Marti, 7 februarie 2017. Astazi, Berbecii incep o relatie care duce la casatorie, iar Leii rezolva probleme importante

O sa intuim imediat care e calea cea mai scurta ca sa ne-atingem un obiectiv, sa ajungem la inima cuiva si sa le alinam o suferinta celor care nu se pot descurca singuri.

Vibratia zilei este 7 si o sa punem punctul pe “i” intr-o chestiune foarte delicata.

BERBEC

Se poate sa va implicati intr-o activitate care sa va puna in valoare niste resurse interioare pe care le puteti slefui, valorifica. Ati putea incepe o viata noua, sa va casatoriti, sa se ia in discutie si posibilitatea de a deveni parinti sau daca sunteti deja, sa mai aduceti pe lume inca un copil.

TAUR

Poate vi se cere mai des parerea, poate pentru c-ati capatat o functie, o postura care va permite sa fiti formatori de opinie. Se poate sa fiti mai des invitati in societate, e un semn de onoare, oamenii va respecta, va recunosc valoarea si poate veti fi dati drept model celorlalti.

GEMENI

O sa le fiti de ajutor unor oameni care s-au zbatut sa rezolve o problema, dar fara voi n-au reusit. Or sa va intre niste bani si o sa rezolvati diverse probleme ale casei, scapati si de griji, c-aveti de strans o suma fara de care nu va puteati apuca de treaba.

RAC

Poate dati concurs pentru ocuparea unui post care o sa v-aduca mai multi bani si veti acoperi cerintele familiei. O veste buna, poate veti lua si niste bani sau un cadou care sa fie pe sufletul vostru, poate e o zi speciala si sarbatoriti ceva la care vor fi de fata si prietenii.

LEU

Poate intrati in audienta la sefi sa le cereti o diurna, un beneficiu, o marire de salariu, sa nu mai faceti ore suplimentare. Se poate sa aveti de facut o deplasare ca sa rezolvati fie probeme de familie, fie de serviciu si sa va-ntoarceti pana diseara sau maine, sa nu stati mult.

FECIOARA

Un drum la banca v-ar lamuri in privinta sumelor pe care le mai aveti de achitat, poate faceti o inginerie financiara si mai scapati de ele. Poate va-ncumetati sa-ncepeti un proiect nou la serviciu sau in particular si o sa lucrati cu placere, cu implicare si se observa si bani.

BALANTA

Se contureaza o relatie care promite sa fie exact ce va trebuie ca sa umpleti golul sufletesc si sa fiti fericiti, e anul vostru. O sa tot aveti de reglat diverse chestiuni cu partenerii de afaceri, cu sponsorii, si o sa rezolvati lucrurile pe rand, ca sa va puteti apuca de altele noi.

SCORPION

Poate se elibereaza un post care va propulseaza si pe voi in cariera sau va ofera mai mari satisfactii profesionale. Se poate sa luati o decizie referitoare la locuinta, sa o vindeti, sa va luati alta si poate apelati la o agentie imobiliara, sa scurtati timpul si drumurile.

SAGETATOR

E o efervescenta in sfera amoroasa si o sa cunoasteti mai multa lume si-o s-aveti de unde sa alegeti daca visati la un partener de viata. O s-aveti rezultate de top la scoala, la tot ce tine de sfera intelectuala si o sa puteti sari, chiar, niste etape si sa va atingeti mai repede scopul.

CAPRICORN

E cineva care vrea sa colaborati la o lucrare si daca nu sunteti convinsi, inca va mai ganditi pana la sfarsitul lunii februarie. Poate se-anunta cineva in vizita pentru o zi, doua, si-o sa va adaptati programul, sa petreceti un timp impreuna, s-o insotiti pe acea persoana prin oras, acolo unde are nevoie.

VARSATOR

Se poate sa primiti o oferta de munca si sa nu stati prea mult pe ganduri pentru ca vi s-ar potrivi – vedeti. Apar noutati pe mai multe planuri si o sa tineti pasul, o sa puteti profita de fiecare oportunitate, sa faceti progrese la slujba, la scoala si pe scara sociala.

PESTI

O sa cheltuiti niste bani ca sa completati lipsurile de pe-acasa, ca poate v-au cerut ai vostri niste lucruri anume. Poate bateti palma pentru un contract care v-ar rotunji veniturile si v-ar oferi prilejul sa fiti mai bine vazuti, apreciati, sa va definiti statutul in societate.

