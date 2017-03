Joi, 30 martie 2017. Varsatorilor li se mareste salariul, iar Pestii isi pot lua casa si masina

Vibratia zilei este 3 si comunicarea este rapida si eficienta, iar afacerile merg de la sine!

BERBEC: Se pare c-aveti mai multe initiative care or sa va solicite – intens – in perioada urmatoare, dar succesul e pe urmele voastre. Se poate sa fie o zi banoasa, si sa va intre in cont niste bani pe care sa-i luati fie de la serviciu, fie din particular, daca aveti mai multe colaborari.

TAUR: Sanatatea ridica semne de intrebare si poate faceti rapid niste investigatii medicale inainte de sarbatori ca sa va puteti bucura de prezenta celor dragi. Noutati care sa va tina in priza, poate dati drumul unui nou proiect sau faceti o achizitie c-ati nimerit un pret bun, cu o reducere considerabila.

GEMENI: Se poate sa va deranjeze ceva in relatia cu anturajul si daca o sa discutati deschis lucrurile or sa mearga bine de-aici incolo. Va consultati cu partenerii de afaceri in privinta activitatii din perioada care urmeaze, sa va puneti de acord asupra programului si a responsabilitatilor.

RAC: O sa relationati cu cineva care vrea sa va scoata la plimbare intr-una din zilele libere, de Paste si alegeti o destinatie potrivita. Or sa va tenteze cu un extrajob niste coechipieri de afaceri si o sa va faceti timp, asa, printre picaturi sa lucrati in plus doua, trei ore ca sa va completati veniturile.

LEU: E posibil sa dati de o megaoferta de sarbatori, sa plecati la distractie intr-o statiune turistica. Poate luati legatura cu cineva din strainatate ca sa va interesati de o plecare la munca sau la studii, sa faceti ceva nou care sa va placa.

FECIOARA: Poate va simiti apasati de o problema de suflet si-ar fi bine sa scapati urgent de ea ca sa fiti cu inima-mpacata de sarbatori. E posibil sa plecati de joi intr-o vizita la cineva din alt oras si sa faceti rost de niste lucruri utile, or fi alimente pentru sarbatori sau altceva.

BALANTA: O sa intrati la cheltuiala pentru c-ati gasit ceva care sa fie avantajos ca pret si nici sa nu va dea tot bugetul peste cap. Puteti semna un contract si sa luati banii care v-ar acoperi ratele, facturile si sa aveti si de distractie, o suma de bani de buzunar.

SCORPION: Se poate sa va intelegeti mai bine cu partenerul de cuplu cu care oti fi tras vreo cearta si sa lasati sa domneasca si la voi armonia in relatie. Se poate s-aveti o discutie aprinsa, o fi o negociere cu cineva care tine la pret si la conditiile contractuale de la care nu vrea sa se abata – vedeti cum il convingeti pe om.

SAGETATOR: O veste buna, o confirmare ca vi se va semna un act, ca or sa va intre bani, ca va redresati din mai multe puncte de vedere. Va pot intra bani fie de la serviciu, fie din particular de undeva, si o s-aveti de cheltuiala, sa luati cadouri si poate rezervati niste bilete intr-o statiune turistica.

CAPRICORN: E posibil sa investiti niste bani in casa si o sa le faceti pe plac alor vostri, in special copiilor care i-au facut o lista lunga iepurasului. Ati putea semna un contract de munca, dar poate fi si o recuperare a banilor pe care nu i-ati primit la timp sau poate e o pozitie pe care o pierduserati si-acum ati reintrat in drepturi.

VARSATOR: Vi se recunosc, in sfarsit, niste merite la slujba, la scoala si o sa luati, probabil, mai multi bani. Se definitiveaza o situatie la locul de munca, vi se prelungeste si voua un contract si poate veti ocupa o functie pentru care va pregatiserati, dar nu era liber nici un post.

PESTI: O confirmare de la o agentie turistica referitoare la cazare, transport si poate la niste diferente de pret, fata de costurile initiale. Poate sunteti in negocieri pentru un post mai bun, dati examen, bateti palma pentru o noua afacere si poate va luati si casa, masina, cu credit bancar, e de presupus.