Joi, 16 februarie 2017. Pestii au parte de castiguri financiare, iar Balantele primesc vesti extraordinare astazi

Vibratia zilei este 7 si o sa gasim drumul spre inima celor pe care-i iubim. Lucrurile ne ies mai usor si o sa ne ocupam de toate problemele care ne-au solicitat fizic si nervos de-a lungul timpului si o sa ne punem la punct pe toate planurile. Si acum sa vedem ce se intampla in fiecare zodie.

BERBEC – E cineva interesat de voi si-ar dori o relatie serioasa, dar mai depinde si de ce simtiti voi, daca sunteti pe aceeasi lungime de unda. Noutati la serviciu, la scoala, va vin idei care sa v-ajute sa va re-puneti in valoare, sa sustineti cativa cunoscuti, lucrurile se misca repede in perioada asta.

TAUR – Sunteti pe punctul de a da drumul unui proiect care sa va ofere o sansa de afirmare, cu toate riscurile pe care le presupune. Va contacteaza cineva in scop de afaceri si o sa negociati inainte de semnarea contractului, o sa va asigurati ca v-alegeti cu un castig care sa merite efortul.

GEMENI – O invitatie pentru diseara la un restaurant, e un prilej pe care n-ati vrea sa-l ratati, si poate chiar o sa luati o decizie foarte importanta. Se pare c-o sa va asociati cu niste oameni care va introduc intr-o alta lume, mai schimbati atmosfera, grupul, si o sa aveti parte de un castig de imagine.

RAC – Sanatatea voastra si a membrilor familiei trebuie tinuta sub control ca sa aveti un tonus perfect pentru volumul de munca de la serviciu. Va consultati cu partenerul de suflet in privinta investitiilor din locuinta si poate vreti sa schimbati casa ori mobila, sa sporiti gradul de confort de-acasa.

LEU – O sa aflati cu ce intentii vine spre voi fiinta pe care o iubiti, daca va-mpartaseste dragostea si aveti sanse sa ramaneti impreuna. O sa puteti legaliza o situatie si sa incepeti lucrul la alt proiect, sa va lansati intr-o noua aventura profesionala, care sa va propulseze in cariera.

FECIOARA – O reusita in sfera birocratica, luati toate semnaturile fara de care nu puteti trece la urmatorul nivel, la slujba, la scoala. Se pare c-o sa fie o perioada incarcata la serviciu si o sa dati zor sa fiti cu toate lucrarile la zi, sa va luati banii la timp, c-aveti nevoie de ei.

BALANTA – O veste buna despre un copil care se va naste in familia voastra si poate unora dintre voi o sa vi se ceara sa le fiti nasi de botez unor nou-nascuti. O sa luati niste bani care sa v-ajute sa mai luati si alte lucruri, dupa ce achitati rate, facturi, sa le cumparati copiilor ce si-au dorit pentru ca v-au rugat mai demult.

SCORPION – Poate le-ati promis unor rude apropiate ca le duceti la doctor, la analize, ca le cumparati niste medicamente ca sa se vindece. Poate v-ati gandit sa inchiriati un spatiu, sa va faceti garaj, atelier, sa dati drumul unei afaceri, ca sa lucrati la ce va place si sa castigati mai multi bani.

SAGETATOR – Sunteti interesati de cineva care va-mpartaseste ideile, crezul, si ati putea spera la o relatie reusita. O s-aveti o reusita la nivel de grup, poate va implicati intr-o activitate in care sa puneti mult suflet, c-aveti energie, entuziasm si un țel, care va anima.

CAPRICORN – Poate investiti niste bani in casa, schimbati o instalatie, o aparatura, re-utilati cu ce le trebuie alor vostri, copiilor. Vi se propune o colaborare, si-ati putea face rost de bani, cu conditia sa nu va consume tot timpul dedicat familiei, mai ales dac-aveti copii.

VARSATOR – O sa va invite cineva la un eveniment monden, chiar fara mari pretentii, dar o sa cultivati niste relatii care-or sa va fie de folos. Se poate s-aveti parte de o reusita, sa primiti bani, o recompensa, va luati ceva nou pentru casa, ori masina, dar se intrevede si succes profesional.

PESTI – Se poate sa aveti parte de un castig financiar si totodata sa va intre mai multi bani in casa, o fi un salariu in plus ori se gasesc alte resurse. Aveti planuri serioase de pus in aplicare – o combinatie parteneriala – de afaceri care sa v-aduca mai multi bani si vizibiliatate in cadrul breslei.

Sursa: stirileprotv