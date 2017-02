Joi, 9 februarie 2017. Astazi, Pestii au mare noroc la bani, iar Scorpionii isi imbunatatesc relatia amoroasa

E bine sa ne invingem temerile, sa depasim blocaje, prejudecati si alte bariere ca sa avansam spre telul nostru, sa spargem tiparele, sa ne reinventam.

Vibratia zilei este 9 si o sa avem o privire de ansamblu, o sa stim cum sa ne orientam ca s-avem succes.

BERBEC

Un suflu de prospetime in viata voastra, e cineva care vrea sa fiti impreuna, sa va bucurati de traiul in doi. O sa faceti o sumedenie de schimbari in viata voastra si o sa va simtiti eliberati de niste poveri, c-aveti nevoie de un imbold, o persoana, ca sa va restartati.

TAUR

O problema de suflet erodeaza pe dinauntru si ar fi minunat s-o externalizati sa puteti dormi linistiti, ia vedeti cum faceti. Poate va-ngrijiti mai mult de sanatate, va ocupati de acele aspecte pe care le-ati amanat din pricina sarbatorilor, ca sa nu devina cronice.

GEMENI

Poate va pregatiti de o plecare in excursie, faceti rezervare la un hotel, o pensiune sau va duceti la niste prieteni acasa. Se poate sa primiti o invitatie in oras, poate se intampla ceva care sa va intereseze, un targ, o expozitie, un simpozion si sa relationati cu oameni de calitate pe-acolo.

RAC

O sa lamuriti un aspect care tine de sfera bancara, va interesati de comisioane, fond de investitii si altele, ca sa stiti cum sa va protejati banii. Promite sa fie o zi banoasa, pot fi niste sume de bani pe care trebuia sa le luati mai demult si-abia acum vi se pot da – si e perfect si-asa c-or sa va fie de folos.

LEU

O sa fiti cat se poate de sinceri cu fiinta iubita care vrea sa-i tineti companie, sa nu se mai simta singura – in doi. O sa perfectati niste acte si sa deveniti stapani pe situatie, sa va luati o casa, o masina, sa aveti un statut clar, sa nu depindeti de niste oameni.

FECIOARA

Un semn de viata de la cineva care va iubeste si vrea sa aflati, sa va si convingeti totodata, sa puteti convietui. Poate va ocupati de sanatatea celor din familie, va duceti la doctor, la farmacie si n-o sa va neglijati nici pe voi, ca sa functionati la parametri maximi.

BALANTA

O sa primiti sustinere morala din partea unor oameni care fac echipa cu voi in orice situatie si va tin spatele. O sa treceti in revista niste contracte ca sa stiti daca mai pot fi considerate surse de venit toate sau doar unele – sa va reorientati, la o adica.

SCORPION

Relatia cu fiinta iubita e fragila, dar promite sa se-mbunatateasca si sa fie durabila, c-aveti nevoie de stabilitate. Pare sa fie ceva mai mult de lucru la serviciu si sa aveti si voi curaj sa cereti mai multi bani, pentru ca, de la sine, nu par sa vina.

SAGETATOR

E ceva agitatie in sfera sentimentala, dar o sa fie si frumos, asa cum v-ati dorit, chiar se poate. O sa puteti lucra in particular, poate-ati primit deja, oferte si e un moment favorabil concretizarii unei afaceri si-o sa castigati bani frumosi.

CAPRICORN

Poate va faceti noi prieteni la reuniunea mondena la care veti ajunge si o sa fiti mai des vazuti pe scena sociala pentru ca e un an bun de afirmare. Se pare c-o sa primiti aprobari, o sa faceti progrese la slujba, la scoala, e un bun moment de afirmare si e bine sa profitati de orice oportunitate.

VARSATOR

Puteti incepe proiecte noi care sa va repuna in valoare si sa largiti cercul partenerilor de afaceri, sa va situati acolo unde va e locul. Sunt lucruri importante pe care le puteti rezolva pana diseara si e bine sa functionati la capacitate maxima sa le dati de capat tuturor situatiilor.

PESTI

Va puteti asocia cu cineva care e de cursa lunga, atunci cand vine vorba despre munca si-o sa faceti rost de bani. E posibil sa luati mai multi bani, poate pentru ca vi se platesc niste ore suplimentare, luati o prima, un beneficiu si nu va lasati pana nu va recuperati toti banii imprumutati.