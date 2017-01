Marti, 3 ianuarie 2017. Capricornii primesc o oferta surprinzatoare, Gemenii se pregatesc de casatorie

Vibratia zilei este 3 si e bine sa ne facem intelesi, ca sa ne mearga cat se poate de bine.

BERBEC

Se poate sa aveti o idee nemaipomenita, de a recuceri o persoana care nu e de lasat, pentru c-ati putea forma un cuplu frumos; e an bun pentru parteneriat. Ati putea iesi pe undeva, la un spectacol, la un eveniment monden, sa va bucurati de energia noului an.

TAUR

Poate dati o raita pe la rude, la prieteni, sa le ziceti un La multi ani, sa petreceti cateva ore impreuna, sa va incarcati bateriile. Va strangeti la niste prieteni sau faceti o rezervare la un restaurant sa schimbati impresii, sa va faceti planuri pentru zilele libere pe care le mai aveti, acum, sau la sfarsitul saptamanii.

GEMENI

O sa recuperati niste bani si-o sa tot cheltuiti din ei, c-apar neprevazute, pe care nu le puteti ocoli. Se poate sa faceti cunostinta cu cineva care se va atasa din ce in ce mai mult de voi si promite sa fie o relatie serioasa, c-ati trecut proba maturitatii, va puteti casatori cat de curand.

RAC

O s-o invitati la o cafea pe acea persoana cu care vreti sa reinnodati o prietenie, ca v-a cam scapat printre degete. Se poate sa aveti o explicatie cu cineva care a lipsit de la intalnire si vreti sa va asigurati ca relatia nu va avea de suferit, ca sentimentele sunt inca vii, potrivit stirileprotv.

LEU

Ati putea recupera macar o parte din banii pe care vi-i datoreaza diversi indivizi si o sa va puteti lua ce va trebuie pentru ai vostri. O atmosfera febrila la o aniversare, sau e o petrecere in cinstea noului an, intre colegi, prieteni si o sa va faceti si noi prieteni.

FECIOARA

O sa va dati intalnire cu cineva de care sunteti atasati sufleteste si de la care asteptati un raspuns, dinainte de Craciun. E posibil sa vi se dea programul peste cap si sa nu mai ajungeti intr-o vizita, c-aveti un musafir de la drum sau o s-aveti treaba, la serviciu, acasa.

BALANTA

Se poate sa dati de niste reduceri pe la magazine si sa luati cate ceva util pentru casa si sa aruncati obiectele deteriorate. Se poate sa primiti un cadou, sa castigati un premiu sau s-aveti de luat o suma de bani dintr-o sursa particulara, e ceva de care-o sa va bucurati.

SCORPION

O reuniune amicala o sa stranga randurile, sa refaceti un grup cu care-ati petrecut clipe minunate de-a lungul timpului. Poate le-ati ramas datori unor prieteni cu o iesire la plimbare, la o gustare in oras, ori sa faceti putin sport, sau aveti un hobby comun.

SAGETATOR

Se-anunta bani, care or sa zboare in toate directiile, c-o sa dati de lucruri care va trebuie, sau care va fac placere. Se poate sa gasiti niste bilete pentru un week-end la schi sau acolo unde-ati vrut s-ajungeti anul trecut, poate de anul nou si n-o sa refuzati oferta, poate e si mai ieftina.

CAPRICORN

O sa va ia prin surprindere oferta unui sponsor de a va finanta un proiect exact cand va-ntrebati de unde o sa faceti rost de bani. Cineva care va iubeste va cauta si o sa va faceti program de activitati comune, sa va vedeti si cu niscaiva prieteni care v-au dus dorul si desigur, si voi lor.

VARSATOR

Va scoate cineva la o cafea in speranta c-o sa va schimbati atitudinea, ca sa va mearga si mai bine in relatia de doi. Se poate sa va-ntoarceti de pe unde-ati fost plecati si sa va achitati de niste obligatii fata de niste apropiati care merita toata atentia din partea voastra.

PESTI

Prietenii va tot invita la diverse evenimente si o sa vreti sa aflati noutati despre cei din grupul vostru si o sa faceti rondul de onoare. O sa scapati de o greutate de pe suflet, stati de vorba cu cineva care va-ntelege, va poate da si un sfat si sa depasiti o perioada de vid sufletesc – o sa fie bine.