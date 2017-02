Luni, 6 februarie 2017! Afla ce-ti rezerva astrele pentru inceputul de saptamana

Berbec

Cea mai mare bucurie a zilei este sa socializezi, sa treci prin locuri pe unde ai ocazia sa te intalnesti cu amicii tai sau de a face noi cunostinte. Dialogul merge ca uns peste tot, pentru ca ai un talent aparte de a te adapta oricarui mediu si oricaror subiecte de conversatie. Esti primit cu bratele deschise de un grup de persoane pe care abia acum le cunosti, dar unde lasi o impresie excelenta, ceea ce iti va asigura o integrare rapida in noul mediu.

Taur

Muncesti cu sarg, pentru ca ai nevoie de bani si esti convins ca la finalul eforturilor de acum te asteapta si rezultatele palpabile pe care le astepti. Ba chiar esti capabil sa lucrezi si peste program, peste puterile tale practic, pentru ca fiecare ora care trece te apropie si mai mult de roadele pe care le visezi. Merita sa tragi tare acum, pentru ca nu mai e mult pana la scopul propus, dar nici nu aluneca spre exces de zel sau extenuare, care te pot face sa gresesti. Organizeaza-te mai bine, fara a-ti consuma toate resursele de energie.

Gemeni

Viata de cuplu este fericita, armonioasa, pasnica, exact asa cum iti place tie. Te dedici cu placere responsabilitatilor casnice care iti revin, jucand rolul de parinte perfect, de sot ireprosabil, de gospodina de nota zece sau de cap e familie demn de apreciere. Evenimentele care au loc azi la voi acasa va dau tuturor motiv de fericire pentru ca sunt rezultatul unirii fortelor tuturor, parinti si copii, deopotriva. Daca nu ai copii, cine stie, poate se aude asa o veste in perspectiva!

Rac

Ai grija cu cine iti petreci ziua, pentru ca tu esti intr-o pasa excelenta iar compania nepotrivita ti-ar putea taia si tie tot cheful de a face ceva interesant. Nu sta acasa, nu sta singur, dar nici nu atrage alaturi de tine oameni care au ceva pe suflet, pentru ca stii cat de impresionabil esti si vei lasa orice activitate care ti s-ar potrivi mai bine doar pentru a-i tine companie la greu. Unii te vor acapara cu problemele lor personale, cu care chiar nu ai nicio legatura, dar parca nu poti ramane indiferent la lacrimile lor si incerci sa le fii alaturi cu ce poti. Prezenta ta le face bine!

Leu

Buna organizare a lucrurilor iti convine de minune, pentru ca reusesti sa te incadrezi perfect in termenii pe care ii ai la dispozitie. Ba chiar te simti bine si jubilezi cand vezi ca altii se impiedica, nu reusesc sa faca nimic impinsi de la spate, dar tu parca ai fi prieten cu timpul care trece. Duci la indeplinire o sarcina, poate chiar inainte de termen, si astfel iti mai raman cateva minute sa revizuiesti etapele parcurse sau sa te ocupi si de ceva pentru sufletul propriu.

Fecioara

Este o zi exact pe stilul tau, mai linistita, organizata, in care toate evolueaza intr-un ritm mai lent, perfect pentru a nu da nimic peste cap. Totusi, pentru unii, lentoarea aceasta da impresia ca ai fi si indiferent sau neatent la tot ce se petrece in jur si ai putea fi gresit interpretat, ca atare incearca sa dai o alta forma programului zilei, ca sa nu lase impresia ca ai fi comod din fire. Poti folosi calmul acesta pentru a te ocupa pe indelete de o activitate complicata ce necesita o concentrare crescuta.

Balanță

Te afli intr-un mediu in care, altadata, te simteai mult mai bine si aveai relatii amicale cu toata lumea, dar de data aceasta ceva te irita si te face sa te comporti ostil. Fa un efort sa te adaptezi tu la acest grup, nu invers, pentru ca tu esti factorul perturbator care da peste cap armonia si buna intelegere. Daca ai mereu ceva de comentat si critici parerile cu care ceilalti reusesc sa se puna de acord, e semn ca cel recalcitrant esti tu, deci trebuie sa iti revizuiesti cumva atitudinea agresiva.

Scorpion

Resursele financiare nu sunt dintre cele mai bune. Trebuie sa te bazezi pe rezerve mai vechi sau pe veniturile comune ale familiei. E posibil ca cineva sa-ti ofere o suma de bani pentru a te ajuta sa achiti vreo datorie din trecut, dar nu este exclus sa intri in posesia unei sume care ti se datoreaza de mai multa vreme si tot intarzia sa apara, deci se poate regla oarecum balanta. Nu prea stii sa-ti administrezi banii, esti tentat sa-i cheltui pe tot felul de obiecte care te atrag la prima vedere, care iti plac sau care iti inspira un anume sentiment, fara a te gandi si la utilitatea acestuia sau la oportunitatea achizitionarii lui.

Săgetător

Amintirile te tin captiv intr-o zona din trecut care nu mai are nimic de oferit. Devii nostalgic si un pic romantic, dar intoarcerea cu gandul la vremuri de odinioara nu este neaparat benefica, mai ales daca scoti de la naftalina evenimente triste sau esecuri de atunci. Rupe-o cu trecutul odata pentru totdeauna, pentru ca azi ai ocazia sa inchizi definitiv un capitol care nu mai are nici un rol in viata ta de acum inainte. Fa un efort sa nu te mai intorci iar si iar in acelasi loc, iarta si uita, sterge cu buretele ce a fost ca sa poti trece la etapele urmatoare.

Capricorn

Nu stii cum sa abordezi ziua aceasta: sa profiti de liniste si odihna sau sa te apuci deja de ceva mai palpitant, care sa te scoata din comoditate? Numai de starea ta de moment depinde totul, pentru ca daca tot ce-ti doresti azi e sa lenevesti pe langa casa, cu preocupari sedentare, atunci trebuie sa te rasfeti inca o zi cu aceste placeri ale simturilor. Dar daca simti ca te plictisesti, n-ar fi rau sa gasesti cel mai mic motiv de a iesi din monotonie si sa te implici intr-o actiune interesanta: sport, miscare, drumetii, chiar munca!

Vărsător

Se instaleaza o atmosfera linistita, in care multe aspecte agitate de zilele trecute revin la normal si reusesti sa te relaxezi si tu cat de cat. Discutiile pe care le porti cu cei din jur, sfaturile prietenesti pe care le primesti de la acestia, odihna suplimentara si starea de veselie sunt perfecte pentru tine, pentru ca asa reusesti sa iti reincarci bateriile cu ceea ce ai nevoie: calm, siguranta, pace interioara, armonie, impacare cu sine si cu ceilalti. Te simti bine printre oamenii care iti ofera cate ceva din toate acestea.

Pești

Nu scapi deloc de sub control mersul unei situatii si tocmai aceasta capacitate a ta de a pastra echilibrul in toate te va ajuta sa-ti duci la capat cu succes orice misiune. Nu faci nimic care sa se abata de la reguli, nu depasesti masura, nu exagerezi in nicio directie si toata aceasta forta a ta de a stapani situatia in acest mod va duce la rezultate dintre cele mai bune. E un moment bun sa stai si sa aranjezi lucrurile intr-o forma corecta, normala, echilibrata, pentru ca ziua iti inspira exact acesta calitati: moderatie, simtul masurii, organizare perfecta.

Sursa: Teotrandafir.com