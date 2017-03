Luni, 20 martie 2017. Astazi, Varsatorii au sansa sa castige mai multi bani, iar Balantele iau o decizie legata de relatie

Dam drumul proiectelor noi si lasam in urma trecutul, restantele sunt lichidate si o sa ne mobilizam sa atacam teluri indraznete, avem curajul zodiei de-nceput a Berbecului.

BERBEC

O intalnire cu cineva de care va leaga niste amintiri si ati vrea sa resuscitati o relatie care mai avea potential. Puteti demara o afacere, sa capatati un bun renume, o sa lucrati poate si in particular ca sa castigati mai multi bani – s-aveti de rate si facturi.

TAUR

Se poate sa va refugiati si mai mult in munca in perioada asta ca sa descarcati niste nemultumiri, frustrari, de ordin sentimental. Se vine cu oferte de lucru si va ganditi daca aveti timp in afara serviciului sau o sa fie un alt loc de munca, o experienta noua.

GEMENI

E posibil sa revizuiti un contract ca sa mai adaugati ceva care v-ar avantaja si sa renuntati la ceva care va incurca. O sa umblati dupa aprobari, poate va duceti sa platiti niste taxe, sa legalizati un act, sa perfectati o situatie, poate se pronunta o sentinta judecatoreasca si-ar trebui s-aveti succes.

RAC

O intalnire in doi, poate luati masa in oras, vedeti un film, o sa fie un respiro, care va prinde bine relatiei de cuplu. O veste buna, o suma de bani, poate puneti pe roate o afacere care sa va rotunjeasca veniturile si sa aveti un nivel de trai mai bun, sa va permiteti un concediu de 5 stele.

LEU

E posibil sa va refaceti viata sentimentala dupa o perioada dificila, dar totul se va desfasura intr-un ritm mai lent, asa ca adaptati-va. Se poate sa va-ngrijiti mai mult de voi, sa desfasurati o activitate de placere, un hobby, sa organizati niste iesiri la sfarsit de saptamana si sa-i luati si pe copii.

FECIOARA

Poate reusiti sa dati dovada de si mai multa intelegere fata de fiinta iubita si treceti cu vederea greselile neintentionate. Or sa vina mai multi bani, poate si din activitatile pe care le-a avut partenerul de cuplu in particular si o sa sporeasca bugetul familiei, acum, in preajma sarbatorilor.

BALANTA

O sa luati o decizie referitoare la viata in doi, si dupa ce stati de vorba o sa stiti daca relatia merge mai departe sau va opriti aici. Or sa vi se plateasca niste bani din urma si veti ajunge cu ratele si facturile la zi, sa va puteti vedea de cumparaturile de Paste, de cadouri.

SCORPION

Se pare c-o sa reusiti sa aplanati un conflict cu partenerul de cuplu si o sa va continuati relatia in armonie, fara probleme. Se vor gasi niste sponsori care sa va finanteze un proiect si o sa puneti in practica o idee care sa va scoata in prima linie, sa atrageti admiratia tuturor.

SAGETATOR

Poate vi se aproba un credit bancar si o sa puteti da avansul pentru o casa, o masina si o sa scapati de niste griji. Poate va-ncumetati sa lucrati in regim de colaborare si sa va umpleti timpul cu o activitate care v-aduce banii de care-aveti nevoie in concediu.

CAPRICORN

Se poate sa dati de o oferta turistica pentru vacanta de vara si sa fie avantajoasa ca pret si s-o luati. Se contureaza ceva nou la lucru la serviciu si o sa fiti interesati de alt gen de proiect care-o sa va solicite, dar o sa v-aduca si satisfactii profesionale.

VARSATOR

Se poate s-aveti de rezolvat o problema de familie si va adresati unui notar care o sa faca ordine in actele de proprietate. O chestiune legata de o angajare se rezolva si deschideti un nou capitol de viata profesionala si-o sa castigati si bani mai multi.

PESTI

O sa semnati un contract de angajare si se poate sa porniti de la o suma care va creste in urmatoarele luni. Se pare c-o sa intrati la cheltuiala pentru ca s-au adunat prea multe plati in perioada asta si totusi o sa faceti fata situatiilor neprevazute ca aveti o rezerva, pare-se.

Sursa: stirileprotv.ro