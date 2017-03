Marti, 21 martie 2017. Astazi, Pestii vor descoperi o noua sursa de bani, iar Balantele primesc o vizita surpriza

O sa ne trezim cu provocari de la prima ora si o s-o tinem asa, pana rezolvam tot ce ne-am propus, ca avem planuri mari pe anul asta si vrem sa fim castigatori.

BERBEC

Poate va inscrieti intr-o audienta sa le cereti sefilor niste inlesniri, bani, poate ati sesizat ca e o conjunctura favorizanta si incercati. Apar incontinuu noutati care sa va starneasca cheful de treaba, sa lucrati in diferite combinatii parteneriale ca sa capatati experienta, notorietate si bani.

TAUR

E momentul sa va ingrijiti de sanatate, sa va faceti un set de analize medicale, sa va pregatiti organismul pentru perioada de primavara, sa va vitaminizati. Poate v-ati adunat puterile sa va apucati de-o casa, fie s-o construiti, s-o renovati, fie sa intrati in regim de rate ca s-o luati cu credit bancar, daca n-aveti bani gheata.

GEMENI

Poate va implicati intr-un proiect de timp liber si o sa va placa felul in care veti interactiona cu coechipierii din grupul respectiv. Se poate sa va asociati cu niste oameni care sunt interesati de un proiect care va poate aduce bani si o sa munciti cot la cot ca sa va asigurati banii de care-aveti nevoie.

RAC

Vi se ofera o recompensa pentru ca ati muncit in ultima vreme si o sa fie stimulativ, o sa prelungiti contractul pentru ca prezinta garantii. Poate sunteti in tatonari pentru o relatie sentimentala, in care credeti si o sa incercati sa pastrati si un ochi vigilent ca sa nu va fuga pamantul de sub picioare.

LEU

Se poate sa luati niste bani si s-aveti pentru plata ratelor, a facturilor, sa va descurcati cu cheltuielile lunare. O sa interactionati cu niste oameni care au mare priza la un public anume si o sa dati drumul unui proiect, care sa va aduca un plus de vizibilitate.

FECIOARA

Se pare ca o sa dati curs unei discutii intre patru ochi cu partenerul de cuplu care are pareri diferite de ale voastre in perioada asta si poate va puneti de acord. Poate v-ati propus sa strangeti un capital, sa va puteti cumpara o masina noua, sau o casa, poate, ca sa va intemeiati o familie.

BALANTA

Poate vine cineva in vizita diseara si o sa aveti niste lucruri de spus, poate vreti o parere ca sa puteti lua o decizie. Se-ndreapta niste lucruri in plan profesional, va pregatiti de o schimbare de macaz in relatie, poate intrati intr-o poveste de dragoste, sau veti legaliza relatia.

SCORPION

E posibil sa apara cineva care vrea sa formati un cuplu si sa va cunoasteti mai bine – in primul rand, dupa care va decideti. O sa rezolvati o serie de maruntisuri ca sa puteti trece la urmatorul nivel, sa va asigurati un loc mai sus in ierarhia de la slujba, de la scoala.

SAGETATOR

O sa luati niste bani si o sa va permiteti sa va mai si distrati ca sa mai faceti o pauza, ca v-oti fi saturat de munca. Incepeti proiecte noi care or sa va stimuleze creativitatea si o sa va bucurati de niste lucruri care or sa iasa la iveala si pe care o sa le valorificati din plin.

CAPRICORN

Vizita cuiva o sa v-aduca o idee salvatoare, poate primiti si un cadou, o invitatie in oras, la o cafea, o cina in doi. Noutati care sa va tina in priza, sa va intretina cheful de treaba si de distractie si sa dati drumul proiectelor noi care sa v-aduca succesul in cariera.

VARSATOR

Poate faceti niste modificari in locuinta, va cumparati ceva nou, ca s-arate totul frumos de Paste si sa se bucure toti ai vostri. O sa luati aprobarile de care-aveti nevoie sa va completati actele la dosar, sa incepeti un proiect care sa va dea un plus de vizibilitate.

PESTI

Poate veti semna un contract de angajare si o sa va bucurati de un regim aparte, or sa vi se respecte preferintele. Se pare c-o sa descoperiti o noua sursa de bani si poate veti reusi sa puneti o suma deoparte, dar asta dupa ce o sa le luati alor vostri cadouri de Paste.

Sursa: stirileprotv.ro