Miercuri, 8 MARTIE 2017: Afla ce v-au rezervat astrele de Ziua Femeii

Sextilul Mercur-Pluton favorizeaza planurile indraznete, care presupun un anumit risc. De asemenea, este o zi buna pentru a incepe o actiune de durata medie, adica de pana la doua luni.

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Mergi mai departe pe drumul pe care l-ai ales candva, pentru ca visul tau se contureaza din ce in ce mai bine cu fiecare pas pe care il faci. Nu te astepta la miracole, pentru ca tu insuti construiesti marele edificiu de la final, dar trebuie sa fii constient ca e un drum lung pana acolo. Pe parcurs, mai ai multe de invatat, mai apar si probe de trecut, mai intervin si alte persoane in aventura ta, dar fii sigur ca in tot acest demers esti protejat de undeva de sus, dar, mai ales, esti indrumat pe tot felul de cai subtile incotro e mai bine sa mergi. Asculta tot ce vine catre tine prin intuitie sau vise, prin coincidente sau vesti, pentru ca toate converg acolo unde doresti.

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Uneori, legea intervine in treburile tale in cel mai agresiv mod, cu reguli severe ce se cer respectate fara a te opune. La fel trebuie sa faci si azi, cand dai piept cu un ordin de sus ce are la baza legi care nu pot fi contestate, deci tot ce poti sa faci e sa te supui. Chiar daca, in sinea ta, nu esti deloc de acord cu ceea ce esti obligat sa faci, urmezi ordinele intocmai doar pentru ca asa trebuie. Daca incepi sa critici sau sa te ridici impotriva celor care detin astazi puterea absoluta, e posibil sa atragi sanctiuni asupra ta, deci mai bine taci si faci cum ti se cere.

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Tot calmul ce parea sa se fi asezat peste un plan ajuns la un nivel satisfacator dispare peste noapte din cauza unei vesti proaste care agita spiritele. Esti constient ca de tine depinde modul in care restabilesti normalitatea peste aceasta problema, dar, pe moment, cat timp apele sunt atat de tulburi, esti nervos si pierzi controlul acestei probleme. Incearca sa lasi un pic lucrurile sa se clarifice inainte de a te apuca sa construiesti totul la loc, pentru ca acum, prins in mijlocul furtunii, risti sa strici si mai mult doar pentru ca ti-ai pierdut cumpatul.

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Tu esti centrul universului azi, deci onoreaza-te mai mult pe tine insuti. Iubeste-te asa cum esti, rasfata-te cu tot ce e mai bun si mai frumos, dedica-ti o zi doar pentru bucuria ta. Imagineaza-ti ca esti un rege sau o regina care primeste azi daruri de mare pret. Lasa modestia la o parte si ia-le cu inima deschisa, pentru ca le meriti! Este o zi in care vin catre tine o multime de semnale de afectiune, de pretuire, de lauda, si toate acestea te motiveaza la maxim. Altfel te simti cand descoperi in jur atatea motive de bucurie, pentru ca ele iti dau garantia ca esti apreciat si iubit, asa cum esti!

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Ceea ce ar fi trebuit sa mearga intr-o directie excelenta ajunge intr-un punct critic in care tot norocul se poate intoarce exact pe dos. Ai mare grija, pentru ca te cam joci cu sansa ta si cum nu esti foarte sigur pe tine, risti sa pierzi si lucrurile bune la care ai ajuns. Este o sansa extrem de fragila, pe care nu o poti valorifica asa cum ar trebui din cauza unor piedici, dar nu cumva tu insuti ti-ai pus bete in roate? Altadata ai dat cu piciorul unor ocazii favorabile care acum iti arata cat de mult ai pierdut, dar e prea tarziu sa mai profiti de ocazia ratata.

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Muncesti mult, pentru ca vrei sa-ti faci dreptate intr-o situatie in care te simti defavorizat. Cineva s-a bagat in treburile tale si a dat peste cap ordinea corecta si acum bati pasul pe loc pentru a redresa situatia cum se cuvine. Nu te lasa dominat de altii care iti flutura prin fata ochilor legi, documente, rezultate din trecut care ar putea sa incline balanta in favoarea lor, pentru ca tu presimti ca, la originea reusitelor lor, se afla o intentie negativa sau un gest incorect si nu te lasi pana nu le scoti la lumina.

