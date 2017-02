Duminica, 5 FEBRUARIE 2017: Cum inchei saptamana, in functie de zodie

Sextilul Luna-Venus favorizeaza relatiile sociale si sentimentale. Va puteti astepta la o zi calma, cu respect reciproc si fara conflicte. Relatiile de prietenie sau de parteneriat pe care le legati astazi au sanse sa sa fie serioase si durabile.

Berbec: La o intalnire cu prietenii, este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana mai in varsta care va va ajuta in afaceri. Azi puteti obtine beneficii materiale substantiale, cu conditia sa evitati speculatiile de orice fel, mai ales cele financiare. In partea a doua a zilei, aveti posibilitatea sa va ocupati de imbunatatirea relatiilor parteneriale.

Taur: Un prieten v-ar putea propune sa va asociati intr-o afacere ce pare profitabila. Nu va grabiti sa luati o decizie! Va sfatuim sa analizati cu atentie propunerea, impreuna cu partenerul de viata. De asemenea, ar fi bine sa tineti cont de sfaturile unei rude mai in varsta, cu experienta in domeniu.

Gemeni: Se pare ca sunteti in forma si aveti realizari frumoase pe plan social si afaceri. Ar fi foarte bine sa profitati de acest context favorabil, dar cu rabdare si fara sa fortati lucrurile. Spre seara s-ar putea sa primiti o veste buna de la persoana iubita, care va determina sa va revizuiti radical planurile de viitor.

Rac: Este posibil sa plecati intr-o calatorie in interes de serviciu, care va contribui la producerea unor schimbari benefice pe plan financiar. Nu este exclus ca o persoana importanta sa va dezvaluie informatii pretioase ori sa va inspire o idee ingenioasa in domeniul afacerilor. Va sfatuim sa fiti prudent si sa nu va grabiti in luarea unei decizii. Evitati speculatiile financiare, daca nu vreti sa aveti surprize neplacute!

Leu: Relatiile cu anturajul sunt favorizate astazi. In cursul diminetii, este posibil sa va intalniti cu o veche cunostinta. Este o zi buna pentru rezolvarea problemelor sentimentale care va framanta de mai mult timp. Puteti sa va bazati pe intuitie.

Fecioara: Zi favorabila schimbarilor importante, mai ales pe plan social si sentimental. Sunt favorizate intalnirile cu persoane importante, consolidarea relatiilor de prietenie si sentimentale. Astazi, colaborarea si munca in echipa pot fi mult mai eficiente decat initiativele individuale. Va sfatuim sa acceptati ideile colegilor de serviciu, pentru a rezolva mai repede o lucrare importanta.

Balanta: Este posibil ca partenerul de viata sa va ofere un cadou de care va bucurati mult. Un prieten de familie v-ar putea invita sa petreceti dupa-amiaza impreuna. Capacitatea de comunicare este excelenta si va ajuta sa contribuiti la rezolvarea unei probleme parteneriale cu care se confrunta o persoana mai tanara din anturaj.

Scorpion: Aveti posibilitatea sa faceti schimbari importante pe plan social si in privinta relatiilor sentimentale. Este un moment bun pentru a incheia contracte, iar investitiile pe care le faceti azi au sanse mari sa se dovedeasca inspirate. Relatiile cu partenerii de afaceri ar trebui sa fie foarte bune. Evitati speculatiile de orice fel!

Sagetator: In cursul diminetii s-ar putea sa primiti bani dintr-o activitate extraprofesionala. De asemenea, nu este exclus ca o persoana mai in varsta sa va propuna o noua colaborare. In partea a doua a zilei, impreuna cu persoana iubita, faceti planuri de viitor. Nu va pripiti in luarea deciziilor!

Capricorn: Sunteti hotarat sa incepeti o noua etapa in viata dumneavoastra sociala si profesionala. Azi sunt favorizate comunicarea, relatiile cu persoanele tinere si calatoriile in interes personal. Va puteti baza pe intuitie, dar va sfatuim sa tineti cont si de parerile partenerului de viata. Fiti prudent in privinta cheltuielilor!

Varsator: Zi buna pentru a incepe noi activitati si pentru a face planuri de viitor. Dupa-amiaza sunteti tentat sa cheltuiti mai mult decat va permite bugetul familiei. Fiti cumpatat si consultati-va cu partenerul de viata!

Pesti: Capacitatea de comunicare este excelenta si va ajuta sa va afirmati in societate. Puteti sa incepeti un nou proiect, cu conditia sa finalizati mai intai lucrarile deja incepute. Relatiile cu membrii familiei sunt foarte bune. Nu luati decizii de unul singur!

Sursa: Horoscop20