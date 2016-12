Joi, 22 decembrie 2016. Fecioarele fac rost de multi bani, iar Balantele primesc un cadou

O sa vedem cum putem indrepta niste situatii, cu cine sa luam legatura si cum sa rezolvam mai multe lucruri deodata ca sa castigam un timp pretios.

Vibratia zilei este 22, numar maestru, si o sa apreciem orice ajutor pe care-l vom primi.

Horoscop 2016 BERBEC – Intalnire semnificativa, poate aflati de la un viitor partener de afaceri la ce veti lucra din ianuarie incolo, ca e un an bun pentru combinatii parteneriale, de afaceri.

Horoscop 2016 TAUR – Poate v-ati hotarat, totusi, sa va duceti la verii, nepotii care v-au invitat, acum de sarbatori, c-ati gasit, totusi o zi libera, desi ziceati ca va e imposibil sa va duceti.

Horoscop 2016 GEMENI – O sa fie-n regula sa le cereti de la obraz datornicilor banii pe care i-ati imprumtat de mult ca sa aveti si voi o lejeritate financiara, nu e nicio rusine.

Horoscop 2016 RAC – Poate o sa treaca diseara cineva pe la voi sa v-aduca niste produse, ceva de care-aveti nevoie si o sa scuteasca de un drum si de bani!

Horoscop 2016 LEU – O sa va-ntalniti cu un grup care va poate ajuta sa va gasiti cazare, sau o sala in care sa organizati petrecerea de anul nou, ca sa nu dati din colt in colt, in Ajun.

Horoscop 2016 FECIOARA – Se poate sa luati si salariu si prima, vin bani si din colaborari, pare sa fie o zi banoasa si cu cheltuieli serioase.

Horoscop 2016 BALANTA – O sa va bucurati de sosirea cuiva, sau de faptul c-o sa ajunga de Sarbatori, asa cum v-ati dorit, si-o sa fie un adevarat cadou.

Horoscop 2016 SCORPION – V-au ramas niste treburi nerezolvate si poate cereti ajutorul unei echipe ca sa-ncheiati anul cu bine, sa puteti trece la alt nivel din ianuarie incolo.

Horoscop 2016 SAGETATOR – O sa adunati niste sume de bani din mai multe surse sa stiti pe ce puteti conta, faceti monetarul si o sa vedeti ce va permiteti sa luati si ce nu.

Horoscop 2016 CAPRICORN – Vor iesi la iveala niste adevaruri care or sa va scoata dintr-un impas, poate va deschid niste usi, totul va fi spre binele vostru.

Horoscop 2016 VARSATOR – Primiti o confirmare de la o agentie turistica sau de la prietenii la care o sa va duceti in vizita de Sarbatori, sa se stie data, ora, destinatia.

Horoscop 2016 PESTI – Vin bani, poate ceva mai multi decat vi s-a spus, si o sa-i gestionati in asa fel incat sa v-ajunga de Sarbatori si daca s-ar putea si dupa!