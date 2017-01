Miercuri, 11 ianuarie 2017. Astazi, Balantele isi pot gasi un job mai bun, iar Pestii isi suplimenteaza veniturile

O s-avem spor la treaba, putem incepe si proiecte noi, daca am incheiat socotelile de anul trecut si nu ne tine nimic in loc.

BERBEC

O relatie sentimentala e pe punctul de a lua amploare, sa izbucneasca o pasiune sau sa se amplifice la maximum c-asa e conjunctura pe cer. Bine ar fi sa va ocupati de sanatate, sa luati in serios orice problema ca sa nu se agraveze – in perioada asta le puteti veni de hac oricaror boli.

TAUR

O aparitie surpriza! E cineva care demult voia sa va-ntalneasca si e de vazut daca e o chimie intre voi, s-aveti o relatie. Poate vi se propune ceva de lucru si o sa cantariti bine de tot situatia, sa va ramana timp pentru familie, copii, si pentru voi, ca sa fiti buni, zdraveni.

GEMENI

Se pot toci toate asperitatile din relatia de cuplu si o sa va mearga mai bine, veti perfecta comunicarea. Ati putea finaliza o situatie, sa va angajati undeva, sa-ncepeti un nou proiect si sa faceti niste lucruri de care nu va puteati apuca fara aprobarile necesare.

RAC

Ati ramas datori cu o vorba, un gest cuiva care si-o fi facut poate niste iluzii in privinta voastra, si trebuie vorbit pe sleau. Se poate sa rezolvati o problema de serviciu si de-aici sa vina si mai multi bani si-o sa fie o lejeritate din punct de vedere financiar, pana prin toamna.

LEU

O sa cheltuiti probabil, mai multi bani pentru ca vreti sa va luati alta masina, ori diverse lucruri pentru casa. Poate iesiti in oras cu prietenii si puneti pe roate o afacere in care sa va implicati cu totii si sa extrageti, pe cat posibil, si un profit, macar sufletesc.

FECIOARA

Poate-aveti de dat un concurs, un test ca sa treceti pe alt post sau incepe sesiunea la facultate, e o perioada incarcata. E posibil sa va asociati cu cineva ca sa-ncepeti un proiect care sa v-aduca bani, anul acesta si sa va tina in priza, asa cum v-ati obisnuit.

BALANTA

E posibil sa va gasiti un job in strainatate sau o bursa de studiu, sau sa va casatoriti cu cineva de alta nationalitate. Initiativele va reusesc, e anul vostru in care lucrurile va ies mai usor ca altadata, si e de profitat, ca numai o data la 12 ani Jupiter e in zodia voastra.

SCORPION

Poate descoperiti o preocupare de timp liber care sa va ridice moralul, sa v-ajute s-aveti o conditie fizica foarte buna. Poate-o sa va mai redresati cu banii, daca vin ceva restante de anul trecut si o sa va ocupati de casa, mai luati cate ceva de care au nevoie ai vostri.

SAGETATOR

Se poate sa va pice cu tronc cineva care n-ai fi zis ca e genul vostru dar pare sa fie irezistibila persoana, om vedea. O sa lamuriti niste chestiuni care tin de afaceri, bani, rate si niste taxe scolare probabil, in principiu – plati – care se fac la inceputul anului.

CAPRICORN

Va dati intalnire cu cineva care asteapta o confirmare din partea voastra ca sa stie daca relatia are un viitor sau nu. Au ramas niste lucruri nespuse si ati face bine sa le rostiti, ca sa va-ntelegeti mai bine cu partenerul de cuplu, sa anulati toate suspiciunile din relatie.

VARSATOR

Se poate sa recuperati o datorie si sa-i folositi in week-end, sa-i duceti macar pe copii la munte, la locurile preferate de joaca. Se poate sa va implicati intr-o activitate de grup si care sa v-aduca un plus de vizibilitate, sa va extindeti sfera de influenta, sa capatati notorietate.

PESTI

O sa dati zor sa puneti pe roate o afacere, sa-ncepeti ceva care sa va solicite din mai multe puncte de vedere si sa fie un salt in cariera. O sa va suplimentati veniturile si n-o sa mai stati cu grija ratelor, c-o sa va fie mai usor, poate si partenerul preia din greutatile financiare.

