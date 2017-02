Sambata, 4 februarie 2017. Astazi, Balantele fac progrese in relatie, iar Capricornii au intalniri interesante

Se poate s-avem chef si de musafiri carora sa le pregatim bunatati si de iesit la plimbare, sa facem un pic de sport, sa vedem si ce mai e nou prin targ si sa uitam de munca si de stres.

BERBEC

O sa tot scoateti bani din buzunar sa aveti de o masa in oras, de un film, de trecut in revista evenimentele mondene, sa luati pulsul vietii sociale. Promite sa fie o zi incarcata, sa faceti miscare pe o partie la munte, sa va dati cu sania, sa stati la povesti cu prietenii, sa va duceti la un spectacol.

TAUR

Se pare c-o sa luati parte la o sarbatoare, sa va distrati si poate veti da o mana de ajutor la pregatiri, daca e vorba despre cineva din familie. O sa va bucurati de vizita cuiva, de vestile bune pe care vi le-aduce, poate puneti la cale o activitate care v-aduna la un loc sa atingeti niste performante.

GEMENI

Poate faceti un drum mai lung pana la niste prieteni care fac o tratatie de ziua lor de nastere, de casatorie religioasa. Va puteti implica in diverse activitati de grup, unele cu caracter filantropic si o sa va fie rasplatita, cumva, generozitatea, o sa gasiti resurse interioare sa mergeti mai departe.

RAC

Se poate sa fie cineva in treacat prin oras si sa va scoata la o cafea, la un spectacol, sa petreceti cateva ore de bunadispozitie. Se organizeaza o festivitate, o fi o gala, se-mpart premii, se ofera recompense pentru munca depusa candva, pentru talentul de care-ati dat dovada.

LEU

Sarbatoriti ceva, ii adunati pe prietenii cu care-aveti multe in comun sa petreceti astfel de clipe minunate impreuna. O sa interactionati cu mai multa lume decat de obicei si o sa aveti o zi plina de momente placute – poate-o sa faceti cunostinta cu oameni de calitate, va faceti noi prieteni.

FECIOARA

Poate-o sa va simtiti mult mai bine dupa o perioada in care-ati urmat un tratament si-ati incercat diverse, ca sa va reveniti. Poate-o sa cheltuiti niste bani, in plus, pe o plecare in alta localitate unde are loc o ceremonie, vreun botez, si o sa va-ntoarceti pana la noapte.

BALANTA

Relatia sentimentala face mari progrese si poate va pregatiti de o logodna, ori sa organizati o nunta in toata regula. O sa va oferiti un moment de respiro, luati pranzul in oras cu familia, faceti o plimbare, va duceti la un spectacol, si oricum, va mai ganditi si la voi, sa va destresati.

SCORPION

E o aniversare, il sarbatoriti pe unul dintre ai vostri sau e o petrecere surpriza – e un suspans acolo. Pareti nerabdatori sa dati ochii cu cineva de care va era dor, poate aveti ceva foarte important sa-i spuneti, ati luat o decizie care o sa va schimbe viata in bine.

SAGETATOR

Lume noua pe-acolo pe unde veti ajunge si o sa puteti intalni pe cineva care vrea sa va cunoasteti si poate fi un magnetism, o atractie intre voi. O sa va puteti distra in compania prietenilor, dati o fuga si la munte, un schi, un sanius, sa faceti miscare, sa lasti acolo tot stresul, tensiunile acumulate.

CAPRICORN

O sa va-ntalniti cu fosti prieteni, va mai faceti si altii noi la reuniunile la care veti ajunge, pe parcursul zilei. Se pare c-o sa va-ndurati sa scoateti o suma din banii pusi deoparte ca sa va duceti cu ai vostri sa mancati in oras, sa le faceti o vizita unor prieteni, sa va luati ce va place.

VARSATOR

O sa va caute multa lume si poate va faceti timp sa treceti cate putin pe la fiecare sau sa-i intalniti la o petrecere pe multi dintre ei. Se poate sa plecati intr-o calatorie si sa va bucurati de peisaje, de prezenta unor buni prieteni si c-o sa fie un adevarat respiro pentru voi si familie.

PESTI

Poate va invita cineva la o nunta, la o petrecere care v-ar mai scoate din traiul de zi cu zi si v-ar insufla o energie suplimentara. Poate dati o raita pe la cumparaturi sa luati niste lucruri pentru casa si pentru cei la care o sa va duceti in vizita, sa simtiti ca e liber si ii puteti vedea si pe cei dragi.

Sursa: stirileprotv