Vineri, 10 martie 2017. Astazi, Berbecii isi pot intalni marea dragoste, iar Varsatorii incaseaza niste bani

Avem din nou ocazia sa-ncepem lucruri noi, de care sa ne bucuram, sa ne facem viata mai frumoasa si sa tinem cont si de cei din jurul nostru, sa-i facem si pe ei fericiti.

BERBEC

E posibil sa va intalniti marea dragoste. E an bun pentru parteneriat si sa ajungeti si la casatorie, daca lucrurile merg bine. Aveti planuri mari pe care le puteti realiza si cu ajutorul prietenilor, poate au loc, in curand, o nunta, un botez sau dati drumul unui proiect de mare anvergura.

TAUR

Poate o sa apelati la sfatul unor prieteni care au mai trecut printr-o experienta ca a voastra si o sa evitati niste capcane, o sa mergeti la sigur. Faceti curatenie in viata voastra, renuntati la lucrurile care nu v-aduc beneficii si va mananca timpul, banii sau nervii si o sa puneti in loc ceva care sa v-aduca satisfactii atat profesionale, cat si personale.

GEMENI

Se poate sa plecati din oras ca sa va duceti la ziua cuiva de nastere si o sa aveti sansa sa ramaneti si peste noapte pe-acolo. O sa va implicati intr-o activitate extraprofesionala ca sa capatati mai multa vizibilitate, sa aveti trecere la cei care se afla in varful ierarhiei profesionale.

RAC

E posibil sa va intre acei bani pe care-i cereti de la inceputul anului si sa incheiati un capitol profesional, ca sa puteti deschide un altul. Se pare ca va curteaza niste cunoscuti sa intrati in cercul lor de prieteni si sa aveti preocupari comune in timpul liber, sa va cunoasteti mai bine si sa va deconectati.

LEU

Cineva de care va e dor re-apare si o sa uitati de absenta indelungata si o sa decurga frumos relatia, o sa va vina inima la loc. Pareti gata pregatiti de plecare pe undeva prin strainatate, o fi vreun city break oferit de partenerul de cuplu sau apare alt gen de surpriza si care o sa fie pe gustul vostru.

FECIOARA

Se poate sa aflati niste noutati care sa va schimbe un punct de vedere, niste pareri legate de partenerul de cuplu. O sa va dati intalnire cu niste oameni care vor sa faceti lumina intr-o chestiune care tine de parteneriat si poate faceti in asa fel incat sa puteti continua relatia.

BALANTA

Se poate sa primiti ceva in dar si sa aflati si o veste care sa va binedispuna si-o s-aveti o zi incarcata de emotii pozitive. Se pare c-o sa faceti niste schimbari in locuinta si o sa investiti niste bani, dar o sa pastrati si pentru vacante, c-aveti nevoie de un respiro.

SCORPION

Puneti la cale o escapada turistica pentru zilele de week-end si in functie de buget o sa stati o zi, sau doua. Le puteti da o mana de ajutor unor oameni aflati in suferinta sau or fi in pana de idei si o sa faceti tot ce va sta in putinta sa le fiti de folos.

SAGETATOR

Se poate sa faceti cunostinta cu cineva care vrea sa faca parte din viata voastra si daca sunteti singuri, analizati oferta. Va puteti exprima un punct de vedere intr-o sedinta si sa va tineti de capul sefului sa faca posibila punerea in aplicare, a ideilor, sa-ncepeti lucruri noi.

CAPRICORN

O s-aveti poate, o discutie cu ai vostri, pe marginea investitiilor din locuinta, ca sa cheltuiti banii cu masura. O sa va implicati serios intr-o munca de pe urma careia veti castiga bani, aprecieri, din partea beneficiarilor si o sa vi se deschida o alta perspectiva profesionala.

VARSATOR

Invitatie la un eveniment monden, e o inaugurare, sau il sarbatoriti pe un apropiat si o sa fie o atmosfera festiva. E posibil sa incasati niste bani si sa va puteti lua ce v-ati propus, sa mai platiti o rata, sau macar o factura, cu suma mare, ca sa scapati de platile obligatorii.

PESTI

O sa luati de undeva niste bani si o s-aveti cu ce sa-i scoateti pe ai vostri la plimbare, sa profitati de timpul liber. O sa primiti invitatii pe la diverse evenimente, la care o sa si contribuiti cu cate ceva, n-o sa fiti doar simpli spectatori si o sa v-alegeti cu multumiri si probabil premii.

