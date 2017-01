Joi, 26 ianuarie 2017. Fecioarele isi pot gasi sufletul pereche, Taurii pot primi inapoi o casa sau o suma de bani

Vibratia zilei este 8 si o sa avem grija de statele de plata pe care le semnam.

(BERBEC)

O sa va asociati cu niste oameni ca sa lucrati la ceva in particular, poate e si un hobby, important e ca aveti vederi comune. Se poate sa incasati un rest financiar si sa aveti de buzunar in week-end, daca reusiti sa nu intrati in ei pana-atunci, vedeti cum faceti.

(TAUR)

E posibil sa faceti cunostinta cu cineva de care or sa va lege sentimente profunde si poate fi inceputul unei relatii. E posibil sa legalizati un act si sa va puteti bucura de drepturile pe care le-ati obtinut, poate-ati castigat un proces si va luati inapoi o casa, o suma de bani.

(GEMENI)

In continuare lectia comunicarii cu partenerul de cuplu e de invatat ca sa ridicati relatia la alt nivel – exersati. Se pot rezolva probleme mai vechi zilele astea si o sa puteti avansa cu niste proiecte, si la serviciu si la scoala, si-o sa mearga totul mai usor.

(RAC)

Poate dati de niste reduceri la cumparaturile pentru casa si va luati cateva piese, chiar si in rate. E posibil sa va-ncante o oferta de lucru si sa cochetati cu ideea unei schimbari, dar sa va fie greu s-o materializati – va trebuie mai mult curaj.

(LEU)

Poate v-alegeti cu mai multi bani de pe urma preocuparilor din particular si o sa va miscati frumos in week-end. O sa-ncepeti lucruri noi, prin care sa va faceti cunoscute aptitudinile si o sa atingeti un alt nivel profesional, poate faceti un salt in cariera.

(FECIOARA)

Va puteti gasi si voi sufletul pereche, un om cu care sa impartiti bune si rele si sa va umpleti viata, sa simtiti ca traiti din plin. Or sa va coopteze niste oameni de afaceri sa lucrati in masura timpului disponibil ca sa aduceti mai multi bani la bugetul familiei.

(BALANTA)

Poate vi se aproba acel proiect care va da posibilitatea sa practicati un sport sau un hobby, intr-o sala, un spatiu anume. Poate-ati luat o decizie referitoare la spatiul locuibil, luati mobilier nou, sau reamenajati o incapere, e posibil sa le dati o mana de ajutor parintilor, bunicilor.

(SCORPION)

Relatia voastra sentimentala poate capata culoare si sa va dati seama cata nevoie aveti de persoana respectiva. Se va gasi cineva care sa v-ajute sa va-mpliniti un vis, sa plecati pe undeva intr-o excursie, sa dati examen, interviu ca sa urmati niste cursuri speciale.

(SAGETATOR)

Poate va aventurati o ora, doua, dupa program sa faceti rost de niste bani dintr-o colaborare – vedeti ce zice si partenerul. O sa tot cheltuiti bani fara sa va faceti griji in privinta zilei de maine, ca stiti c-o sa va descurcati cu lejeritate, o sa faceti voi rost de bani, cumva.

(CAPRICORN)

E cineva care va regreta si inca mai spera sa puteti fi impreuna, dar numai voi stiti ce e, acolo, in inima voastra. Se pare c-o sa revina o problema din trecut si ii puteti gasi solutia finala, sa nu ramaneti cu nicio restanta, ca e momentul s-o luati de la zero cu proiectele pe anul asta.

(VARSATOR)

Se va ivi ocazia sa rezolvati o problema de suflet si-ar fi bine sa nu ratati momentul, sa va eliberati odata. Ati putea face un salt in cariera si sa mai luati o gradatie, sa capatati un titlu, sa va bucurati de beneficiile unei diplome, a unei licente.

(PESTI)

Or sa va reuseasca demersurile care tin de bani si totul e sa cereti si banii din urma, ca sa nu-i faca uitati datornicii. Intrevedere cu un partener de afaceri si o sa stabiliti ce aveti de facut de-aici inainte, care sunt responsabilitatile, ce se-asteapta de la voi si va exprimati si voi preferintele.

