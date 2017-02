Marti, 21 februarie 2017: Leii stabilesc relaţii speciale

Ziua de azi se afla sub influenta trigonului Mercur-Jupiter, care amplifica interesul pentru studii aprofundate si interdisciplinare. Prin urmare este posibil sa se manifeste o tendinta de a privi lucrurile in ansamblu, din mai multe puncte de vedere.

Este o zi excelenta pentru a face schimb de experienta cu profesionisti din domenii conexe. La nivel macro, institutiile din domeniul juridic ar putea da dovada de mai multa transparenta si o mai buna comunicare cu presa.

Horoscopul 21 februarie 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Te afli intr-un mediu aglomerat in care ai ocazia sa intri in contact cu tot felul de oameni. Capacitatea ta de adaptare la orice tipologie umana e de invidiat, pentru ca stii de fiecare data cum sa-ti exprimi punctul de vedere in functie de interlocutorul din fata ta. Esti un exemplu de socializare si comunicare, deoarece tu gasesti intotdeauna stilul potrivit de a te apropia de oameni, subiectele comune de conversatie cu oricine, chiar si cu cei necunoscuti, iar calitatile pe care le implici te pun bine in valoare, devenind o prezenta agreabila si cautata de multa lume.

Horoscopul 21 februarie 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Daca asteptai de unde vestea ca ai fost admis intr-un anumit colectiv, vestea cea buna poate sa apara chiar azi! Ca sa fii primit cu adevarat intr-un mediu in care visezi sa intri, trebuie sa gandesti ca ei, sa vorbesti ca ei, sa adopti modul lor de a fi. Poti face asta, deci nu incerca sa-i schimbi tu pe ceilalti dupa sablonul tau, ci invers: ajusteaza-ti tu comportamentul pentru a deveni unul de-al lor din toate punctele de vedere. Adaptarea nu e usoara, dar comunicand in permanenta, cerand ajutorul la nevoie celor mai vechi din acest grup, acceptand sfaturile, vei vedea ca nu va trece mult si nu va mai exista nicio diferenta intre tine si tovarasii tai. Daca iti doresti sa faci parte din acest grup, fa un efort sa te integrezi, pornind cu modul de gandire!

Horoscopul 21 februarie 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Daca altadata ai reusit sa ajungi la un anumit tel, de ce te indoiesti ca ai fi capabil sa repeti succesul si acum? Priveste in trecut, la vechile tale reusite, si ai sa vezi cate poti face. Nu conteaza ca e greu drumul pana la implinirea acestui scop, ci conteaza ca poti! Ai putut si atunci, se poate repeta succesul si de data aceasta, totul e sa privesti spre trecut cu intelepciune si cu dorinta de a prelua de atunci resursele pozitive. Nu privi in urma ta ca sa-ti aduci aminte ca ai si gresit, ca ai primit si lectii de la viata, ci priveste spre cel care ai fost candva doar ca sa descoperi cat de bine ai reusit altadata intr-o situatie similara celei de azi.

Horoscopul 21 februarie 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Planurile tale sunt date peste cap de o veste proasta care cade in calea ta ca o bomba. Te trezesti brusc la realitate si suferi amarnic, pentru ca nu ti-ai luat masuri de precautie din timp. Ai fost avertizat, pe diverse cai, ca se va ajunge aici, dar tu ai continuat sa te joci cu focul. Daca te-ai fi oprit la timp, daca nu ai fi continuat in ciuda avertismentelor sa mergi pe gheata subtire, ai fi putut evita acest mic dezastru, dar acum vezi cu ochii tai efectele propriilor imprudente. O lectie buna ca altadata sa nu te mai incapatanezi!

Horoscopul 21 februarie 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Nici tu nu stii de unde, dar primesti azi un impuls fantastic ce te poate propulsa cu cateva etape mai sus in proiectul de care te ocupi. Ai cerut candva ajutor, ai aruncat gandul in spatiu si nu aparea nici un semnal ca cineva te-ar fi auzit, dar azi apar deja rezultatele. Cand vezi ce usor evolueaza lucrurile acum, ai din ce in ce mai clara senzatia ca acesta e raspunsul la dorintele pe care le-ai emis atunci. Vezi, uneori lucrurile nu se misca asa cum sau cand ai dori tu, ci trebuie doar sa-ti doresti sa se intample minunea, si ea va aparea atunci cand este momentul potrivit. Acum poti sa vezi ce pasi mari poti sa faci inainte catre succesul dorit!

