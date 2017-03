Marti, 14 martie 2017. Gemenii primesc un dar, iar Sagetatorii ar putea rezolva o problema de suflet

O sa ne trezim cu o veste buna, o suma de bani, un cadou, o reusita, nesperata, ceva pentru care am muncit, nu gluma, si-abia acum se-mplineste.

Vibratia zilei este 5 si o sa avem mai mult curaj sa incepem lucruri noi.

BERBEC

E posibil sa primiti un rest de bani si sa aveti de buzunar, sa iesiti cu prietenii dupa orele de program.

TAUR

Poate duceti masina in servis daca va pregatiti de concediu, poate plecati pe undeva de Paste sau mai devreme.

GEMENI

Se poate sa primiti ceva in dar si sa realizati cat de mult va iubesc cei din jur – poate sarbatoriti ceva.

RAC

O sa trebuiasca sa dati un raspuns referitor la o colaborare si e posibil sa bateti palma sa lucrati impreuna.

LEU

O reusita la nivel de grup, poate va gasiti ceva de lucru in continuare, prelungiti un contract, munciti in paralel, eventual.

FECIOARA

E cineva care-si face drum catre inima voastra si o sa-i spuneti ce credeti despre o posibila relatie – poate sunteti de acord.

BALANTA

Se poate sa primiti o suma de bani, poate si un cadou, e ceva care va e necesar si o sa pice la tanc.

SCORPION

O sa va exprimati punctul de vedere in privinta responsabilitatilor din familie, sa se-mparta obligatiile in mod egal, pe cat posibil.

SAGETATOR

E o problema de suflet care erodeaza pe dinauntru si-ati face bine sa vorbiti despre ea, s-o externalizati.

CAPRICORN

O sa faceti cunostinta cu niste oameni care vor fi alaturi de voi intr-o conjunctura profesionala – si-o sa faceti echipa.

VARSATOR

O noua dragoste la orizont si daca aveti emotii, rezerve, poate o sa fiti ceva mai circumspecti, sa n-aveti surprize.

PESTI

Invitatie in oras, va duceti la plimbare si poate aveti de lamurit o poveste de dragoste, sa puteti merge mai departe cu relatia.

Sursa: stirileprotv