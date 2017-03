Vineri, 17 martie 2017. Pestii isi strang toti prietenii laolalta, iar Varsatorii isi propun sa iasa mai des in societate

Rezolvari azi! O s-avem de dus munca de lamurire cu cei care se-mpotrivesc deciziilor noastre si o sa fie bine sa ne inarmam cu rabdare ca sa ne atingem scopurile.

Va fi greu, dar nu imposibil. Vibratia zilei este 8 si e bine sa cheltuim cu cap banii, sa nu ramanem lefteri.

BERBEC

Poate-o sa va oferiti si un moment de respiro dupa ce va terminati toate treburile, ca sa evitati starile de oboseala, epuizarea. Poate are loc un eveniment important in viata voastra si o sa va implicati trup si suflet, or sa va mai ajute si prietenii, rudele si-o sa mearga totul pe banda rulanta.

TAUR

O sa va mai incercati inca o data sansele in amor si sa va dati peste cap s-o recuceriti pe acea persoana care v-a fermecat – pe viata! Intrevedere cu cineva care vrea sa colaborati la un proiect si sa va angajati pe termen lung daca se poate, ca sa fie un succes asigurat, o reusita de proportii.

GEMENI

O sa le cereti sefilor niste inlesniri ca sa va descurcati mai bine cu munca la serviciu si cu banii, pare-se. Se poate sa plecati intr-o calatorie si sa va bucurati de revederea unor oameni dragi si a locurilor pline de amintiri, c-aveti nevoie sa va-ncarcati frumos bateriile.

RAC

Va scoate cineva la plimbare, la un eveniment monden si o sa uitati de rate, facturi, munca in exces si o sa va revigorati. Poate vi se rezolva o problema financiara, cu banca si luati un credit sau dobanda de la propriul depozit si o sa puteti organiza o petrecere pentru maine, poimaine.

LEU

Poate va roaga niste prieteni sa va implicati intr-o actiune care sa va puna in valoare niste calitati si chiar o sa straluciti. E rost de plecare, poate dati o fuga in tara vecina sau oricum in plimbare, sa va clatiti privirea, sa va refaceti fortele, c-oti fi obosit si voi.

FECIOARA

Cineva in care v-ati pus mari sperante va cauta ca sa vedeti daca sunt sanse sa fiti impreuna, sa va casatoriti. Poate-o sa mai luati bani de pe undeva si o sa aveti de buzunar sa plecati pe undeva, sa iesiti in oras la un spectacol, la un restaurant, sa va faceti o placere.

BALANTA

O chestiune de ordin sentimental se poate rescrie si aveti prilejul sa spuneti ce va doriti de la aceasta relatie. Apar oameni noi in viata voastra si o sa gasiti niste preocupari comune care sa va tina impreuna, sa petreceti in modul cel mai placut timpul liber.

SCORPION

Poate-apare ceva in plus de lucru si o sa luati bani cu care o sa va cumparati ce-aveti nevoie pentru voi si ai vostri. Poate-ati tot evitat sa dati un raspuns referitor la felul in care vedeti relatia de cuplu, acum insa veti fi fata-n fata cu partenerul de cuplu si vrea sa vorbiti deschis.

SAGETATOR

O sa puteti face cunostinta la drum cu cineva care se poate insinua in viata voastra si sa aiba ceva misterios care-o sa va placa. Se pare c-o sa petreceti cateva zile in compania unor oameni tineri si sa cultivati idei care sa va scoata din anonimat – o sa fie o efervescenta in grupul vostru.

CAPRICORN

E posibil sa vina cineva in vizita si sa va dea idei de afaceri, sa dezvoltati chiar un proiect mai vechi care sa v-aduca bani. Ceva din comportamentul vostru o sa starneasca o intriga, o gelozie poate si o sa va straduiti sa calmati spiritele, sa va-ntelegeti cu toata lumea, sa puteti comunica.

VARSATOR

O sa iesiti mai des in societate ca sa stabiliti noi contacte, sa va asociati cu oameni care va impartasesc viziunile. Se poate sa dati curs unei invitatii speciale si sa va duceti intr-o statiune turistica sa petreceti doua zile in compania unor prieteni care sarbatoresc ceva.

PESTI

Se poate sa dati curs unei activitati deconectante si sa-i strangeti si pe prieteni, sa fie o atmosfera mai animata. Va faceti planuri de calatorie, poate v-a invitat cineva intr-o statiune de agrement, o fi si ziua voastra de nastere zilele astea si va sarbatoriti departe de casa.

Sursa: stirileprotv.ro