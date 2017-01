Luni, 2 ianuarie 2017. Afla ce ti-au pregatit astrele pentru prima zi din saptamana

Berbec

Dedica-ti aceasta zi unor activitati banale pe care le-ai tot ignorat in ultima vreme pentru ca nu le considerai importante, Daca tot nu se petrece nimic iesit din comun astazi, bucura-te de aparenta liniste si ocupa-te de ceva drag sufletului tau. Ar fi perfect sa faci o vizita unei persoane care te-a invitat demult pe la ea, dar tot nu ai avut starea si timpul necesar pentru acest gest.

Acum sunt intrunite toate conditiile optime pentru asa ceva, deci lasa orice activitate la o parte si suna la usa prietenului tau. Te va primi cu bratele deschise si cu inima plina de bucurie, si iti vei da seama ce bine ii face prezenta ta.

Taur

Nu te simti bine printre cei din jurul tau, incat aproape ca ai prefera singuratatea, decat asemenea anturaj. Parca atragi alaturi de tine doar oameni tristi, pesimisti, care se plang intruna de lipsuri si probleme, or tu nu esti deloc in asentimentul lor. Tu ai fi mult mai tonic si mai vesel, daca te-ar lasa ei in pace, ca atare, daca vrei o zi reusita, fa abstractie de anturajul nefast.

Daca stai prea mult printre astfel de persoane, vei incepe sa gandesti ca ele, sa te lamentezi ca ele, sa vezi in jur doar partea negativa a lucrurilor, or tu nu esti croit pe asemenea calapod.

Gemeni

Orice vis se destrama la un moment dat tot asa cum si aventura inceputa candva se incheie, fiind nevoit sa revii cu picioarele pe pamant si sa privesti realitatea in fata. Pentru ca esti un om care iubeste enorm libertatea (de miscare, de decizie, de creatie) simti ca, dupa acel final de film de actiune, parca iti lipseste ceva si trebuie sa te supui unor conditii printre care nu ai cum sa te misti in voie.

Revin in discutie legi, regulamente, limite stricte, ceea ce nu-ti convine deloc, dar tot ce poti face in acest moment, cand balonul de sapun se sparge, e sa speri cu tarie ca realitatea dura trece, si curand vei porni o noua aventura pe placul tau!

Rac

Ceea ce esti gata sa pornesti acum – o afacere, o calatorie, un proiect maret – va da roade dintre cele mai bune in viitor, dar totul depinde de energia si elanul cu care iei startul. Da-i bataie, asadar, aprinde flacara si alimenteaza intruna cazanul cu lemne, pentru ca te indrepti spre ceva foarte promitator.

Totul e sa nu-ti pierzi interesul si entuziasmul de acum, ci fa in asa fel incat sa mentii mereu flacara intensa pana ajungi acolo unde ti-ai propus. Poti reusi, ai toate resursele necesare, iar increderea pe care o ai in ceea ce te asteapta la capat te impinge sa vaslesti din ce in ce mai repede. Cat timp se mentine elanul la cote maxime, tinta ta e din ce in ce mai aproape!

Leu

Este o zi dedicata lucrurilor frumoase, luminoase, iar iubirea pare a fi principala ta preocupare, pentru ca gesturile de afectiune dintre tine si persoana iubita sunt la cote maxime. Te vei trezi de multe ori zambind sau razand datorita celui drag de langa tine, si oferi si tu inapoi aceleasi semne de afectiune intensa.

Daca abia azi intalnesti pe cineva nou, vei simti ca-ti bate inima incredibil de tare, avand curajul sa spui ca e cea mai mare iubire! Profita de auspiciile norocoase pentru a trai momente de varf in plan sentimental, cum ar fi o declaratie de dragoste, o cerere in casatorie sau… deja nunta!

Fecioara

Se deschide in fata ta o etapa noua si interesanta. Iti dai seama ca exista si unele riscuri, pe ici, pe colo, dar esti gata sa ti le asumi, desi nu esti, din fire, stilul aventuros. De data aceasta te atrage prea mult directia aceasta ca sa-i poti rezista, de aceea iti iei inima in dinti si faci primul pas spre aceasta noua directie care e deocamdata necunoscuta.

Ai incredere, apropie-te de acest nou tel cu mai mult curaj, fara sa te temi de hopuri. Probele de incercare vor exista intotdeauna, dar important e ca tu sa iei startul cu inima plina de optimism si entuziasm, curios sa vezi incotro duce noul sens. Mareste pasul, apropie-te de tinta care te atrage ca un magnet!

