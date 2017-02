Marti, 14 februarie 2017. Sagetatorii incep o poveste noua de dragoste, iar Varsatorii au succes pe plan profesional

Vibratia zilei este 5 si e perfecta pentru o dragoste impartasita! Ne putem bucura si de succese profesionale, dar si de mesaje, cadouri, declaratii de dragoste, ca e ziua indragostitilor si sa profitam la maximum.

BERBEC – E posibil sa-ntalniti in grupul de prieteni pe cineva care o sa fie pe lungimea voastra de unda si-o sa vreti sa va mai vedeti si in doi. Poate dati drumul unui proiect care sa va deschida o noua perspectiva profesionala, sa straluciti in cariera pentru ca ati acumulat experienta.

TAUR – Poate-ar fi bine sa nu mai amanati mersul la doctor, sa va faceti un control medical mai serios, sa va asigurati ca sunteti sanatosi tun. Apar ceva noutati la serviciu si o sa puteti profita de ocazie sa strecurati o idee, o strategie care v-ar aduce o pozitie mai sus pe scara ierarhica la locul de munca.

GEMENI – Se poate sa intrati intr-o combinatie parteneriala pe un proiect care sa dureze mai putin de un an, dar care sa fie banos. Relatia sentimentala promite sa fie si mai calda, sa nu va mai simtiti singuri – in doi – neintelesi, sau straini unul de celalalt – c-ati gasit drumul spre inima fiintei iubite.

RAC- Poate-o sa vorbiti cu ai vostri sa stiti ce sa faceti cu locuinta, o vindeti, o inchiriati, va cumparati alta casa, stabiliti cu ai vostri ce si cum. O s-aveti un cuvant de spus la serviciu si-o sa va exprimati punctul de vedere intr-o sedinta, sau faceti vreo prezentare la o conferinta, la o tribuna, undeva.

LEU – O sa-i inspirati mai multa incredere partenerului de cuplu si poate va pregatiti de alta etapa a relatiei, cea in care veti deveni parinti. Va trebui sa puneti toate armele la bataie ca sa castigati o batalie, sa atingeti un obiectiv care necesita eforturi sustinute si pe o durata mai lunga de timp.

FECIOARA – Poate dati o raita pe la cumparaturi sa le luati ce v-ati propus mai de mult pentru casa si or sa fie de acord si ai vostri din punct de vedere al bugetului. Se rezolva o problema financiara cu banca, sau un demers printr-o firma cu care lucrati si or s-apara si castigurile – sa scapati de greutati.

BALANTA – Va cauta cineva care vrea sa faceti echipa, sa fiti impreuna si e de experimentat, poate e exact ce va trebuie. Poate reusiti sa valorificati timpul liber , sa va alaturati unor prieteni care practica un sport, un hobby care va atrag si pe voi si v-ar prinde si bine sa va ocupati de voi.

SCORPION – Se poate sa vina cineva , de departe la voi si poate o sa lucrati la ceva impreuna, o sa fie de bun augur parteneriatul. O sa-i strangeti pe prieteni pentru o actiune care-ar fi spre folosul vostru, al tuturor si o sa va puneti in valoare un talent care v-aduce satisfactii morale si materiale.

SAGETATOR – Se pare c-ati atras atentia cuiva si e posibil sa-ncepeti o poveste de dragoste, sa va oferiti sansa de a fi fericiti. Va puteti gasi si altceva de lucru , sa incercati un alt domeniu , sa folositi o noua specializare si sa lucrati in paralel cu serviciul, daca nu sunteti absolut convinsi sa va lasati serviciul.

CAPRICORN – O sa iesiti la intalnire cu prietenii, sa mai schimbati o parere si puneti la cale o activitate de grup care sa v-aduca succes si bani. Dati zor sa puneti pe roate o afacere, sa obtineti o functie poate, bani mai multi si sa va bucurati de respectul celor din breasla voastra si nu numai.

VARSATOR – Vi se poate semna un act care sa va dea mana libera, sa va gasiti alt serviciu, sa va luati casa ori masina. O sa va bucurati de o serie de lucruri marunte care se pot intampla pe parcursul zilei, poate aveti ceva important sa-i spuneti fiintei iubite.

PESTI – Poate o sa va-ntelegeti mult mai bine cu partenerul de cuplu, va straduiti sa mentineti armonia, sa fiti in cadenta. O sa faceti rost de bani de undeva, chiar daca nu e zi de salariu, puteti primi oferte de colaborare, si sa va rotunjiti, serios, veniturile.