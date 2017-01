Luni, 16 ianuarie 2017. Capricornii pun bazele unei afaceri, iar Pestii au parte de bucurii uriase in plan sentimental

Vibratia zilei este 7 o sa dam dovada de intelepciune, o sa fim ponderati in luarea deciziilor.

Horoscop 2016 BERBEC – E momentul sa va-ngrijiti de sanatate, sa luati un tratament daca doctorul va recomanda asa ceva, ca sa fiti in forma.

Horoscop 2016 TAUR – Poate faceti o rezervare sa plecati cu treaba, sau la distractie in alt oras, peste granita.

Horoscop 2016 GEMENI – Ati putea da pe la medic sa va faceti un consult, sa va asigurati ca totul e in regula, sa puteti munci, sa invatati.

Horoscop 2016 RAC – O sa-i convingeti pe niste oameni influenti sa va ajute, sa obtineti mai repede o semnatura pe un act care v-ar acorda alt statut.

Horoscop 2016 LEU – Se pare c-o sa va-ngrijiti de sanatatea cuiva din familie, daca nu cumva si pe voi va mai supara cate ceva si o sa scapati de niste griji.

Horoscop 2016 FECIOARA – Poate o sa faceti putin sport ca sa dati jos niste kilograme si sa va mentineti conditia fizica, psihica.

Horoscop 2016 BALANTA – Puteti ridica oricat de sus stacheta, c-o sa atingeti cote inalte, in decursul acestui an, si-o sa fie si cu munca multa.

Horoscop 2016 SCORPION – Se poate sa va ocupati de ceva si in particular, fie ca sa luati niste bani, fie ca sa va umpleti timpul liber cu ceva deconectant.

Horoscop 2016 SAGETATOR – I-ati putea veni de hac unei afectiuni si sa dati un randament mult mai bun la slujba si sa fiti in forma, in general vorbind.

Horoscop 2016 CAPRICORN – O sa luati legatura cu cineva din strainatate ca sa puneti bazele unei afaceri, sa va apucati, poate, si de treaba.

Horoscop 2016 VARSATOR – Promite sa fie o perioada mai banoasa, poate luati si din urma niste bani, mai vine si partenerul cu o contributie suplimentara.

Horoscop 2016 PESTI – Incepe sa se faca lumina in relatia sentimentala si poate va-ncumetati sa ajungeti la altar, sa va fie sfintita relatia.