Miercuri, 28 decembrie! Ce ti-au pregatit astrele pentru astazi

Berbec

Meriti tot ce e mai bun, deci ajunge doar sa privesti spre cer si sa ceri ceea ce vrei sa primesti. Vei fi rasplatit din belsug, pentru ca tot ce faci, tot ce reprezinti e felul in care Dumnezeu te-a lasat pe pamant si daca El te iubeste asa, tu de ce te-ai privi cu alti ochi?

Ai putea primi azi un semn divin, un fel de miracol sau o strafulgerare de gand extraordinar care iti transmite ca esti o persoana speciala si ca cineva acolo sus te iubeste! Profita de aceasta senzatie superba ca esti ocrotit, ca esti iubit si apreciat. Esti in siguranta. Indrazneste sa ceri si mai mult. Meriti, pentru ca si tu ai facut atatea lucruri minunate!

Taur

Uneori, cele mai bruste solutii sunt si cele mai bune, fara sa ai timp suficient sa analizezi problema pe toate fetele. Azi primesti o veste neasteptata pe care o poti pune imediat in practica. Nu te mai gandi ce-ar fi fost daca incercai si alta varianta, ci profita imediat de aceasta situatie.

Daca ai incepe sa cauti la bani marunti, ai descoperi tot felul de puncte slabe. Daca o iei ca atare, asa cum apare la prima vedere, ai avea mai multe de castigat. Cu cat ai mai putin timp la dispozitie, cu atat sansele sa iasa bine sunt mai mari, deci hai, acum e momentul!

Gemeni

Timpul este profesorul tau, este aliatul tau, dar si prietenul tau, pentru ca reusesti sa tii foarte bine sub control ritmul in care se scurge. Te afli in fata unui moment cu conotatii speciale. De aceea, nici nu te grabesti sa iei decizii finale, nici sa-ti dai cu parerea inainte de a avea o imagine de ansamblu suficient de clara.

Azi ai putea da impresia ca esti nehotarat, ca amani unele decizii, dar nu e deloc asa: stii tu mai bine cand trebuie sa spui ce gandesti, si inca nu a venit momentul potrivit pentru tine. Tergiversezi, tragi de timp, astepti, dar o faci tocmai pentru a ajunge exact la momentul cel mai bun!

Rac

Ai o presimtire sumbra cu privire la adevaratul caracter al persoanei de langa tine. Influentabil cum esti de multe ori, esti gata sa-i cazi in capcana, pentru ca se pricepe sa umble la coarda ta sensibila si sa te convinga, dar totusi intuitia ta ramane alerta.

Simti ca ceva e in neregula cu felul sau de a fi si, mai devreme sau mai tarziu, vei intelege cine este si ce intentii are. Chiar daca esti usor de pacalit de mastile sale mincinoase, lasa loc si ratiunii sa analizeze situatia, alaturi de suflet. Asa vei vedea si lucrurile cele mai ascunse.

Leu

Fii atent la toate semnalele care vin catre tine din diverse directii, pentru ca ele pot fi raspunsul la intrebarile tale majore din aceasta perioada. Uneori, indrumarea nu vine sub forma unui indicator pe care scrie cu litere mari PE AICI. Poate fi si sub forma unei idei sclipitoare, a unei povesti de viata impartasita de cineva, a unui exemplu demn de urmat, a unei informatii aparute ca din senin.

Ai putea fi tentat sa le treci cu vederea, dar tocmai pentru ca stii ca cele mai folositoare vesti vin in forme neasteptate, ar trebui sa fii cu ochii in patru si cu urechile palnie la ceea ce vine spre tine azi cu o intensitate aparte. Primeste, asculta, foloseste!

Fecioara

Azi iti consumi energia pe fleacuri, dar iti place, deoarece e o atmosfera relaxanta in care nu ti se cere nimic complicat sau dificil. Ai o multime de lucruri marunte de facut, chestiuni banale de finald e an, dar suna bine pentru ca reusesti sa stergi o multime de sarcini dintr-un foc.

Poate te apuci sa faci curat prin hartii, prin cutii, prin sertare, sau aduci corespondenta lunii la zi, sau descoperi activitati perfecte pentru o zi de odihna care merita atentie, ca atare inchei ziua cu un sentiment placut, relaxant, cum ca ai reusit sa mai scapi de o serie de maruntisuri de care trebuia, odata si-odata, sa te ocupi.

