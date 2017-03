Miercuri, 22 martie 2017. Berbecii au sanse sa primeasca bani, Racii intalnesc pe cineva special

O sa aflam raspunsurile la niste intrebari puse mai demult si o sa stim incotro s-o apucam, ce sa facem si cum sa ne bucuram mai mult de viata, sa nu treaca timpul in defavoarea noastra.

Vibratia zilei este 22, numar maestru si putem avea o idee ingenioasa despre viitorul nostru.

(BERBEC)

Se poate sa primiti o recompensa, sa luati bani sau o compensatie, ceva pe care-l meritati din plin. Dati zor sa scapati de restante ca sa vi se implineasca un vis, sa pregatiti terenul pentru ce urmeaza sa se-ntample bun in viata voastra, sa aveti succes, sa fiti fericiti.

(TAUR)

O problema din trecut revine ca sa o lichidati, sa dati curs unei oferte de afaceri, sa va sporiti banii din cont. Poate faceti un efort sa ajungeti si la un control medical, sa nu va treziti cu ceva neplacut care sa va treaca greu pentru ca n-ati luat-o din pripa.

(GEMENI)

E posibil sa luati acei bani care tot intarziau si sa aveti de buzunar, sa-i pregatiti o surpriza partenerului de cuplu – poate e cadoul de Paste. O sa va asociati cu niste oameni ca sa dati curs unei initiative care v-ar deschide o noua perspectiva in plan profesional si v-ar aduce succes in cariera.

(RAC)

O intalnire cu cineva care-si doreste sa formati un cuplu si lucrurile se vor derula in ritmul lor, fara graba. Poate v-asezati la masa tratativelor sa cereti ce va trebuie la serviciu, sau in afacerile particulare si daca gasiti de cuvinta puteti sa mai lasati de la voi, ca sa bateti palma.

(LEU)

O reuniune amicala dupa serviciu, stati la povesti, va faceti planuri de week-end, poate plecati intr-o excursie cu grupul, cu colegii, prietenii. Se pare c-o sa va faceti remarcati prin cateva calitati pe care nu le-ati etalat pan-acum, sau poate n-au avut ochi cei din anturaj pentru voi si mai ales sefii.

(FECIOARA)

E o nesiguranta in relatia de cuplu si poate faceti cumva sa creati o atmosfera de calm si armonie. O sa faceti ordine in viata voastra personala, renuntati la lucrurile inutile si faceti tot posibilul sa va fie mai bine acasa, in familie, c-aveti nevoie de stabilitate.

(BALANTA)

Poate s-au gandit sefii la un loc mai bun in schema salariala, sa mai avansati, ca sa puteti lua un salariu mai mare. E posibil sa luati bani si sa acoperiti datoriile curente, sa va debarasati de unele greutati financiare care v-au demoralizat in ultima vreme si sa va bucurati de viata.

(SCORPION)

E posibil sa apara cineva in viata sentimentala si sa va ia un pic pe nepregatite – adunati-va un pic. Poate vi se ofera sansa sa lucrati altundeva, si sa beneficiati de mai multe avantaje, incat sa merite sa faceti pasul, ca sa aveti o lejeritate financiara, in primul rand.

(SAGETATOR)

O problema de sanatate incepe sa va dea tarcoale si daca nu va-grijiti o sa aveti de suferit si-o sa cheltuiti si bani pe medicamente. Se poate sa investiti niste bani in casa si sa faceti o reamenajare, sa va puneti casa la punct, iar unii dintre voi poate intentionati sa schimbati domiciliul.

(CAPRICORN)

Poate va hotarati sa legalizati relatia si e posibil s-apara si un copil, daca asta va doriti. Aveti sanse mari sa castigati un proces, sa luati un examen, sa obtineti un post de conducere, ca e an bun de cariera pentru voi si trebuie s-apara de undeva ocazia.

(VARSATOR)

O sa dati o raita prin oras sa revedeti niste buni prieteni, sa puneti la cale o excursie in week-end. Ati face bine sa fiti mai insistenti daca vreti sa va luati banii, sa obtineti o semnatura, sa va cereti drepturile, ca sa ajungeti unde v-ati propus.

(PESTI)

Va puteti reface o relatie de cuplu, o casnicie daca veti da dovada de rabdare, intelegere si de iubire, mai ales! Poate insistati pe langa sefi sa va suplimenteze veniturile, dati de un sponsor care va poate finanta un proiect si o sa fiti incantati de ceea ce veti castiga in cele din urma.

Sursa: stirileprotv.ro