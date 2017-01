Vineri, 13 ianuarie 2017. Sagetatorii primesc bani, iar Racii pleaca in calatorie

Bine-ar fi sa ne bucuram de timpul liber, pe care sa-l petrecem impreuna cu familia, cu prietenii, sa descarcam tensiunile si sa revenim cu forte proaspete de pe unde-om pleca in plimbare.

BERBEC – O sa va faceti noi prieteni, se contureaza si o relatie sentimentala, si cum e an bun de mariaj se poate ajunge si aici, la casatorie. Se poate incheia in favoarea voastra un proces, sa primiti despagubiri, sa vi se recunoasca niste drepturi, libertati, sa va salvati onoarea.

TAUR – E momentul sa va mai si odihniti, s-aveti grija de voi, sa va oferiti putina relaxare, sa va duceti intr-o excursie. O sa faceti cumva sa va descurcati cu plata ratelor, sa scoateti de la rezerve sau amanati alte cheltuieli ca sa nu se-adune restante.

GEMENI – O situatie care tine de sfera sentimentala se poate rezolva si sa umpleti golul din suflet, sa fiti, in sfarsit, fericiti. Poate va implicati intr-o serie de activitati care sa va ofere prilejul sa fiti inventivi, ingeniosi, sa captati atentia celor din jur si admiratia.

RAC – O sa va primiti inapoi niste bani si poate dati o fuga la munte sa faceti un pic de sport. Poate plecati impreuna cu familia intr-un loc mai linistit, sa va refaceti, sa veniti cu idei noi despre ce-o sa faceti la serviciu, la scoala, sau in viata personala.

LEU – Va scoate cineva la plimbare, la un suc, poate e un rendez vous si de-aici se naste o poveste de dragoste. Se poate sa primiti o invitatie in alta localitate si sa va bucurati de o buna gazduire, sa fie ca o minivacanta, si sa va-ntoarceti cu bateriile-ncarcate.

FECIOARA – Poate-a sosit momentul sa discutati deschis despre viitorul relatiei ca sa stiti daca strangeti bani de nunta sau nu. Aveti multe lucruri de pus la punct si la serviciu si acasa, si o sa dati zor sa le dati de capat, pe cat posibil, sa fiti cu toate-la zi.

BALANTA – E an bun pentru refacut viata de cuplu, ca s-o consolidati, depinde acum de stadiul in care va aflati. Sunteti in forma, poate exista si un motiv de ultima ora care sa va anime si o sa atingeti un obiectiv pentru care ati muncit, nu gluma.

SCORPION – Poate descoperiti o preocupare de timp liber si care sa va destinda, sa va eliberati de tensiunile acumulate si sa va energizati. Se poate sa va luati un nou angajament, sa fie o colaborare si sa va asigurati partea materiala, sa aveti de rate, facturi si taxe scolare.

SAGETATOR – Ati putea vinde, cumpara o proprietate, sau mai faceti unele modificari pe-acasa, daca vreti sa va extindeti. Pot veni ceva bani de la serviciu, poate suplimenteaza si partenerul de cuplu, o fi un surplus din particular si o s-o duceti mai bine, din punctul asta de vedere, luna asta.

CAPRICORN – O sa perfectati niste acte ca sa va puteti angaja undeva sau sa puteti da examene, sa fie totul legal. Ati putea recupera banii care tot nu mai ajungeau la voi de anul trecut si o sa va luati tot ce-aveti nevoie, ca sa aiba familia tot ce trebuie.

VARSATOR – Poate re-deschideti un subiect delicat, care tine de viata de cuplu si o sa aduceti un plus de lumina si caldura in relatie. Posibila intalnire cu un viitor partener de afaceri, gasiti si sponsor si o sa mearga totul ca pe roate, sa faceti un salt in cariera dup-atata con de umbra.

PESTI – E posibil sa mai dati o sansa relatiei voastre si sa corectati niste greseli care v-au indepartat pe unul de celalalt. E o efervescenta la voi si poate vreti sa faceti mai multe lucruri deodata, sa profitati de conjunctura care vi se pare mai favorabila ca oricand.