Marti, 28 februarie 2017. Varsatorii ar putea primi bani si cumpara lucruri scumpe, iar Fecioarele se pot casatori

Vibratia zilei este 1 si o sa dam curs proiectelor in care ne-am pus toate sperantele. Si acum sa vedem ce se intampla in fiecare zodie.

BERBEC: Prezenta cuiva o sa va inspire, poate o sa faceti o alegere avantajoasa in sfera profesionala, ori poate in viata personala aveati nevoie de un sfat. Voi sunteti pregatiti sa luati startul ca sa mai faceti un pas in cariera, sa va atingeti noi obiective ca sa va bucurati de alt statut.

TAUR: Poate faceti rost de bani de la banca si dati avansul pentru o casa, o masina, ori tineti cont de ce v-au cerut ai vostri. Or sa va cointereseze niste parteneri de afaceri sa dati drumul unei afaceri care sa v-aduca bani mai multi si sa va puna in relatie cu niste profesionisti.

GEMENI: O sa va fie rasplatita o munca, vi se dau, probabil, niste bani sau aparatura performanta ca sa dati rezultate si mai bune. Se pare c-o sa ajunga la nivelul superior comunicarea cu fiinta iubita si o sa va simtiti impliniti sufleteste, o sa dispara indiferenta, starea de apasare din relatie.

RAC: Un rezultat favorabil de la un examen, un interviu, si o sa intrati intr-o noua etapa profesionala, la slujba, la scoala. O sa puteti legaliza un act de maxima importanta, pentru care v-ati zbatut vreme indelungata si o sa va oferiti noi oportunitati sa va dezvoltati frumos pe mai multe planuri.

LEU: Poate o sa apelati la un avocat ca sa v-ajute sa castigati un proces sau sa va aparati de niste acuze si poate nu se va mai ajunge in instanta. Faceti monetarul sa vedeti cum stati cu finantele, mai ales daca vreti sa va luati alta masina, sa va mutati altundeva, o sa intrati la cheltuiala.

FECIOARA: Va cauta cineva care vrea sa fiti impreuna si sa construiti pas cu pas relatia, s-ajungeti la casnicie. O sa primiti ajutor din partea unor oameni care au posibilitatea sa va deschida niste usi, sa va puteti face remarcati in cadrul colectivitatii din care faceti parte.

BALANTA: Simtiti nevoia sa legalizati relatia de cuplu ori sa va reinnoiti juramintele de credinta, sa fie armonie la voi acasa. Se pare c-o sa va bucurati de un plus de credibilitate in ochii sefilor si o sa adunati cateva succese la palmares, e anul vostru special si o sa aveti parte de schimbari de bun augur.

SCORPION: Un reviriment in sfera sentimentala, o sa va simtiti tineri, indiferent de varsta si-o sa va puteti bucura de viata. E posibil s-aveti cheltuieli mari in perioada asta si sa va dramuiti in asa fel banii incat sa v-ajunga pentru platile obligatorii, sa nu trebuiasca sa va imprumutati.

SAGETATOR: Poate-au ramas lucruri nespuse si care va afecteaza relatia de cuplu si daca mai exista iubire e bine sa dati cartile pe fata. Va ocupati de casa, poate faceti niste schimbari ca sa fie mai frumos de Paste, sa le faceti o surpriza alor vostri poate si exteriorul locuintei o sa fie renovat, imbunatatit.

CAPRICORN: O sa va faceti timp sa revedeti niste rude apropiate care-au lipsit o vreme si o sa va puneti de acord intr-o anumita privinta. O sa va implicati intr-o activitate de grup si munca voastra n-o sa ramana nerasplatita, o sa primiti aprecieri la scena deschisa, poate si o recompensa materiala.

VARSATOR: O sa perfectati un contract de munca si o s-aveti spor la treaba, sfera profesionala o sa fie activata frumos. Se pare c-or sa va treaca mai multi bani prin mana si o sa va puteti cumpara si lucruri scumpe, sa traiti la standardele pe care vi le-ati propus cu niste ani in urma.

PESTI: E destula lume interesata de voi in perioada asta si poate relationati in vederea unor activitati care sa va activeze latura creativa. Apar lucruri noi la orizont, oferte de munca, vreo invitatie sa plecati intr-o excursie la sfarsit de saptamana sau poate de Paste, in vacanta de vara.

Sursa: Pro TV