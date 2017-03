Joi, 23 martie 2017! Afla si tu ce ti-au pregatit astrele pentru ziua de astazi

Horoscop 23 martie 2017 Berbec: Iubirea te face sa plutesti, pur si simplu, toata lumea este a ta si te simti capabil sa rastorni si muntii din loc. Atunci cand ai pe cel drag alaturi, cand te stii iubit si apreciat asa cum esti, sustinut neconditionat de pe margine, capeti aripi si poti mai mult decat ai putea crede! E grozav sa capeti atata incredere in tine insuti, in viitor, in ceilalti, doar pentru ca cineva te iubeste. Evenimentele acestei zile te pot propulsa in frunte, inaintea tuturor, deoarece motorul principal al tuturor succeselor care te vizeaza este iubirea. Esti fericit ca iubesti si esti iubit, si asta iti da putere!

Horoscop 23 martie 2017 Taur

Joci un rol cheie intr-o situatie instabila, in care nimeni nu reusea sa restabileasca echilibrul. Tu privesti lucrurile mult mai clar, de pe margine, detasat, ai mintea limpede pentru a analiza problema pe toate fetele, fara a te lasa influentat de nimeni, ca, intr-un final, sa extragi o concluzie ferma pe care o vei prezenta si celorlalti. Te irita faptul ca unii isi schimba parerea de la o zi la alta, de aceea esti decis sa iei tu fraiele acestei actiuni pentru a reinstala odata si-odata linistea si armonia. Te comporti ca un om matur, cu scaun la cap, care poate lua azi cele mai serioase si clare decizii, alungand astfel incertitudinea.

Horoscop 23 martie 2017 Gemeni

Iei taurul de coarne si spui foarte ferm: gata! Desi suna transant si te intrebi si tu daca ai facut bine, vei vedea ca cei din jur te sustin si aplauda curajul de care ai dat dovada, ceea ce iti inspira mai multa incredere ca ai facut ceea ce trebuia. Era nevoie de un astfel de moment in care sa pui punct odata pentru totdeauna unei situatii care nu-si mai avea rostul, iar de acum lucrurile vor reveni, incet-incet, la normal. Ca e o mutare dintr-un loc in care nu te simteai bine, ca e o despartire de o persoana care te facea sa suferi, dup acest gest orizonturile incep deja sa se limpezeasca pentru tine, semn ca ai facut ce era mai bine pentru tine!

Horoscop 23 martie 2017 Rac

Iti dedici energia relatiei de iubire, care inseamna totul pentru tine in acest moment. Nimic nu ti se pare mai frumos decat sa fii alaturi de cel drag clipa de clipa, sa faceti totul impreuna, sa discutati permanent despre tot ce va inconjoara, punand mai mult accent pe dialog. Va completati perfect unul pe altul si il iubesti parca si mai mult cand vezi cat de mult se implica in viata ta, cat de mult il preocupa soarta ta. Acelasi lucru faci si tu pentru jumatatea ta, pentru ca o consideri perfecta pentru tine, asa cum e. Schimbul de vorbe dulci, de angajamente, de declaratii de iubire te face fericit!

Horoscop 23 martie 2017 Leu

Vii cam nervos acasa si strici atmosfera de familie cu atitudinea ta. Lasa-i pe cei dragi sa te inconjoare cu veselia lor, cu optimismul lor, pentru ca te-ar putea ajuta sa-ti abata gandul de la problemele cu care te-ai confruntat peste zi. Stii cum se spune: lasa toate grijile la usa atunci cand vii acasa, pentru a nu tensiona inutil viata de cuplu sau de familie cu probleme care chiar nu-i privesc si pe ei. Problemele de serviciu trebuie rezolvate acolo, la serviciu, ca atare nu le discuta cu familia, pentru ca ii stresezi pe toti!

Horoscop 23 martie 2017 Fecioara

Prietenul la nevoie se cunoaste, toata lumea stie asta, si azi descoperi pe pielea ta cat de important e sa ai alaturi de tine pe cineva care tine cu tine neconditionat. Cele mai bune sfaturi le primesti de la un prieten. Cele mai sincere critici vin tot de la un prieten. Cele mai placute momente le petreci in compania unor amici, deci bucura-te ca ai la cine apela la nevoie pentru o incurajare, pentru un moment de relaxare, pentru un telefon la momentul oportun. Si tu le-ai fost lor alaturi altadata, si a venit momentul optim ca si ei sa-ti intoarca serviciile similare. Un sfat dat de tine candva primeste acum ceva asemanator in schimb, dar schimbul aceasta e cat se poate de sincer si de binevenit.

