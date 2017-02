Luni, 13 februarie 2017. Balantele sunt pregatite pentru casatorie, iar Pestii au grija de sanatate

O zi cu multa treaba. Incepem saptamana in forta si ne luptam cu tot ce e ostil in calea noastra sa ne croim un drum neted, frumos spre succes. Vibratia zilei este 4 si o sa avem grija de ai nostri, si in general, sa rezolvam problemele casei.

BERBEC

Poate se iveste ocazia sa plecati in strainatate sa munciti sau v-ati indragostit de cineva de pe acolo si o sa fie cu adrenalina. Sunteti foarte solicitati in perioada asta, va puteti apuca de lucruri noi, sa incepeti o activitate, sa va schimbati serviciul, casa, e loc de mai bine pe mai multe planuri.

TAUR

O sa aveti succes la activitatile de timp intelectual si o sa faceti progrese, ajungeti la nivelul superior la scoala. Va invita cineva la un eveniment care aduna oameni pe care-i veti intalni in drumurile voastre de afaceri si o sa va conjugati eforturile sa dati drumul unui proiect.

GEMENI

Poate primiti o invitatie din strainatate sa va petreceti vacanta impreuna cu familia sau in doi, voi hotarati cu cine. Se pot regrupa niste prieteni sa lucrati impreuna ca sa vi se poata recunoaste valoarea, sa va faceti niste aliante, colaborari cu oameni alaturi de care veti castiga bani.

RAC

E cineva care vrea sa va ia prin surprindere cu o piesa de teatru un film, un concert, sau o iesire la cafea, sa va cucereasca – asta e ideea! E un bun moment de afirmare, sa va faceti cunoscute opiniile, sa afle lumea ce ati mai produs si sa va aprecieze ca ati ajuns la un standard ridicat din punct de vedere profesional.

LEU

O sa va puteti indragosti de cineva care sa va tina in tensiune, la punctul de fierbere, asa cum v-ati obisnuit si o sa va placa. O sa-i dati de capat unei situatii speciale si o sa va fie rasplatita munca, luati bani, va faceti singuri reclama, va mai fac si altii, o sa fie altceva.

FECIOARA

Se pare ca o sa mai reparati cate ceva pe-acasa, luati si lucruri noi care sa sporeasca gradul de confort, sa se simta toti ai vostri bine. Se pare c-o sa primiti un ajutor substantial din partea unor persoane care v-au mai sprijinit si-n alte situatii si o sa iesiti dintr-o incurcatura, o sa va eliberati.

BALANTA

Relatia cu partenerul de cuplu intra intr-o alta etapa de viata si o sa fie un tandem frumos, va puteti casatori.Vi se face o oferta de lucru, dar poate nu e momentul sa faceti pasul decisiv, mai asteptati o confirmare, ceva care sa fie convingator, poate jobul perfect.

SCORPION

Poate o s-aveti mai multa grija de sanatate, va duceti la doctor, luati si tratamentul prescris, o sa fie totul in regula pana la urma. E o perioada mai intensa la serviciu, dar vor fi si satisfactii profesionale, poate luati un salariu mai mare, obtineti si alte avantaje, o sa fiti multumiti.

SAGETATOR

Va cauta cineva care-asteapta un raspuns de la voi si poate iesiti la o cafea sa va puteti verifica reciproc sentimentele. O sa va lasati mai greu convinsi sa semnati un contract, dar se pare ca va luati masuri de precautie, cereti o parere in dreapta si-n stanga si in cele din urma decideti.

CAPRICORN

Relatia de cuplu devine si mai statornica si poate va pregatiti sa deveniti parinti sau inca o data, daca aveti deja copii. Se pare ca o sa puteti semna niste acte, sa deveniti proprietari, sau sa ajungeti undeva in alt oras, in strainatate chiar, sa rezolvati o serie de probleme.

VARSATOR

O sa petreceti mai mult timp cu familia, cu fratii, surorile, verisoarele, verii si o sa fie armonie in familia largita. E multa munca in colectivitate, o fi ceva urgent la serviciu si trebuie sa dati zor sa incheieti la timp o lucrare sau poate la scoala.

PESTI

Pot fi niste atentionari in sfera sanatatii si sa trebuiasca sa dati pe la doctor, altminteri nu o sa va pastrati starea de bine, de echilibru. Poate va dati intalnire cu un om de afaceri care va propune sa lucrati impreuna si e un moment favorabil, sunt sanse de afirmare in plan profesional.