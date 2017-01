Marti, 10 ianuarie 2017. Astazi, Berbecii inainteaza spre casatorie, iar Gemenii au noroc la bani

E bine sa fim pe faza, sa facem fatza situatiilor aparute din senin si sa ne spunem punctul de vedere daca ceva nu ne convine, sa nu ne lasam, pur si simplu in voia sortii.

BERBEC

Relatia voastra sentimentala poate ajunge la casatorie si o sa vedeti pana in toamna viitoare daca va fi asa sau nu. Ati putea castiga niste bani dintr-o afacere particulara, poate va da voie familia sa mai stati o ora, doua, peste program ca sa va suplimentati veniturile.

TAUR

E bine sa nu neglijati sanatatea, poate trebuia mai demult sa faceti niste investigatii medicale si-acum ar fi momentul. Poate va ganditi la o plecare, sa lucrati pentru o vreme sau sa locuiti la niste rude in alt oras, in strainatate chiar si o sa luati o decizie in acest sens.

GEMENI

Poate aveti noroc de niste bani, pot fi si din urma si sa aveti cu ce sa faceti piata, sa iesiti cu prietenii la o cafea. Cineva cu care aveti destul de multe lucruri in comun va cauta si poate fi inceputul unei relatii care va merge in ritmul ei, altfel decat cum ati fost obisnuiti.

RAC

O sa va mearga mai bine in casnicie daca mai lasati de la voi, ca sa se detensioneze atmosfera, sa fie armonie. Apar noi provocari in sfera profesionala, si se pare c-o sa fie cineva care sa va finanteze proiectele, voi trebuie s-aveti putere de munca si-atat.

LEU

O reuniune amicala, iesiti cu prietenii, poate dati o fuga la cea mai apropiata partie de schi sau patinoar – e rost de distractie. O sa petreceti o dupa amiaza placuta in compania unor prieteni dragi si poate va faceti planuri de o minivacanta pe undeva, prin imprejurimi.

FECIOARA

Sfera sentimentala are accente speciale si o s-apara cineva care v-a dus dorul si poate aflati daca sentimentele sunt reciproce. Se rezolva probleme mai vechi si o sa rasuflati usurati, va pregatiti de proiecte care sa va aduca succes, bani, sa avansati pe scara ierarhica.

BALANTA

Puneti-va orice dorinta si lucrati mental, sufleteste ca ea sa se-mplineasca, ca e anul vostru de glorie. Posibila intrunire in scop de afaceri ca sa puneti niste lucruri la punct, sa incepeti o colaborare, poate fi si una de placere, sa fie un hobby care sa va tina in priza.

SCORPION

O sa le faceti o vizita unor rude care or fi lipsit de la masa de Craciun, de Revelion si o sa va bucurati de prezenta lor. O sa fie, probabil, mai mult de lucru la serviciu, se mai schimba cate ceva, si e bine sa dati dovada de prudenta, sa nu va prinda sefii pe picior gresit.

SAGETATOR

O discutie intre patru ochi cu partenerul de viata, referitoare la o investitie in locuinta ar stabili prioritatile pentru urmatoarea perioada. O invitatie la un eveniment monden, poate veti atrage atentia prin ceva anume si o sa va exprimati un punct de vedere care va prinde la acel auditoriu. Posibile schimbari azi.

CAPRICORN

Poate faceti un pic de sport ca sa descarcati tensiunile acumulate si sa mai dati si din kilograme jos, ar fi o idee buna. Ati putea primi ok-ul pentru o plecare la munca, ori la studii in strainatate sau urmeaza sa va stabiliti pe-acolo, prin casatorie, poate.

VARSATOR

O iesire cu prietenii o sa fie o gura de oxigen si poate puneti la cale o strategie de petrecut timpul liber din week-end. E posibil sa luati niste bani din urma si sa va cumparati ce nu reusiserati inainte de sarbatori c-au fost prea multe cheltuieli.

PESTI

Se poate sa fiti la inceputul unei relatii amoroase si sa uitati de toate problemele, sa va ganditi numai la fericirea voastra. S-ar putea sa descoperiti o forma de colaborare care sa v-aduca bani in cel mai scurt timp posibil si sa va asigurati un venit constant pentru o vreme.