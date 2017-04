Luni, 3 aprilie 2017. Cine repara o relatie de dragoste si cine recupereaza bani

Vibratia zilei este 3 si o sa ne putem face intelesi intr-o astfel de zi responsabila cu comunicarea.

BERBEC

E posibil sa apara cineva in viata voastra sentimentala si o sa tatonati usor, terenul, pana va lamuriti daca sunteti compatibili sau nu. Intrevedere cu cineva care va-ncarca, sau cel putin asa intentioneaza, cu noi responsabilitati, ca sa puneti pe roate o afacere de anvergura.

TAUR

Apar noutati legate de o angajare, de o plecare in strainatate, sa lucrati sau sa va perfectionati intr-un domeniu. O sa va faceti remarcati printr-o munca speciala, si poate veti castiga mai multi bani, dar cu eforturi sustinute si o sa aveti o ascensiune sociala.

GEMENI

Cineva care n-a putut sa va uite va cauta si poate si voi mai aveti ceva de spus in relatie si vedeti ce iese. Aveti tot felul de lucruri de rezolvat si o sa dati zor sa le-ncheiati pe toate, sa nu va scape nimic, sa incepeti proiecte noi care sa v-ajute sa va puneti in valoare.

RAC

O sa luati niste bani, poate e o suplimentare de credit, sau vreun salariu in avans, acum, de Paste s-aveti pentru toate cheltuielile. E posibil sa se-ncheie un proiect si fie va luati o pauza, fie v-apucati imediat de altceva care nu mai suporta amanare – depinde cum stati cu timpul.

LEU

O s-aveti ceva bataie de cap pana le smulgeti sefilor o semnatura, ca sa va puteti extinde proiectele. O sa puteti definitiva o situatie, sa vi se dea castig de cauza dupa lupte indelungate prin tribunale sau poate verbal. S-a dus lupta pentru casa, masina, ori bani.

FECIOARA

Niste bani pe care i-ati imprumutat cuiva se-ntorc in buzunarul vostru si-o sa aveti pentru cumparaturile, mai multe la numar din perioada asta. Relatia cu partenerul de cuplu are nevoie de unele mici imbunatatiri si o sa luati in discutie aspectele care lasa de dorit, ca sa va puteti intelege mai bine.

BALANTA

Ati putea pleca sa munciti sau sa invatati in strainatate si sa faceti rost de niste bani cu care sa va luati casa, daca vreti sa va casatoriti. Vi se propune sa lucrati in colaborare si sa va implicati si in alte proiecte, mai mult ca oricand si daca tot e anul vostru norocos, de ce sa nu le faceti pe toate?

SCORPION

O confirmare, dintr-un birou de sefi sau din cancelarie, ca puteti trece acum intr-o alta clasa, valorica, e ceva pe care-l asteptati de mult. O definitivare, semnati un contract, luati o diploma, vi se aproba un credit bancar, dati avansul pentru o casa ori poate va luati o masina noua.

SAGETATOR

Se poate sa apelati la un notar ca sa aflati cat va revine dintr-o proprietate, sau cum trebuie procedat ca sa faceti o donatie, poate. Se rezolva o problema de sanatate, isi face efectul un tratament si va recapatati puterea de munca, si bineinteles, cheful de viata, exuberanta.

CAPRICORN

E posibil sa revina in cuplul vostru discutia despre un copil si pana la Paste sa va si-ntelegeti in aceasta privinta. Poate bateti palma pentru un proiect care se-anunta un succes si poate-i veti coopta pe niste coechipieri despre care stiti ca pot sa tina pasul cu voi, sa iasa un lucru de calitate.

VARSATOR

Poate va strafulgera o idee legata de o colaborare in afara orelor de program si sa va asigurati un venit suplimentar. E cineva caruia-i pasa de voi si o sa va faca o surpriza placuta, va invita la un spectacol, sau intr-o excursie, oricum se straduie sa va cucereasca.

PESTI

Se poate sa se vina si la voi cu o oferta de lucru si sa va-ncante ideea, c-aveti nevoie sa va completati bugetul, dar e de vazut cum stati cu timpul liber. Se poate sa incasati doar o parte din banii pe care-i asteptati si sa dati o raita pe la cumparaturi, sa luati ce e mai important pentru Paste, printre care si cadouri.