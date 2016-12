Luni, 26 decembrie 2016! Afla ce-ti rezerva astrele pentru ziua de astazi

Berbec

Stai si cantareste atent ce detii si ce trebuie sa investesti in ceea ce ai de facut, ca sa descoperi ca ai la purtator toate resursele necesare pentru un succes deplin. Lasa fricile deoparte, nu-l mai lua pe nu in brate, pentru ca totul e posibil. Fa totul cumpatat, cu cap, rational, moderat, nu investi prea mult, dar nici prea putin, pentru ca ti se cere o actiune moderata, cumpatata, in care sa dai dovada de simtul masurii si al echilibrului.

Nici nu trebuie sa spui ca e simplu, dar nici ca e imposibil, ci sa analizezi situatia cu detasare ca sa descoperi ce anume poti oferi din ce se asteapta de la tine. Ar fi pacat sa nu te implici din frica de esec, dar nici sa dai vina pe altii, daca vezi ca nu-ti iese chiar asa cum doreai. Fa totul cu moderatie: nici prea-prea, nici foarte-foarte!

Taur

Nu primesti chiar ceea ce asteptai, dar in loc sa privesti totul ca pe o dezamagire, incearca sa gasesti jumatatea plina a paharului in ceea ce se petrece in fata ta. Poate nu e chiar asa de rau precum pare sau, mai bine zis, e altceva decat ai dorit, dar poate la fel de bun ca si varianta la care te gandeai initial. Profita de alternative, fara sa comentezi si fara sa cauti nod in papura, deoarece, dupa o vreme, iti vei da seama ca era doar o alta solutie decat ai gasit tu la inceput, dar la fel de eficienta.

Gemeni

Azi te joci de-a iubirea in cel mai copilaresc mod, pentru ca nu e momentul sa discuti despre planuri comune, despre viitor, despre decizii de cuplu cu o incarcatura capitala. Ia-o mai usor, bucura-te de tot ce simti, de fluturii din stomac, de distractia care insoteste fiecare clipa petrecuta in doi, fara sa pretinzi de la celalalt angajamente de cursa lunga. Vor veni si ele, dar azi cel mai bine e sa tratezi iubirea ca pe o aventura frumoasa in doi in care fiecare e liber sa experimenteze si sa se simta bine.

Rac

Toate se aseaza azi pe un fagas normal, semn ca ai atins, finalmente, mult dorita stare de echilibru catre care tanjeai. Poate o vreme, da, ai oscilat intre extreme, ba erai sus, ba erai jos, ba credeai in succes, ba te indoiai de el, dar azi primesti o veste ca o garantie a faptului ca ai ajuns la mijloc, intr-o stare de armonie totala cu tine insuti si cu ceilalti, fara nici un stres. Fa ceva sa mentii aceasta binefacatoare senzatie de echilibru interior si exterior, de pace si liniste, pentru ca numai in armonie deplina le vei rezolva pe toate cu bine. Ramai calm si nu strica echilibrul cu nici un exces!

Leu

O pasiune noua se naste in tine si abia astepti sa duci la indeplinire ceea ce tocmai ai decis sa faci. Iei startul in tromba, incarcat de dorinta, de pasiune, de curaj, si toate aceste resurse se vor dovedi a fi esentiale pentru un succes deplin. Spune da oricarei provocari, deschide-ti inima si bratele pentru orice noutate, fii optimist si pasionat de ceea ce se prefigureaza la orizont, pentru ca totul va iesi bine numai cu asemenea atitudine pozitiva. Nu lasa nicio urma de frica sau de indoiala sa te limiteze sau sa se interpuna in calea ta, ci profita de vantul prielnic ce te propulseaza mult mai repede spre tinta cea mai inalta. Curaj, inainte!

Fecioara

Creativitatea si imaginatia ta sunt la cote maxime, si tot ce iese acum din mintea ta e de calitate, demn de mandrie. Spune ce ai in gand, pentru ca merita aratat, folosit, valorificat. Poate fi un nou inceput intr-o directie care va construi, pas cu pas, ceva de care vei fi incantat la final. Ce-i drept, nu se ridica nimic peste noapte, dar, cel putin acum, conteaza foarte mult felul cum iei startul: cu incredere, cu entuziasm, cu optimism, plin de energie. Nu te lasa pana nu ajungi la roadele visate: esti pe drumul cel bun!

