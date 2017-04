Marti, 4 aprilie 2017. Berbecii castiga mai multi bani, iar Taurii incep proiecte noi

O zi a provocarilor. E momentul sa scapam de lucrurile care nu ne convin si sa facem tot ce ne-am dorit. Vibratia zilei este 4 si vom face echipa cu toti cei din familie.

BERBEC

E posibil sa castigati mai multi bani in perioada asta, pana la vara si poate si dupa aceea daca vreti sa fructificati oportunitatile. Se poate sa aveti cam multe pe cap si sa faceti eforturi serioase sa le rezolvati pe toate, sa va apucati de proiectele care isi asteapta randul si cu care vreti sa aveti succes.

TAUR

Poate ati hotarat de comun acord cu familia sa cumparati o masina, ori poate aparatura, utilaje cu care sa incepeti o afacere. Voi se pare ca sunteti antrenati in cateva proiecte care o sa va asigure banii de care aveti nevoie si o sa va bucurati si de sustinere financiara, din partea unor sponsori.

GEMENI

Sunt ceva prieteni care vor sa luati si voi parte la actiunea in care sunt si ei implicati, si-o sa primiti niste beneficii, o sa iasa totul bine. E bine sa va ingrijiti de sanatate si sa faceti si un bilant financiar sa vedeti cat va puteti permite sa cheltuiti in perioada asta a sarbatorilor.

RAC

E cineva care va ocroteste, e dispus sa v-ajute, si sa va deschida niste usi, sa faceti progrese in plan profesional. Poate o s-aveti mai mult curaj sa va cereti drepturile, sa le dati de capat tuturor situatiilor care v-au tinut pe loc si sa incepeti lucruri noi care sa va ridice cota valorica.

LEU

Poate va interesati de o plecare in strainatate, sa lucrati sau sa faceti un masterat, o specializare. E momentul vostru de afirmare, poate o sa dati un examen, ca sa puteti ocupa un fotoliu de sef, sa faceti progrese in cariera, sa devina si mai bogat CV-ul.

FECIOARA

Va asteapta cineva mai departe de casa si o sa va faceti timp, in zilele de Paste sa dati o fuga sa va intalniti, pentru ca e un dor reciproc. O sa reparati o relatie care ramasese in aer si o sa aveti sanse mari sa fiti impreuna, sa va bucurati de o viata tihnita, sa va intemeiati o familie.

BALANTA

Se poate sa avansati cu demersurile care tin de un proces si sa va vedeti odata cu banii in buzunar si onoarea salvata. Poate o sa cheltuiti mai multi bani pe ceva, decat la pret intreg atunci cand v-ar fi fost mai usor cu banii.

SCORPION

Poate dati deoparte toate banuielile, gelozia care ucide incet, incet relatia si construiti relatia in loc s-o distrugeti. Se pare c-ati tot amanat o discutie intre patru ochi cu sefii si daca n-o sa va folositi intreaga diplomatie din dotare o sa iasa cu scantei si nu veti avea castig de cauza.

SAGETATOR

Se poate sa luati bani si sa-ncepeti sa taiati de pe lista de cumparaturi lucrurile absolut obligatorii, urgentele. Poate va fi ceva – in plus – de lucru la serviciu si e bine sa va pregatiti, s-aveti puterea de a duce la bun sfarsit tot ce vi se da de facut pentru ca voi chiar vreti sa va achitati de obligatii.

CAPRICORN

Relatia cu anturajul, mai ales cel feminin, o sa se anime frumos, strangeti randurile si iesiti pe la evenimente. O dragoste cu nabadai – asta poate aparea in orice clipa pentru cineva care nu se afla intr-o relatie si desi nu pareti genul, sa vedeti ce tare va prindeti in poveste.

VARSATOR

Inca mai aveti timp sa va faceti niste investigatii medicale ca sa fiti fresh de sarbatori, sa va puteti bucura impreuna cu familia. Poate va apucati de curatenie generala, mai luati si ceva lucruri noi care sa va decoreze frumos locuinta, o sa va ocupati si de spatiul exterior, daca aveti asa ceva.

PESTI

Se poate s-aveti de dat niste examene, sa aprofundati niste studii si e o perioada cu consum nervos. E posibil sa va luati bilete de cazare, de transport si sa si plecati chiar, intr-o deplasare, ca sa rezolvati, probabil, niste probleme de serviciu, dar n-ar fi exclus sa fie si personale.

Sursa: Pro TV