Horoscop 23 martie 2017 Balanta

Vezi daca ai avut rabdare si ai asteptat momentul potrivit pentru toate? Acum culegi roadele asteptarii tale care suna mai mult decat promitator. A fost un drum lung si greu pana ai ajuns aici, asa e, dar ceea ce se vede deja e demn de toata lauda. Ai ajuns la momentul coacerii recoltei pentru care ai trudit intens mult timp inainte, si ai toate motivele de satisfactie. Mai asteapta un pic, nu mai e mult pana vei putea spune tuturor ce ai realizat, dar senzatia profunda de mandrie ti se citeste pe chip, incat toata lumea isi da seama ca ai ceva grozav de celebrat: sarbatoresti in sinea ta o mare victorie, mai ales ca a fost greu de atins.

Horoscop 23 martie 2017 Scorpion

Nu esti un mare iubitor de schimbare in viata ta si ai tot amanat un moment care stiai ca te va propulsa pe o alta cale decat inainte. Ai tergiversat lucrurile, ai tot tras de timp, ai sperat ca, amanandu-l cat mai mult, nici nu se mai intampla, dar iata ca acel moment apare intr-un final. Vrei – nu vrei, trebuie sa te adaptezi noutatii. Vei vedea ca va iesi mai bine decat ai crezut si toata frica ta de schimbare nici nu era justificata. Noul sens e promitator, duce intr-o directie buna, deci nu trebuia sa astepti atata. Daca se petrecea si pana acum, ar fi fost bine, dar e bine si acum, mai tarziu…

Horoscop 23 martie 2017 Sagetator

Ai asteptat sa dai startul unei actiuni, dar tot considerai ca nu e momentul cel mai potrivit. Acum primesti de undeva informatia care te motiveaza sa pornesti pe acel drum pe care l-ai pregatit in detaliu. Consideri ca acum detii toate informatiile necesare si ca nu mai are rost sa astepti, dar nu te grabi la rezultatele finale. Ia-o pas cu pas, pentru ca evolutia acestui proiect va fi extrem de lenta, dupa principiul incetul cu incetul se face otetul.

Horoscop 23 martie 2017 Capricorn

Ai obosit si simti ca singurul mod de a te detasa de o situatie care pare deja peste puterile tale e abandonul. Daca nu se mai poate face nimic, ar fi mai bine sa-i pui punct aici si sa inchei astfel un capitol din care nu mai ai nimic de castigat. Gata, ce-a fost a fost, spune adio si uita. Dupa o vreme in care te vei detasa de toate, te vei putea gandi la cele intamplate, dar acum, la final de drum, totul pare complicat si frustrant. Nu incerca sa mai resuscitezi ceva deja mort, nu are rost!

Horoscop 23 martie 2017 Varsator

Fii cinstit cu tine insuti si analizeaza mai atent daca esti in stare sa duci mai departe planul inceput. Daca ai ajuns intr-un impas, cauta atent unde se afla greseala si recunoaste-o, pentru ca n-are rost sa ascunzi gunoiul sub pres. Om esti si tu si a gresi e omeneste, deci accepta-ti slabiciunile si limitele asa cum sunt ele, fara a o face pe grozavul. La fel ca orice om mai calci alaturi, mai faci gafe infantile, dar pe care le poti repara imediat. Primul pas e sa privesti adevarul in fata cu realism, sa nu-l mai respingi cu atata vehementa. Tu ai comis-o, deci recunoaste-ti vina si pune mana pe unelte ca sa redresezi situatia prin forte proprii.

Horoscop 23 martie 2017 Pesti

Profita de fiecare invitatie care ti se face azi si de fiecare cuvant bun indreptat spre tine, pentru ca toate contin energie pozitiva ce iti vor face ziua mai fericita. Chiar simti lumina calda a iubirii care te invaluie atunci cand te afli in compania unor persoane care te rasfata in gesturi de simpatie si afectiune si oferi si tu la fel de mult inapoi. Datorita lor, vei trai momente de varf, in care schimbul de vorbe bune, de incurajari sincere, de povesti mobilizatoare sau de mesaje de prietenie adevarata vor fi la cote maxime. Pur si simplu simti energia pozitiva cum te insoteste peste tot si ai motive de maxima bucurie!

Sursa: acvaria.com.