Marti, 27 decembrie 2016. Gemenii au parte de o revedere cu persoana iubita, Racii primesc o veste mult asteptata

O sa ne bucuram in continuare de o atmosfera de sarbatoare, sa-i adunam pe toti cei dragi in jurul unei mese festive, sa mai si iesim la plimbare, poate si la serviciu, unii dintre noi.

BERBEC

Poate-ati facut rezervare la munte, intr-o statiune turistica sa va distrati cu familia si cu prietenii, sa va bucurati de peisaj, de liniste si poate faceti si anul nou acolo.

TAUR

O sa reglati situatia financiara, mai luati niste bani, faceti plati, si va puteti gandi la o escapada la schi, in tara sau in strainatate, in functie de buget.

GEMENI

O sa dati ochii cu acea persoana care desi v-a promis ca vine de Craciun, n-a mai ajuns si-o sa aiba probabil, o explicatie, mai ales daca e fiinta pe care o iubiti.

RAC

Primiti o confirmare din biroul unor autoritati ca vi se promite o plecare in strainatate, achizitionarea unei case, a unei masini, sau poate niste obiecte in rate.

LEU

O sa treceti cu destula usurinta peste o neintelegere care v-a tinut departe de fiinta iubita si o sa puteti petrece cateva zile frumoase impreuna, sa resuscitati relatia.

FECIOARA

Poate dati voi o fuga in localitatea in care locuieste cineva de care sunteti indragostiti, daca nu s-a putut face altceva, sa plecati pe undeva, in doi, sau sa vina ea, persoana.

BALANTA

Se pare ca abia cum dispuneti de niste bani ca sa luati ceva frumos si util pentru casa, plus ca se-anunta reduceri mai peste tot si merita.

SCORPION

Poate va dramuiti in asa fel banii incat sa v-ajunga pentru o excursie la rude, la prieteni sau sa va duceti la schi, chiar – si-n alta tara, sau la plaja!

SAGETATOR

O reusita, vi se da unda verde la o plecare in vacanta, sau sa luati parte la un spectacol, o competitie, poate primiti un titlu, un premiu.

CAPRICORN

Un lucru pe care vi l-ati dorit de multa vreme se-ntampla, poate vine cineva drag, sau primiti un raspuns favorabil de pe undeva, ori bani, cadouri.

VARSATOR

O s-aveti de rezolvat ceva important pentru serviciu, si poate mai luati si un rest de bani, sau vreun beneficiu, or fi niste inlesniri.

PESTI

Va duceti in vizita la parinti, la socri, poate aveti de mers mai mult pana la destinatie, dar si drumul o sa faca parte din placerea revederii oamenilor dragi.