Balanta

Imaginatia poate fi calea catre cele mai inteligente solutii, ca atare lasa-ti mintea sa zburde in voie, pentru ca va naste idei excelente pentru problemele care te macina acum. Nu te lasa dominat de altii mai rigizi sau mai demodati care iti spun ca numai unele cai duc acolo unde vrei, pentru ca tu ai la dispozitie un instrument invincibil: creativitatea.

Foloseste-te de ea cu incredere, din abundenta, si ai curajul sa inventezi noi si noi solutii. Nu te opri la ceea ce iti spun altii ca e bine sau corect. Tu trebuie sa indraznesti sa treci si in zona iluziei, a visului, pentru ca acolo vei gasi idei de exceptie. Vizeaza liber, inventeaza!

Scorpion

Orice discutie cu cei din jurul tau are efecte benefice asupra ta, pentru ca primesti de la fiecare idei interesante care merita puse in practica. E o placere sa cunosti oameni cat mai diferiti, cat mai multi, pentru ca toti sunt o sursa de inspiratie pentru tine.

Unul iti spune ceva, altul iti da o idee din alta directie si vei reusi sa le aduni pe toate intr-un buchet unic ce va genera un succes de toata frumusetea. Creativitatea ta are la baza diversitatea umana, deoarece de la toti oamenii cu care intri azi in contact ai ceva de invatat si de castigat. Daca nimeresti in medii aglomerate, e ca si cum te-ai cufunda intr-o mare de idei creatoare.

Sagetator

Cele mai bune sfaturi vin de pretutindeni, deci asculta cu atentie ce au ceilalti sa-ti spuna. Nu din anturajul tau cel mai apropiat apar azi cele mai interesante sfaturi, ci din zone mult mai indepartate.

Mesajele care ajung azi la urechile tale prin internet, prin telefon, de la televizor sau citind vreo carte legata de culturi de prin alte zone ale lumii, dar toate au acest rol: de a-ti deschide tie mintea. E ca o revelatie pentru ca de acolo soseste vestea salvatoare pentru problema care te framanta si esti multumit ca ai fost pe faza exact atunci cand informatia venea catre tine.

Capricorn

Nu ajunge doar sa visezi cu ochii deschisi la un anumit tel la care vrei sa ajungi, ci sa incepi sa si faci ceva concret in directia aceasta. Detii toate mijloacele concrete pentru a-ti vedea planurile materializate, dar pentru aceasta, trebuie sa crezi si tu cu tarie ca poti.

Lasa orice atitudine pesimista deoparte, nu te mai teme sa incerci, ci pune mana pe unelte si incepe sa construiesti ceea ce vrei sa obtii. Nu face nimeni minuni in locul tau, ci tu esti singurul proiectant, constructor si beneficiar al acestui edificiu pe care il ridici pas cu pas. Esti pe drumul care duce acolo unde visezi, dar inca ti se mai cere rabdare!

Varsator

Integreaza-te in mediul care se deschide in fata ta, pentru ca te vei simti excelent printre acei oameni. Vei vedea cat de multe ai in comun cu ei, cat de usoara e comunicarea, de parca ati fi cu totii din aceeasi familie. Poate nici acasa nu esti atat de bine inteles, cum esti astazi de aceste persoane atat de diferite, si totusi atat de asemanatoare.

Azi ai un puternic sentiment de apartenenta la un grup, la un colectiv bine inchegat, care te primeste cu bratele deschise ca pe unul de-al lor. De tine depinde sa te faci placut de acestia, deci fii amabil, comunicativ, pozitiv, ca sa te adaptezi de minune!

Pesti

Te cam opui schimbarii, desi, in sinea ta, iti dai seama ca nu mai poti continua in aceeasi directie ca pana acum. Sufletul tau vrea altceva, dar totodata ii este frica sa ia decizii. Poate ar fi bine sa lasi lucrurile sa curga de la sine, o vreme, pana te obisnuiesti cu ideea ca va veni si momentul schimbarii, la un moment dat.

Cand vei fi prins deja in iuresul acelor transformari inevitabile, le vei accepta ca atare. Uneori, cel mai usor sa inveti sa inoti, e sa fii aruncat direct in apa. Cam asa pasesti si tu acum: esti aruncat in toiul unei furtuni reformatoare si te adaptezi din mers noului, fie ca esti sau nu dornic de schimbare. Vei fi, pana la urma!

