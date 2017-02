Vineri, 17 februarie 2017. Varsatorii se afirma in plan profesional, iar Berbecii incep o noua poveste de iubire

Vibratia zilei este 8 si o sa avem grija sa nu cheltuim mai mult decat ne-am propus.

BERBEC – O sa legati usor relatii, va simtiti atrasi de cineva care il are pe vino-ncoa si o sa incepeti o poveste de dragoste. Ati putea pleca de azi intr-o excursie , si sa va-ntoarceti duminica, daca va puneti de acord cu toti prietenii din grup.

TAUR – Cineva cu care aveti de discutat intre patru ochi o chestiune de suflet vine ca sa faceti lumina in povestea respectiva. Poate le dati o mana de ajutor unor oameni care se muta, sau pun la cale un eveniment pe care va pricepeti sa-l organizati, c-ati mai facut asta, genul asta.

GEMENI – O sa va-ntelegeti mult mai bine cu partenerul de suflet daca plecati un pic, o zi, doua, departe de casa, la odihna, la distractie. E posibil sa luati niste bani si sa-i scutiti pe ai vostri de o cheltuiala, de un efort, drumuri, sa-si vada de restul treburilor pe care le au pe cap.

RAC – Poate iesiti la o-ntalnire cu prietenii diseara si o sa va faceti planuri pentru urmatoarele doua zile, sa faceti ceva care sa va deconecteze. Sufleteste promite sa va fie mai bine, poate fiinta de care sunteti indragostiti va cauta, va asigura ca simte la fel ca si voi si va armonizati frumos.

LEU – Poate faceti cumva sa echilibrati relatia de cuplu ca e o degringolada acolo si va doriti stabilitate. Vi se ofera prilejul sa avansati in cariera, sa demarati proiecte noi care sa va puna in valoare si sa castigati mai multi bani pana la sfarsitul anului.

FECIOARA -E posibil sa mai cheltuiti niste bani pentru casa si sa mai pastrati niste bani pentru o nunta sau un botez care vor avea loc la vara. De undeva, poate din colaborari vin bani si o sa va puteti duce in vizita la rudele din alta zona geografica si sa ramaneti inca o zi doua, sa va tihneasca.

BALANTA – O sa va invite cineva intr-o excursie, sa va relaxati si poate aveti si ceva de sarbatorit si o sa va-ntoarceti refacuti. Poate va faceti curaj sa va duceti la alt serviciu si sa experimentati lucruri noi care sa v-ajute sa progresati, sa castigati mai multi bani.

SCORPION – E posibil sa primiti ceva in dar, sa va scoata cineva la masa in oras, sau la o piesa de teatru, un concert si va duceti. Se poate sa vina in vizita cineva care-a lipsit o vreme din viata voastra si sa regasiti, totusi, acel limbaj comun care v-a unit candva, sa continuati relatia.

SAGETATOR -Se poate s-aveti o discutie intre patru ochi cu partenerul de cuplu si sa spuna fiecare ce-l deranjeaza – la celalalt. Ati putea semna un contract care sa va asigure un castig pe o perioada mai lunga de timp, dar mai aveti o oferta demna si ea de luat in seama – va ganditi pana luni.

CAPRICORN – O sa dati pe la banca si pe la notar, sa legalizati o situatie, consultati un avocat, sa se respecte litera legii. Va puteti interesa de niste sponsori pentru afacerea voastra si sa si gasiti pe la intrunirile la care veti ajunge, c-aveti vizibilitate in perioada asta.

VARSATOR – O sa primiti ok-ul pentru un job, o functie, sa treceti in alta grupa la scoala, intr-un colectiv in care sa lucrati mai bine, la slujba. Sunt lucruri pe care le-ati tot amanat si-acum o sa le puteti da de capat, sa faceti progrese in sfera cariera – e un bun moment de afirmare.

PESTI – Ati putea face rost de niste bani care sa v-ajute sa sustineti cheltuielile casei, mai ales daca aveti rate si v-ati descurcat mai greu. Poate va invita cineva la plimbare in alta localitate, posibil si in strainatate si sa petreceti cateva zile intr-o ambianta placuta.