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Ai grija la decizia pe care esti gata s-o iei pentru ca, desi pe tine poate te avantajeaza, pe altul il trimite intr-o zona cam sumbra. Evident, asa e viata, cand unul castiga, altul pierde, dar nici sa sacrifici total pe cel de langa tine pentru fericirea ta nu e bine. Cauta o solutie de mijloc, prin care si unul si altul sa iasa multumit din aceasta impartire. Cum tu tii enorm la propria persoana, e normal sa alegi ceva in beneficiul personal, dar pune-te, macar o clipa, si in pielea celui care te priveste de pe margine cu jind.

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Arunca o privire in urma, pentru ca undeva in trecut se afla cheia problemei cu care te confrunti astazi. Data trecuta ai rezolvat totul foarte bine, deci ajunge doar sa-ti aduci aminte cum s-au rezolvat toate atunci si sa repeti reteta de odinioara. Tot in trecut se afla un eveniment cu care te mandresti inca, pe care probabil nu l-a aflat toata lumea, ca atare e bine uneori sa mai treci in revista propriul palmares, ca sa stie toti cu ce te lauzi. De fapt nici nu e lauda de sine, ci e o simpla informare a celor din jur cu privire la reusitele tale de altadata si care pot conta si acum.

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Daca faci echipa cu oamenii potriviti, toate vor merge azi ca pe roate. Ai nevoie alaturi si de o persoana mai matura care sa-ti ofere sfaturi provenite din experienta sa de viata, si de o persoana energica de la care sa primesti elanul si entuziasmul necesar unei reusite. Atragi alaturi tipuri complet diferite de oameni, din generatii diferite, cu educatii diferite, dar trebuie sa recunosti ca ambele atitudini sunt necesare in proiectul in care esti implicat. E nevoie si de prudenta dar si de curaj, si de vechi si de nou, deci incearca sa le impletesti eficient in ceea ce ai de facut.

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Cariera ta cunoaste un moment de varf care merita sarbatorit alaturi de cei care au contribuit si ei la acest succes. Ati muncit umar la umar pentru acest moment de apogeu, dar ati asteptat sa se aseze lucrurile pe un teren sigur inainte de a extrage o concluzie si a spune tuturor ce ati realizat. Ai fost prudent, nu te-ai bucurat inainte de vreme, desi toata lumea era incantata de rezultate, dar ai dat dovada de discretie si precautie ca sa fii sigur ca nimic nu se poate rasturna in ultima clipa. Acum tragi linia finala si poti sa te lauzi tuturor cu mandrie!

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Daca esti sustinut de cei dragi, ai mai mult curaj sa te implici intr-o actiune ce necesita un mare consum de energie. Singur, nestiind daca ceilalti tin cu tine, nu ai avea aceeasi indrazneala de a porni la drum, dar asa, privind in jurul tau ca ceilalti te incurajeaza sincer, parca prinzi tot mai multa forta sa duci mai departe ce ai inceput. Esti abia la primii pasi, dar increderea celor din familie si aprobarea prietenilor se vor dovedi a fi miraculoase pentru a trece cat mai repede la etapele urmatoare.

HOROSCOP 8 MARTIE 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Esti intr-un moment de rascruce in plan personal, cand simti ca ar trebui sa faci o schimbare majora de directie, dar ti-e putin frica. Lasi in urma o stare de lucruri care nu-ti mai ofera nimic bun, doar amintiri triste sau un sentiment de gol interior, in timp ce noua cale ofera perspective minunate, care iti rasfata sufletul. Nici nu e greu sa alegi, de vreme ce te indrepti acum spre ceva mult mai frumos si mai bun, deci nu te teme sa pui punct ca s-o iei in alta directie. Sunt momente in viata cand trebuie sa-ti urmezi pasiunea sau iubirea, sa faci lucrurile asa cum te indeamna inima, si intr-un astfel de punct esti si tu acum.

