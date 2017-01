Luni, 9 ianuarie 2017. Astazi, Pestii au parte de recompense financiare, iar Racii primesc o veste buna

Pot aparea niste situatii neprevazute si sa le facem fata cu brio, ca avem resurse, prezenta de spirit si-o sa ne bucuram de succes.

BERBEC

O sa faceti probabil niste achizitii care inghit bani frumosi, dar puteti alege varianta – in rate – si ramane o rezerva pentru week-end. Se poate sa primiti o invitatie la un eveniment monden si o sa relationati cu diverse persoane care vor juca un rol in viata voastra profesionala si chiar in cea personala.

TAUR

Se poate sa treaca diseara cineva pe la voi care sa va binedispuna si sa va faceti planuri pentru o iesire la munte la sfarsit de saptamana. E posibil s-aveti parte de o reusita, sa primiti bani, o recompensa, va luati ceva nou pentru casa, ori vreo masina dac-aveti si ceva bani pusi deoparte.

GEMENI

O sa puteti intra intr-o relatie si sa fie una serioasa, iar daca vreti sa va intemeiati o familie, acum e momentul. Se contureaza un succes profesional si o s-aveti de lucru, o sa munciti in ritm sustinut ca sa va castigati banii si sa mentineti stacheta sus.

RAC

E posibil sa luati niste bani si sa-i pregatiti cuiva din familie o surpriza, poate fi si un gest marunt dar facut din inima. O sa va bucurati de o veste sau de sosirea cuiva care o sa va impartaseasca dragostea si se poate sa va mearga mult mai bine de-aici incolo, o sa fie stabilitate in relatie.

LEU

Poate va trebui sa-i dati raspunsul acelei persoane care vrea sa fiti impreuna, si se pare ca sunteti decisi sa impartiti bune si rele. Se poate s-aveti de facut niste reparatii pe-acasa si sa mai completati unele lipsuri, sa va ocupati de casa, de gospodarie, sa puneti niste lucruri la punct.

FECIOARA

Poate strangeti relatiile cu rudele apropiate si va vizitati mai des, gasiti o serie de preocupari comune. O sa va achitati de toate obligatiile, faceti plati, ca sa va luati si ce va place din ce va ramane sau le luati doar copiilor, care au nevoie de-atatea si-atatea.

BALANTA

O s-aveti succes la activitatile de tip intelectual, si o sa faceti progrese vizibile, o sa ardeti niste etape. Se poate s-aveti mai multe drumuri de facut si sa luati semnaturi, bani, faceti comisioane rudelor, prietenilor, o sa fie alergatura.

SCORPION

Va consultati cu partenerul de suflet in privinta programului de week-end, cand sunteti invitati la niste prieteni. Poate nu v-ati hotarat sa semnati un contract, dar va mai pasuieste persoana si o sa-l prelungiti pe actualul daca nu e nimic imbietor si nici nu sunteti decisi incotro.

SAGETATOR

Se poate s-aveti de lamurit o poveste mai veche si sa va avantajeze faptul c-a mai trecut ceva timp, c-ati rumegat-o mai bine. Se poate sa primiti ceva in dar, poate fi si un supliment salarial, adus de partenerul de cuplu sau e un castig neasteptat si nimerit – la fix.

CAPRICORN

Va dati intalnire cu colegii de breasla sa incepeti un proiect care va asigura latura financiara, sa n-aveti grija zilei de maine. V-au ramas o serie de lucruri de pus la punct si aveti timp pana la sfarsitul lunii sa le dati de capat, sa gasiti cele mai avantajoase solutii

VARSATOR

Un gest de dragoste, de apreciere din partea cuiva, poate fi si o invitatie la film, la plimbare, la shoping. O sa faceti rost de banii pe care trebuia sa-i primiti mai demult si o sa puneti o suma deoparte sa plecati in week-end pe undeva sau sa-i trimiteti pe copii.

PESTI

Puteti primi bani, bonuri valorice, alt gen de recompensa financiara, si o s-aveti de cheltuiala zilele astea, o sa va faceti si unele mici placeri. Aveti planuri serioase de pus in aplicare, intr-o combinatie parteneriala – de afaceri – sau poate veti lucra pe cont propriu si-o sa castigati bani frumosi.