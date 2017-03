Marti, 28 martie 2017. Berbecii primesc bani si cadouri de unde nu se asteapta, iar Varsatorii obtin o promovare in cariera

E bine sa-ncepem ceva in care credeam, avem si resursele necesare si o sa fie totul ca la carte, si vom obtine tot ce ne-am dorit si pentru care am lucrat, am depus eforturi, nu le-am primit gratis, lucrurile.

Vibratia zilei este 1 si tot spre un nou inceput ne conduce.

BERBEC: E posibil sa primiti bani, un cadou, o surpriza care sa va bucure ca vine din partea cuiva la care nu v-ati fi asteptat. O veste care sa schimbe ceva in viata voastra, poate incepeti lucrul la alt loc de munca sau reapare cineva care sa va intregeasca sufleteste.

TAUR: E momentul sa va-ngrijiti de sanatate ca sa dati cel mai bun randament la slujba si sa fiti si in cea mai buna forma sufleteasca. V-au ramas niste lucruri de rezolvat si e bine sa scapati de ele ca sa dati drumul proiectelor pe care le-aveti in plan anul asta – sa va oferiti o sansa de promovare.

GEMENI: Cineva caruia i-oti fi dus dorul va cauta si poate o s-aveti o relatie durabila, o sa indreptati greselile care v-or fi dus la separare. Poate va asociati cu niste oameni ca sa munciti la ceva in particular, sa capatati bani, renume, sa va situati mai sus in clasamentul de la slujba, in cadrul breslei.

RAC: Va scoate cineva la un eveniment monden in oras si o sa se-ntample un declic, poate primiti o oferta de munca. Vi se poate acorda un bonus, o recompensa pentru ce-ati muncit mai demult si o sa scapati de niste frustrari, ca depuneti prea mari eforturi care nu va sunt apreciate.

LEU: Poate scurtati distantele si o sa va vedeti cu acea persoana care locuieste in strainatate si-o sa va stabiliti ori aici, ori acolo. Un raspuns afirmativ de la o firma din strainatate, poate fi si o agentie turistica prin care ati facut rezervare de sarbatori sau poate-ati comandat niste produse online.

FECIOARA: Ati putea apela la un notar sa va descurce itele unui act de proprietate c-aveti ceva de impartit cu rudele, se pare. Poate reglati situatia bancara ca sa stiti cum impartiti banii, sa v-ajunga atat pentru cheltuielile obligatorii, cat si pentru cele speciale, de suflet, cadouri, etc.

BALANTA: Poate bateti palma pentru un nou contract, sa porniti pe o noua directie profesionala, care sa v-aduca succes. Noutati in sfera parteneriala, poate veti lua o decizie referitoare la viata de cuplu, poate vreti sa legalizati relatia, sa ramaneti toata viata impreuna.

SCORPION: E posibil sa obtineti acea marire de salariu, sau o prima de Paste, ceva tot or sa va dea sefii in perioada asta. E posibil sa luati o suma de bani si sa aveti pentru cheltuielile masive, dupa care o sa va relaxati ca sa mai luati diverse pentru voi, ori pentru casa.

SAGETATOR: Relatia sentimentala capata un accent pe care nu l-ati mai avut si poate va logoditi, va casatoriti pana la sfarsitul anului. Poate intrati intr-o combinatie de lucru, care sa v-aduca satisfactii profesionale, sa treceti, poate, la alt nivel sa fie o evolutie in meserie.

CAPRICORN: O sa-i dati de capat unei probleme de sanatate si o sa va recapatati tonusul, sa fiti in forma maxima. E posibil sa va luati casa, masina, sa se-ncheie un proces si sa castigati o proprietate, daune morale, materiale, sa va definitivati un statut.

VARSATOR: O sa puteti reface o relatie, fie de afaceri, fie sentimentala si o sa mearga totul ca uns – veti gestiona ca lumea situatiile. O sa obtineti rezultate – de top – la scoala, la examene, o sa fie un salt in cariera, probabil veti experimenta lucruri noi care sa va asigure succesul.

PESTI: Se poate sa intrati la cheltuiala si sa va fie greu sa va opriti c-aveti multe de cumparat – poate-aveti o petrecere in familie. Sunteti pe punctul de a face unele schimbari esentiale, si o sa va mearga mai bine in plan profesional, poate veti avea niste afaceri in derulare si bine conduse.

Sursa: Pro TV