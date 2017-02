Miercuri, 22 februarie 2017. Astazi, Berbecii iau decizii legate de casatorie, iar Capricornii isi cauta casa noua

E bine sa fim pe pozitii, ca pot aparea situatii neobisnuite si care sa ne bulverseze – dar nu si daca o sa fim cu garda sus!

PESTI

Se poate sa cheltuiti mai multi bani decat aveati de gand, dar se vor ivi niste ocazii aparte. Posibila negociere care sa se-ncheie cu semnatura unui contract de care sa fiti multumiti pentru ca vi s-au respectat conditiile si aveti incredere c-o sa fie bine.

BERBEC

E posibil sa luati o decizie referitoare la relatia de cuplu, poate va-ndreptati spre casatorie. Apar diverse oportunitati care v-ar da ocazia sa va afirmati si sa va schimbati intreaga viata, daca totul o sa iasa ca la carte, o sa aveti curaj sa riscati.

TAUR

O aparitie in plan sentimental, e ceva nou, o provocare si se poate sa schimbe ceva acolo, la coarda sensibila. Poate va trebui sa faceti o deplasare ca sa luati niste bani, sa va descurcati cu cheltuielile in perioada asta – sa le asigurati alor vostri ce au nevoie, traiul de zi cu zi.

GEMENI

O problema de sanatate e posibil sa va dea batai de cap si sa va determine sa faceti o programare la un laborator de analize medicale. Se pare c-o s-aveti succes la examen, la un interviu, poate va gasiti de lucru in strainatate sau va duceti la studii, o s-aveti de ales, dar va consultati si cu familia.

RAC

Se poate sa rescrieti o pagina sau mai multe ale povestii voastre de dragoste, iar daca e coapta relatia, o sa va casatoriti. Poate se-ncheie, in sfarsit, un proces, scapati de consumul nervos si de bani cheltuiti si va recapatati bunurile, banii si probabil libertatea, un alt statut.

LEU

Relatia de cuplu se nuanteaza mai frumos decat pana acum si armonia se va mentine daca lasati orgoliile de o parte. Vi se face o oferta de afaceri, va gasiti si sponsor si poate faceti o prospectie de piata sa vedeti cu cine ar fi mai avantajos sa va asociati.

FECIOARA

Se anunta lucruri noi la serviciu si o sa fie ceva stimulativ, si poate sa iasa de-aici o promovare de toata frumusetea. O veste buna de la cineva care va iubeste, poate e o revenire dupa o cearta sau o pauza mai lunga si o sa va intelegeti mult mai bine de-acum incolo.

BALANTA

Poate o sa le-ntindeti o mana de ajutor unor oameni pe care ii iubiti, ca n-are cine sa-i sustina moral, financiar. Se pare c-o sa va faceti timp si pentru activitatile de placere, va duceti la o sala de sport, la un club sa cultivati un talent, sa dati frau liber creativitatii.

SCORPION

E ceva care se cere lamurit in familie, poate cu rudele apropiate aveti ceva de-mpartit si se poate rezolva cu vorba buna. Poate luati o decizie la nivel de grup, sa munciti in niste conditii anume, sa existe sincronizare, sa iasa ceva de calitate, ca sa ridicati stacheta pe linie profesionala.

SAGETATOR

E o explozie de sentimente care s-ar putea sa va faca bine, dar va pot si incurca, daca erati oricum indecisi nu stiati incotro. O sa cheltuiti niste bani ca sa scapati de niste probleme de sanatate, poate le platiti vizita la medic parintilor, bunicilor, le luati si medicamentele prescrise.

CAPRICORN

Apare cineva care se poate sa va puna sufletul pe jar si o sa fiti pusi in situatia de a face o alegere – fiti pe faza. Poate contactati o agentie imobiliara sa va gaseasca fie o locuinta, fie un sediu de firma, un garaj, un atelier sa rezolvati o problema care nu mai suporta amanare.

VARSATOR

Sunt niste rascoliri in sfera sanatatii si ar fi ideal sa nu lasati sa se cronicizeze vreo afectiune, s-o tratati din pripa. O sa va descurcati frumos la scoala, la examene, la activitatile de tip intelectual si o sa faceti un salt calitativ – veti trece usor la urmatorul nivel.