Balanta

Dedica-ti aceasta zi intimitatii si senzualitatii, pentru ca cel drag are mai multa nevoie de compania ta. Orele petrecute in doi vor fi sursa celor mai frumoase momente de pasiune, pentru ca va dati amandoi seama cat de rar va oferiti unul altuia asemenea atmosfera intima. Poate fi o zi sau o noapte cu o incarcatura cu totul speciala in cuplu, de parca ar fi prima voastra intalnire romantica sau prima declaratie de dragoste intre patru ochi care poate deveni startul catre o idila ca-n filme. Fii darnic in gesturi de tandrete si semne de pasiune, pentru ca amandoi visati la fericire. O puteti atinge chiar azi!

Scorpion

Starea ta emotionala este schimbatoare, dar nu sunt semne de sensibilitate sau de capricii, ci pentru ca reusesti sa te adaptezi usor oricarei situatii. Te pliezi perfect pe fiecare aspect al vietii precum apa care ia forma vasului in care este turnata. Mare flexibilitate in modul tau de a te comporta de la o ora la alta, de la o stare la alta, ceea ce da dovada de un talent de a tine cont de mediul in care te afli, de starea celui din fata ta. Daca cineva drag e trist, tu ii ridici moralul, daca o situatie pare dezechilibrata, torni tu acolo cateva picaturi pentru a restabili normalitatea.

Sagetator

Reusesti sa creezi o punte de legatura fantastica intre lucrurile inaltatoare, spirituale, si cele strict materiale, fara sa lezezi nici unul din aceste planuri. Te conectezi extrem de usor la tot ce vine de sus, din astral, din ceruri, de la divinitate, si folosesti aceasta minunata inspiratie in viata ta de zi cu zi. Asta da conexiune cu cerul, pentru ca tu demonstrezi, acum, acea vorba precum in cer asa si pe pamant. Norocul tau vine de sus iar bunatatea ta se reflecta inapoi spre ceruri, creand cea mai puternica legatura cu ceea ce numai inima ta stie ca se afla deasupra. In ce crezi tu mai mult se poate acum materializa palpabil!

Capricorn

Daca spui mereu ca ceva lipseste, iti limitezi orizonturile si pierzi din vedere ceea ce ai. Stai putin si cantareste situatia asa cum e in realitate, pentru ca vei descoperi ca sunt de toate pentru toti. Nu lipseste nimic din oferta zilei, ci vei gasi de fiecare data exact ce ai nevoie, la momentul potrivit, pentru tot ce iti propui. Nu insista sa spui ca nu detii ba una, ba alta – ca nu ai bani, timp, energie, chef, noroc etc – pentru ca sigur le ai la dispozitie, dar numai de tine depinde sa le gasesti si sa le valorifici. Tot ce ai nevoie e accesibil chiar in fata ta, dar nu ti se baga si-n traista!

Varsator

Ia o zi in care sa nu faci nimic complicat sau obositor doar sa te apleci mai mult asupra nevoilor tale profunde. E un moment bun sa te opresti din orice efort fizic sau mental si sa asculti ce iti transmite vocea ta interioara. Probabil, prins in iuresul atator evenimente cotidiene, nu s-a mai facut auzita demult, si ai acum uimirea sa descoperi cate lucruri ai trecut pe linie secundara, desi vocea aceea interioara ti-a vorbit intruna. Dar cum s-o auzi in asemenea stres de zi cu zi? Acum ai starea potrivita pentru a sta de vorba cu tine insuti si ce poate fi mai potrivit decat sa te relaxezi ascultand muzica, meditand, scriind sau citind, pentru ca asa iti auzi cel mai bine gandurile.

Pesti

Te bucuri din plin de aceasta zi si ai tendinta de a extinde starea de bine si de bucurie pe toate planurile cu care te confrunti. Cat timp mentii aceasta atitudine optimista, luminoasa, stralucitoare, toate par mult mai usoare. Zambeste orice ar fi, pastreaza-ti tonusul acesta vesel si pozitiv, chiar daca te ocupi de lucruri marunte, pentru ca succesele acestei zile depind in totalitate de capacitatea ta de a te mentine optimist clipa de clipa. Nu te abate de la starea de bine si vei vedea ce bine se aseaza toate!

