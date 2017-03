Joi, 16 martie 2017. Sagetatorii reiau o relatie mai veche iar Taurii avanseaza, dar si cheltuiesc

O zi frumoasa, avem incredere in fortele noastre, vom primi si sprijin de la niste apropiati si o sa rezolvam tot felul de lucruri pentru care ne-am zbatut vreme indelungata si de-aici incolo putem incepe proiecte noi.

Vibratia zilei este 7 si o sa intelegem diverse subtilitati care sa ne elibereze de angoase.

BERBEC

O veste buna, o invitatie la masa, la film, la o plimbare, sa vedeti o piesa de teatru, cadou – din partea cuiva care va iubeste. Voi o sa puteti rezolva toate acele lucruri pe care nu le-ati putut urni din loc de ceva vreme si o sa castigati bani, un proces si stima unor oameni care va subestimau.

TAUR

Se contureaza o suma de bani si o s-aveti de cheltuiala, va luati si lucrurile pe care vi le doreati de multa vreme si o sa fie o relaxare in plan financiar. Se pare c-o sa umblati dupa acte, sa legalizati o situatie poate va angajati altundeva sau mai urcati o treapta pe scara sociala si o sa fie schimbare de statut.

GEMENI

O sa perfectati comunicarea cu partenerul de cuplu si toate asperitatile din relatie or sa dispara, o sa va puteti intelege mult mai bine. Prezenta cuiva o sa va insufle o doza suplimentara de optimism si o sa aveti chef de treaba, o sa va faceti planuri de vacanta, de Paste sau dupa.

RAC

Poate dati un examen, un concurs ca sa ajungeti la alt nivel profesional si o sa fie cu succes, tentativa. Se poate sa deschideti un nou capitol de viata personala si sa va ganditi la casatorie, s-aveti copii, sa va cumparati o casa mai mare, sa va bucurati de viata.

LEU

Poate v-apucati de studiu in particular, sa faceti performanta, chiar, nu doar ca sa omorati timpul liber, se-anunta succes. E posibil sa va schimbati serviciul, sau sa lucrati si in partuicular ceva ca sa o duceti mai bine cu banii, sa va oferiti o portie de respiro la munte, undeva, in week-end.

FECIOARA

Poate mai cereti ajutorul cuiva sa v-ajute la treaba, angajati o bona, o menajera, sau poate se ofera mama ori soacra temporar, macar. O sa intrati in negociere, pentru un job sau ca sa luati un salariu mai mare, si daca nu se poate pur si simplu, de la sine poate mai cereti ceva in plus de lucru.

BALANTA

O sa cheltuiti, cu cap, banii, sa v-ajunga si pentru obligatiile lunare si pentru distractie, sa va miscati un pic in week-end. Incepeti o viata noua, poate va schimbati meseria, ori starea sociala, va casatoriti, poate plecati din tara, sa lucrati ori sa va completati studiile.

SCORPION

Va puteti reface viata sentimentala si sa fiti multumiti, sa scapati de singuratate si de accesele de gelozie. Or sa va convoace niste prieteni la o actiune care sa va puna in valoare un talent, sa va si recuperati fizic, nervos si sa devina o obisnuinta, sa repetati figura.

SAGETATOR

O dragoste mai veche revine pe tapet si e de vazut in ce masura va mai bate inima in acelasi ritm cu al celeilalte persoane. Va pot intra niste bani in buzunar si o sa aveti ce cheltui fara sa va ganditi la rate si la facturi, macar maine si poimaine sa va rasfatati un pic.

CAPRICORN

Se deruleaza frumos relatia cu fiinta iubita si poate plecati pe undeva sa fiti numai voi doi, sa va tihneasca. Se pare ca va faceti planuri de calatorie si e posibil sa intervina ceva neprevazut si sa ramaneti acasa ori sa va treziti cu musafirul la care trebuia s-ajungeti.

VARSATOR

Poate iesiti la o socializare diseara si o sa faceti cunostinta cu niste oameni de la care puteti imprumuta idei, stil de viata. Poate va trebui sa puneti toate armele la bataie sa castigati o batalie, sa obtineti un job, sa intrati intr-un parteneriat de afaceri, sau sa va cumparati casa mult visata.

PESTI

Se poate sa apara o oferta de colaborare si sa va prinda bine sa mai luati niste bani, sa sporiti nivelul de trai. O sa va implicati in tot felul de activitati care sa va puna in relatie cu oameni de valoare, o sa castigati si bani, iar la un moment dat o sa apara si o promovare.