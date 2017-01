Miercuri, 18 ianuarie 2017. Pestii cheltuiesc mai multi bani decat si-au propus, iar Leii au o provocare extraprofesionala

Rezolvari azi! O sa trebuiasca sa facem niste eforturi suplimentare ca sa ne descurcam ca lumea, c-apar situatii neprevazute care or sa ne dea planurile peste cap daca nu vom fi pe faza.

Vibratia zilei este 9 si poate o sa fim mai generosi cu cei din jurul nostru.

BERBEC

Se poate sa va faceti planuri de casatorie si sa va luati casa, ori sa va construiti o anexa, un etaj, sa va extindeti. O sa va fie rasplatita cumva o munca si poate intrati intr-o alta grupa valorica, o sa aveti un CV impresionant la o adica.

TAUR

Poate va ofera cineva de lucru in strainatate, va asigura si cazare, sunt niste beneficii deloc de neglijat. Ati putea semna un contract si sa va asigurati o suma importanta de bani pe o perioada mai lunga de timp si sa tineti pasul cu cerintele din sfera profesionala.

GEMENI

Va puteti asocia cu niste oameni ca sa puneti bazele unei afaceri, c-aveti si idei si forta de munca. Poate faceti cumva sa scapati de creditul bancar, sa mai puteti respira, sa va ganditi si la o serie de mici realizari acasa, pentru bucuria alor vostri.

RAC

Se poate sa incasati niste bani si sa incepeti sa va luati si ce va place sau copiilor sa le impliniti niste dorinte. O sa va puteti incerca norocul si-n alt domeniu. E nevoie de ceva mai mult curaj si o sa aveti parte de satisfactii morale, profesionale, va fi un salt calitativ.

LEU

O sa va caute cineva care simte ca va potriviti si poate iesiti la o cafea, la o plimbare, sa schimbati impresii, sa va cunoasteti. Si la voi o noua provocare extraprofesionala, poate vi se propune o colaborare si o sa va suplimentati veniturile intr-un moment in care chiar aveti nevoie.

FECIOARA

Se observa o stare de bine dupa ce s-a incheiat o perioada de suferinta, de neliniste in viata sentimentala si o sa fie si mai bine. O sa fiti curtati de multa lume sa lucrati fie pentru serviciu, fie pentru voi, o fi o activitate care va destinde, un hobby.

BALANTA

O atentie speciala, primiti un cadou, vreo invitatie la masa, la un spectacol, va fi o surpriza placuta. I-ati putea da de capat unei probleme de sanatate si o sa va faceti planuri cu bataie lunga, sa profitati la maximum de resursele acestui an, al vostru-norocos.

SCORPION

Se poate sa incepeti o relatie sentimentala, sa va-ndragostiti pana peste cap si sa fie frumos – e momentul vostru. Veti obtine de la notar, de la judecatorie niste acte care sa va confere niste drepturi, sa intrati in posesia unei proprietati, sa legalizati o situatie.

SAGETATOR

Vin ceva bani in plus in perioada asta si o sa va puteti permite niste evadari in weekend prin alte zone de interes turistic. Puteti semna un contract de munca si sa va mearga mai bine de-aici inainte, sa va descurcati cu banii si sa rezolvati si o problema legata de casa.

CAPRICORN

O sa semnati niste acte care va dau posibilitatea sa avansati cu studiile sau cu formalitatile de angajare la un loc de munca. Poate va-nscrieti la un concurs pentru ocuparea unui post de conducere – e an bun de cariera si e de profitat de orice ocazie ca sa iesiti in evidenta prin ceva.

VARSATOR

Poate cereti niste inlesniri celor de la banca, sau poate cei de la serviciu va pot ajuta cu ce-aveti nevoie, trebuie doar sa le-o comunicati. O sa puteti face rost de bani, in plus, poate va gasiti si un sponsor care sa va finanteze proiectele si o sa va descurcati cu banii in perioada asta.

PESTI

O sa cheltuiti mai mult decat v-ati propus si veti acoperi golurile cauzate de situatiile neprevazute din preajma sarbatorilor. Puteti demara proiecte noi si sa va dati tot interesul sa iasa un lucru de calitate din mainile voastre, sa fie o adevarata carte de vizita pentru voi.

Sursa: StirileProTV