Marti, 24 IANUARIE 2017. Afla ce ti-au pregatit astrele pentru ziua de azi

Berbec

Desi esti un militant aprig impotriva banalului si rutinei, de data aceasta reusesti sa te adaptezi acestor conditii. Extragi din monotonia din jur informatia potrivita pentru a te putea concentra la actiuni de lunga durata, deloc ofertante pentru un om dinamic ca tine.

Descoperi acele maruntisuri care se potrivesc perfect preocuparilor tale actuale. Nu astepta doar evenimente stralucitoare, ci multumeste-te si cu fleacuri cotidiene de care ai parte azi la tot pasul si care iti sunt de folos. Vestile bune, informatiile utile sau sprijinul necesar pot aparea si in cea mai comuna forma.

Taur

Conflictele dintre generatii se pornesc de la orice, dar noroc ca esti tu acolo ca sa-i asezi la masa tratativelor si a-i ajuta – sau obliga – sa ajunga la un compromis. Adevarul poate fi undeva la mijloc, de aceea e nevoie de un arbitru impartial asa ca tine pentru a judeca la rece situatia si a oferi o solutie care sa multumeasca ambele tabere.

Sigur exista o cale de mijloc de care pot profita si unii si altii, dar, pentru ca fiecare o tine pe a sa, nimeni nu o gaseste. De aceea esti tu de fata, pentru a oferi o idee salvatoare acceptabila, reciproc avantajoasa, pe cale amiabila.

Gemeni

Verdictul pe care il primesti azi in urma unui conflict puternic te favorizeaza si e normal sa fii multumit de rezultate. Consideri ca ti s-a facut dreptate si jubilezi in sinea ta si in fata inamicilor care ti-au pus doar bete in roate. A meritat sa ai rabdare, sa lupti cu toate puterile pentru a-ti demonstra nevinovatia si a primi din nou ceea ce ti se cuvine, dar nu te culca totusi pe laurii victoriei. Riposte mai pot veni si de acum inainte din partea celor care tot mai considera ca li se cuvine ceea ce ai obtinut tu pe merit.

Rac

Tu nu ai curaj sa spui stop unei situatii care nu mai poate continua in acelasi mod. Exista altcineva alaturi de tine care ofera o solutie mai buna in situatia de fata. Ba e chiar ceea ce aveai nevoie, dar cel mai greu, pentru orgoliul tau, e sa recunosti ca e solutia optima.

Ceva iti spune ca e jenant pentru reputatia ta sa recunosti ca nu stii ce trebuie facut, dar daca ideea sosita de la aceasta persoana cu mai multa experienta e buna, nu strica sa o apreciezi sincer si sa o pui in practica. Nu poti fi doar tu primul sau cel mai bun de fiecare data; mai exista si altii deasupra ta!

Leu

Joci un rol important in sarcinile zilei, pe de o parte pentru ca iti asumi ceea ce-ti revine cu simt de raspundere si vointa, si, pe de alta parte, pentru ca reusesti sa ii mobilizezi si pe ceilalti la treaba astfel incat sa ajungeti impreuna la un rezultat demn de lauda. Dai randament in activitati in care trebuie sa-i impingi de la spate pe altii, pentru ca ai un talent special de a le arata, prin exemplu personal, celor care nu prea au chef de treaba ca ceea ce visati, impreuna, are sorti de izbanda daca va uniti cu totii fortele.

Fecioara

Cand primesti de la cei din jur atatea semne de apreciere la adresa ta, capeti mai mult curaj de a duce mai departe ce ai inceput. Practic, primesti exact energia si motivatia de a termina un proiect care a evoluat foarte bine iar de dragul celor care au aratat ca au incredere in tine, iti aduni si ultimele forte pentru a pune punctul final. Ai cu ce te lauda, lasa modestia la o parte si arata-le tuturor ce a iesit din mainile tale si de ce ai fost capabil. Nu a fost un succes facil, ai muncit mult ca sa ajungi aici, iar rezultatul merita expus lumii. Vei primi felicitari: le meriti!

Balanta

Este o zi cam fara spor, pentru ca tot ce incepi, ajunge repede la un hop greu de trecut. Faci un pas mare, dar e urmat de alti doi pasi mici inapoi, ca atare, la finalul zilei, iti vei da seama ca nu ai facut niciun progres, ci ai batut pasul pe loc. De fapt, e o lectie buna pentru a te organiza mai bine. Te-ai avantat prea repede intr-o directie noua care te-a atras fara sa-ti fi calculat cu atentie resursele de care dispui. Dupa ce ai pornit, ai descoperit ca nu ai cu ce duce la capat ce ai inceput si… te opresti.

Scorpion

Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu modul in care judeci tu unele situatii, mai ales daca au mai multe directii de interpretare. Tu ai o anumita viziune asupra evenimentelor, or cei din jur au mari indoieli cu privire la stilul tau de a aprecia situatia, deci te poti astepta la controverse, dispute sau o atitudine ostila la deciziile luate de tine. Continua sa-ti sustii punctul de vedere cu argumente logice, rationale, impartiale, pentru ca tu intelegi situatia cel mai corect. Intr-o zi isi vor da seama si ceilalti!

Sagetator

Opreste-te putin din sarcinile noi pe care ti le-ai asumat, pentru ca apare din urma o restanta ce se cere a fi adusa la zi. Nu poti trece la altceva daca nu te achiti de aceasta datorie din trecut, care, mai devreme sau mai tarziu, va deveni stringenta, ca o ghiulea legata de picior pe care o tot cari dupa tine. Decat sa se acumuleze alte si alte sarcini de demult, mai bine lasi in asteptare orice altceva pentru ca te vei simti dintr-o data mult mai liber daca scapi de datorii abandonate sau uitate in amintire. Vrei – nu vrei, trecutul te cheama inapoi.

Capricorn

Daca singur nu stii ce trebuie facut intr-o situatie complicata, calca-ti pe mandrie si accepta ajutorul sincer al celor care iti stau alaturi, ai la cine apela, la nevoie, deci nu e nicio rusine sa recunosti ca nu stii, nu poti, nu ai cu ce. Cere sfaturi de la cei care au trecut prin situatii similare si nu te incapatana inutil sa te descurci de unul singur. Exista sigur cineva alaturi care detine solutia care ti se potriveste perfect in cazul de fata. Ai putea rezolva mult mai repede problema care te framanta daca ai intreba un prieten, dar cel mai greu e sa recunosti ca exista o problema, totusi.

Varsator

Nu te simti bine in mediul in care te afli azi, ci gandul tau e in cu totul alta parte. Daca ar depinde de tine, ai fugi din acel loc in care planeaza boala, tristetea, saracia. Te influenteaza negativ mult prea tare, incat iti va strica si tie ziua. Esti o fire impresionabila. Ca atare, povestile celor din jur te vor atinge rapid la coarda sensibila. Nu ai nevoie de asa ceva, pentru ca ai si tu propriile tale probleme, ca atare nu trebuie sa accepti sa te impovareze si cu ale lor. Iesi din acest mediu!

Pesti

Stai pe margine analizand la rece o situatie in care consideri ca numai ratiunea poate extrage o concluzie corecta. Nu lasi emotia sa intervina, orice ar fi, ci tratezi totul ca pe o problema majora care necesita o verificare lucida si matura, pana in cele mai ascunse detalii. Numai un om ca tine poate intelege situatia atat de profund. Decizia pe care o iei sau concluzia pe care o expui la final va multumi pe toata lumea pentru ca e justa si sustinuta de date clare.

Horoscop 24 ianuarie 2017 oferit de acvaria.com.