Horoscopul 21 februarie 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Schimbul de cuvinte dulci, de declaratii de dragoste si de semnale de prietenie si simpatie e la cote maxime acum. Il simti pe cel drag pe aceeasi lungime de unda si iti raspunde cu aceeasi moneda la incercarile tale de apropiere. Seductia este si ea favorizata, deci sa nu te miri ca, in mediul in care ajungi azi, descoperi priviri admirative indreptate spre tine. Si tu ai putea cuceri usor pe oricine, dar si altii au asupra ta un efect covarsitor, incat termini ziua indragostit.

Horoscopul 21 februarie 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Nu pleca urechea la criticile rautacioase ale celor din jur, pentru ca ei nu au cum sa-ti inteleaga planurile. Important e sa crezi tu cu tarie in ele si sa nu te lasi oprit din elan de astfel de oameni pusi mereu pe comentarii malitioase. Unii nu fac altceva decat sa taie aripile celor care au curaj sa viseze, de aceea trebuie sa te inarmezi cu mult curaj si optimism, pentru a trece peste piedicile puse de cei care nu sunt in stare de nimic altceva decat sa strice visele altora.

Horoscopul 21 februarie 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Participi la un proiect ce implica resurse mari din partea ta. Totul va merge bine atat timp cat pastrezi un echilibru intre componentele acestui proiect, fara a aluneca spre exces de zel in nicio parte! Daca investesti energie, timp si pasiune, daca mai ai ocazia de a-ti pune in valoare si talentele native, atunci ai toate motivele sa fii multumit de rezultate, pentru ca este un plan care iti face mare placere. Nu e doar o obligatie sau o rutina, ci chiar e o adevarata bucurie sa iti aduci contributia, tocmai de aceea si rezultatele sunt excelente!

Horoscopul 21 februarie 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Incepi ziua cu o stare de calm binefacatoare, de parca nu te-ar astepta planuri prea urgente astazi, te poti misca in ritmul propriu, fara sa te bata nimeni la cap, si tocmai pentru ca ai suficient timp la dispozitie, te poti ocupa de unele aspecte la care inainte nu te puteai concentra, fiind mereu tras in alte directii. Apleaca-te pe indelete asupra acelor maruntisuri banale pe care alta data le terminai in graba, din lipsa de timp. Acum le poti organiza altfel, cu rabdare, fara sa apara nimic brusc in program.

Horoscopul 21 februarie 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Joci un rol cheie in rezolvarea unei probleme de serviciu cu care multa lume isi bate capul. Tu esti bine pregatit la nivel teoretic, ai acumulat deja informatiile necesare pentru solutionarea situatiei de fata, dar astepti sa ti se ceara parerea. Consideri ca, daca te bagi fara sa fii consultat, ar fi un semn de infatuare. Iti cunosti valoarea, si altii ti-o cunosc foarte bine, dar de data aceasta stai cuminte in banca ta pana cand colaboratorii ajunsi in impas vor ajunge la concluzia ca trebuie sa apeleze la tine. Abia dupa aceea orgoliul tau se va umfle in pene!

Horoscopul 21 februarie 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Cu stimulentul potrivit, orice proiect ce parea sa stea pe loc poate capata un alt ritm de evolutie. O veste buna te poate incuraja sa mergi mai departe. O mana de ajutor de la un prieten care a trecut deja prin ceva similar se va dovedi a fi salvatoare. Umarul pus de cineva drag alaturi de tine iti va reda increderea in sansele de reusita ale acestui plan, pentru ca, stiindu-te sustinut si aprobat de pe margine de altii, ai alta putere de a duce mai departe ceea ce ai inceput. Cauta asadar tovarasii potriviti in preajma!

Horoscopul 21 februarie 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Discuti cu cei din familie despre viitoarele investitii care trebuie facute pentru locuinta in care traiti si toti primesc cu bucurie propunerile tale. E timpul sa renovati sau sa incepeti lucrarile de extindere la locuinta voastra si e o reala placere sa faceti planuri peste planuri, sa consultati ofertele de prin magazinele de profil, sa visati cu ochii deschisi la felul cum va arata spatiul vostru la final. Nu trebuie sa va zgarciti daca e vorba de confort si frumusete, pentru ca, de vreme ce porniti pe acest drum, sunteti constienti ca va costa mult, dar merita fiecare banut fericirea de la capat!

Sursa: RomaniaTV