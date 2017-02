Vineri, 10 februarie 2017. Balantele traiesc adevarate momente de fericire, iar Gemenii au parte de reusite financiare

Vibratia zilei este 1 si o sa ne bucuram de noi inceputuri. Putem sa facem abstractie macar pentru doua zile de stresul de serviciu si plecam pe undeva, chiar si mai aproape de casa, numai sa ne miscam un pic.

BERBEC

E posibil sa incepeti o activitate de placere care sa va mentina un tonus ridicat, sa aveti si mai mare chef de viata. O sa va puteti hotari rapid sa o luati in loc spre o statiune montana sau sa le faceti o vizita unor prieteni, rude care va asteapta la un gratar.

TAUR

E o framantare sufleteasca si daca o sa vorbiti deschis cu persoana care va intereseaza o sa aveti un weekend relaxant. Se poate sa aflati ceva noutati legate de o colaborare care v-ar umple timpul si contul si dezbateti toate aspectele la o cafea, sa vedeti cu ce va puteti alege.

GEMENI

Se poate sa intalniti pe cineva in grupul de prieteni si sa incepeti o relatie care sa se construiasca mai lent, dar pas cu pas si-o sa fie bine. O sa va puteti implica intr-un proiect particular si sa fie un venit suplimentar la bugetul familiei, s-o duceti mai bine, ca sa conteze munca, efortul.

RAC

Poate va scoate cineva la o cafea, la un spectacol, sa va faca o surpriza, pentru ca meritati si voi astfel de gesturi marinimoase. Pare sa fie o zi banoasa si poate va luati tot ce trebuie pentru casa, si puneti ceva deoparte sa va distrati maine, poimaine, sa aveti de buzunar, daca aveti chef de plimbare.

LEU

O cina romantica, o plimbare, 2 pasi pe jos si relatia voastra sentimentala sa se ridice la alt nivel, se va resuscita frumos. Vi se poate legaliza un act si sa va angajati undeva, sa obtineti un credit pentru o casa, o masina, sa urmati cursurile unei scoli, sa va specializati intr-un domeniu.

FECIOARA

Va asteapta cineva in alta localitate sa petreceti o zi, doua, departe de orice sursa de stres si daca va e draga persoana, va duceti. Au de unde sa va intre niste bani si o sa rezolvati problemele casei, ale familiei, poate aveti in pregatire si o nunta, dar nu imediat, mai dupa Paste.

BALANTA

E momentul marilor intalniri, poate aparea fiinta care-o sa va faca fericiti si o sa incepeti o viata noua, daca sunteti singuri. Se poate sa luati parte la o manifestare cu public si poate aveti ceva de spus, veniti de acolo cu vreo idee salvatoare pentru profesia voastra sau pentru casnicie.

SCORPION

Sanatatea sa fie pe primul plan, macar zilele astea sa va odihniti sau sa iesiti la plimbare, la o cafea cu prietenii. Poate aveti un proiect de sertar si ii ziceti sefului ce va mai trece prin cap si o sa fie de acord, pare sa fie o “fierbere” acolo in sfera profesionala.

SAGETATOR

Se poate sa va indragostiti lulea de cineva care va fascineaza ca aveti impresia ca e tot ce va doriti, vedem daca-i asa. O sa iesiti pe undeva sa va scuturati de stres, poate plecati intr-o excursie, mai gasiti zapada pe o partie, sau gheata sa va dati cu patinele si voi si copiii.

CAPRICORN

O sa dedicati mare parte din timp familiei, dar va faceti si program de vazut cu prietenii, sa rupeti monotonia. Poate reluati cautarile ca sa va gasiti o casa, fie sa locuiti acolo, fie s-o transformati in sediu de firma, sa va deschideti o afacere.

VARSATOR

Poate plecati cu grupul de prieteni intr-o excursie, la aer curat, sa faceti miscare, sa va bucurati de prezenta celor dragi.

O sa va dati intalnire cu niste oameni care va pot da de lucru, sa puneti pe roate o afacere, sa va mearga mai bine din punct de vedere financiar.

PESTI

Poate va faceti timp sa dati o raita pe la magazine sa luati ce va trebuie, sa va ocupati numai de voi maine si poimaine. Va pot intra niste bani care sa va ajute sa iesiti cu ai vostri la plimbare, sa-i duceti pe copii la locurile preferate, sa va decuplati de la stresul cotidian.

Sursa: StirileProTV