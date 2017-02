Miercuri, 8 februarie 2017. Astazi, Fecioarele fac progrese in relatie, iar Racii primesc salarii mai mari

Se poate sa ne preseze niste oameni sa le dam un raspuns, daca vom lucra impreuna, daca ne vom continua viata alaturi de ei sau daca vom continua niste cursuri, ne vom muta, vom investi.

Vibratia zilei este 8 si o s-avem noroc de bani daca o s-avem si noi o atitudine corecta fata de ei.

BERBEC

Poate va prezentati la un interviu ca sa va luati un serviciu mai bun si o sa lucrati cu placere, o sa fie ceva care sa vi se potriveasca. Se-ntampla ceva nou in sfera parteneriala si o sa va-ntelegeti mult mai bine cu coechipierul de viata, iar cei singuri vor fi si ei fericiti, alaturi de cineva.

TAUR

Va dati intalnire cu niste oameni care v-ar putea da de lucru in particular si o sa vedeti ca va convin cele mai multe aspecte. Poate vi se ofera sansa de a cere mai multi bani pentru o lucrare sau altceva de care-aveti nevoie si nu-s dispusi sefii sa va serveasca, asa, la comanda, acum insa e altceva.

GEMENI

O sa va puteti intelege mult mai bine cu partenerul de cuplu, poate pentru ca traverseaza o perioada in care munceste mult la serviciu. Se poate sa parafati niste acte si sa va-nscrieti in etapa urmatoare la scoala, sa capatati o diploma care sa va confere alt statut, un salariu mai bun.

RAC

E posibil sa vi se adauge un surplus salarial, chiar si fara un volum suplimentar de munca, pentru ca se-anunta o perioada banoasa. Poate va interesati de o forma de colaborare si gasiti si niste coechipieri care sa lucreze cot la cot cu voi, sa iasa lucrurile la standardele la care ati ridicat voi stacheta.

LEU

Cineva caruia-i pasa de voi va scoate la plimbare si o sa aveti parte de o seara speciala, in doi. V-ati putea plati o vacanta in strainatate si sa va bucurati de peisaje, de oamenii dragi care v-asteapta acolo si sa fie surpriza pe care sa i-o faceti fiintei iubite.

FECIOARA

Relatia de cuplu promite sa devina mai stabila, sudata si o sa vreti s-o legalizati pana la sfarsitul anului. Faceti monetarul, e o evaluare a banilor din cont sa vedeti daca va permiteti sa va luati alta masina sau va duceti cu ea la servis sa fie reparata.

BALANTA

Se poate sa primiti ceva in dar,sa fie un moment special, chiar daca, acolo, in cadru restrans. Se poate sa va duceti in audienta, sa-i cereti sefului cate ceva care v-ar fi de mare folos in perioada asta si sa va fie platita mai bine munca, printre altele.

SCORPION

Poate dati si pe la medic sa aflati care e cauza unui dezechilibru si sa va spuna ce e de facut, ce remedii sa luati. Poate vin ceva bani pe care nu credeati c-o sa-i mai vedeti, si o sa fie un spor in casa, or s-o duca mai bine cei mici carora o sa le luati ce le place.

SAGETATOR

Se poate sa va aflati la inceputul unei relatii sentimentale si sa va lasati purtati de toate acele trairi care va fac sa uitati de voi si e frumos. Niste oameni conteaza pe contributia voastra la o activitate care s-ar incheia si mai repede si mai bine doar cu ajutorul vostru.

CAPRICORN

E posibil sa revina cineva dintr-o fosta relatie sa vada daca mai aveti vreo sansa de a fi impreuna. Se-anunta un program incarcat, o sa alergati in mai multe directii, ca sa rezolvati atat probleme de serviciu, cat si personale, si-o sa le dati de capat pana diseara, tarziu.

VARSATOR

Se poate sa primiti o invitatie la un eveniment din sfera profesionala sau veti sarbatori un prieten, un coleg. Se poate sa perfectati o situatie, sa mai achitati o taxa pentru scoala sau ca sa urmeze copii niste cursuri speciale, in paralel cu scoala, sa practice un sport.

PESTI

Sunt sanse sa castigati mai multi bani si o sa va permiteti o escapada turistica in week-end, o minivacanta. Pare sa se regleze situatia de la serviciu si o sa dati drumul unui proiect care o sa v-aduca o serie de castiguri si-o s-aveti un nivel de trai mai bun.