe. Important e sa crezi tu cu tarie ca ceea ce incepi acum va fi de succes si ca la capat nu te asteapta altceva decat o binecuvantata stare de implinire, oricat ar dura drumul tau pana acolo.