Balanta

Daca pleci la drum, inarmeaza-te cu mult calm, pentru ca vor fi deplasari incarcate de o oarecare stare de tensiune. Ori ceva apare pe parcurs si iti strica tie toata placerea calatoriei, ori nu gasesti ceea ce ai fi sperat, la destinatie. Ca atare, nu se poate vorbi de o zi tocmai buna pentru a pleca de acasa.

Dar parca nici acasa nu te simti in largul tau, ca atare fii pregatit pentru o atmosfera cam sumbra in care nu te vei simti bine oriunde te-ai afla. Se vede ca esti obosit si stresat si de aceea nimic nu-ti convine. Daca esti afara, te comporti ciudat, daca ramai acasa, nu-ti gasesti locul.

Scorpion

Vestile care sosesc de la o oarecare distanta de casa te ingrijoreaza, incat ai fi in stare sa urci in primul tren ca sa ajungi acolo unde se petrec toate aceste evenimente. Nu te poti linisti cat timp nu vin noi si noi informatii de acolo si iti pare rau ca nu ai solutii pentru a fi de ajutor celor de acolo, chiar si prin telefon. Daca pornesti azi la drum, e posibil sa apara tot felul de situatii neprevazute ce vor strica placerea calatoriei, deci n-ar fi rau sa te informezi atent inainte de a pleca! Poate eviti astfel neplacerile.

Sagetator

Ai puterea de a spune lumii clar si raspicat ce doresti tu cel mai mult. Nu mai tine in tine, pentru ca uneori lucrurile devin realitate doar daca le transpui in cuvinte, in afirmatii, in declaratii de credinta. Esti acum pus in fata unui astfel de discurs, de parca cineva apare in calea ta si te intreaba foarte ferm: tu ce doresti?

Trebuie sa ai forta de a spune cu incredere, nu pentru ca ar sta in puterea acelei persoane sa-ti realizeze dorintele, ci a le recunoaste public, a le spune cu voce tare e semn ca ai incredere in visele tale. Daca deja la expui si altora, inseamna ca ai pornit deja spre implinirea lor. A spune ce vrei si sa le lasi doar la nivel de vis, nu e in avantajul tau, deci spune si apoi construieste!

Capricorn

Incepi si tu sa te indoiesti ca planul la care muncesti cu sarg are sorti de izbanda cand atata lume se opune ideilor tale. Nu te lua dupa orice disputa care se naste, ci asculta mai intai argumentele contra. Unii nu stiu decat sa contrazica, sa critice, sa puna bete in roate, fara a oferi solutii viabile in schimb. Cel care ti se opune azi cu atata incapatanare nu are o idee mai buna, ci asa ii place lui sa comenteze tot ce aude de la altii. Daca ar avea un sfat, ar merita ascultat, dar daca e doar un refuz si atat, fara nimic care sa-i sustina punctul de vedere, mai bine nu-i dai nicio atentie.

Varsator

Mediul in care altadata te simteai foarte bine, in care comunicai extrem de usor si unde erai primit cu bratele deschise, dintr-o data nu mai e la fel de prietenos. Parca ai fi printre straini, nu printre prieteni sau rude, pentru ca ai senzatia ca la tot ce le spui, ei resping orice parere, contrazic permanent si refuza ideile tale.

Incearca sa-i intelegi tu pe ei, pentru ca fiecare are toanele sale, si de data aceasta cel care trebuie sa dea dovada de toleranta esti tu. Nu lua refuzurile lor drept un atac la persoana. Intentiile lor nu sunt negative, ci e doar o pasa proasta care-i face sa fie atat de ostili. Dar le trece repede!

Pesti

Nimeresti intr-un mediu ostil in care nu ai nicio placere a dialogului, a cooperarii. La tot ce propui, ai parte ori de critici acerbe, ori de refuzuri categorice, ca atare aduna-ti fortele inainte de orice incercare de a colabora cu lumea.

Nu ai norocul de a atrage alaturi oameni care cred in aceleasi lucruri, oameni usor de condus sau de indrumat, oameni dornici de ceva constructiv. Dintr-o data, descoperi in jur rivali gata sa-ti strice tie toate planurile. Mai bine te-ai descurca singur, dar oricum nu poti evita contactul cu lumea ce se va dovedi a fi un dezastru.

Sursa: acvaria.com