Luni, 13 martie 2017. Pestii vor primi bani, iar Leii se pregatesc de nunta sau botez

O sa putem urgenta niste lucruri ca sa ne debarasam de situatiile neplacute, incomode, sa dam drumul proiectelor noi care ne vor aduce succesul.

Vibratia zilei este 4 si o sa ne ocupam de casa si de familie in mod special. Si acum sa vedem ce se intampla in fiecare zodie.

BERBEC: E cineva care vrea sa va cunoasca mai bine si sa petreceti mai multe ore din timpul liber impreuna, sa se vada daca sunteti compatibili. Intrevedere cu cineva care vrea sa va coopteze intr-un proiect, care sa va ridice cota valorica, sa lucrati la alt nivel, sa va depasiti actuala conditie.

TAUR: Va dati intalnire cu cineva de la care puteti primi un sfat avizat, o fi vreun specialist care sa va apere o proprietate, banii, un statut. Ofertele de lucru se pot tine lant si sa va ganditi bine de tot inainte de a alege ceva, ca sa luati bani pe masura muncii pe care o depuneti.

GEMENI: O sa primiti ajutor din partea acelei persoane in care chiar v-ati pus toate sperantele si o sa duceti la bun sfarsit o chestiune de ordin profesional. O sa primiti raspunsuri de la autoritati si o sa incepeti proiecte noi care sa va deschida niste perspective deosebite, atat in cariera, cat si in viata personala.

RAC: O sa va gasiti sponsor pentru lucrarile din particular si o sa va suplimentati veniturile, o sa va descurcati mult mai bine cu banii. Se poate sa vi se dea ok-ul pentru o functie, sa mai urcati o treapta in plan profesional si sa fiti mai bine platiti de-aici inainte, sa capatati alt statut.

LEU: Va puteti lua casa, masina, sau sa va pregatiti de un eveniment de proportii, o nunta, un botez care necesita o dezlantuire de forte. Poate va trebui sa faceti dovada unor calitati, sa dati vreun examen ca sa ocupati un fotoliu de sef, sa se dovedeasca, practic, ca sunteti cei mai buni.

FECIOARA: Se poate sa apelati la un avocat ca sa va salveze dintr-o situatie, sa va ajute sa castigati un proces. O sa duceti munca de lamurire cu sefii pana sa va dea mana libera, sa lucrati asa cum credeti de cuviinta, si poate o sa luati un salariu mai bun.

BALANTA: O sa luati niste bani, poate e o suplimentare de credit sau niste salarii in avans ca sa plecati pe undeva in week-end, sa va distrati. Se poate sa se-ncheie un proiect, sa predati o situatie, sa va luati banii si sa incepeti lucruri noi care sa demonstreze cine sunteti cu adevarat.

SCORPION: Tot ce ati fi vrut sa-i spuneti partenerului de cuplu e bine sa incepeti sa-i spuneti ca sa va mearga si mai bine in relatie. Se prea poate sa dati ochii mai des cu sefii, poate sunt conditii diferite la serviciu si o sa fie un soi de agitatie, mai mult de lucru si concurenta in cadrul colectivitatii.

SAGETATOR: Se poate sa platiti o taxa pentru scoala, urmariti niste cursuri speciale sau ii trimiteti pe copii la o astfel de scoala. O s-aveti chef sa va ocupati de casa, de gradina, mai faceti niste investitii si o sa arate frumos, asa cum v-ati dorit, mai ales de Paste sa fie deosebit.

CAPRICORN: S-ar putea sa va implicati intr-o activitate care sa v-aduca notorietate, sa functionati la alt nivel de-aici incolo. Ati putea reinnoi un contract, sau sa dati curs altei oferte, daca vi se pare mai avantajoasa, fie din punct de vedere finaniciar, fie ca program de lucru, sau ca profil.

VARSATOR: O sa fiti invitati la o reuniune cu iz festiv, poate e ziua cuiva de nastere sau de cununie civila, sarbatoriti ceva. Poate e momentul sa reglati relatiile amicale, sa va vedeti mai des cu grupul la distractie sau ca sa activati intr-un grup in care v-ati adunat in jurul unei idei, unui crez.

PESTI: O sa aveti de luat de undeva niste bani si sa-i puneti deoparte pentru plecarea de la sfarsitul saptamanii, poate va duceti intr-o excursie. O sa aflati noutati care sa va dea idei, sa va gasiti ceva nou de lucru si sa dati un nou sens vietii voastre profesionale, sa faceti un salt in cariera.