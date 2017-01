Duminica, 1 ianuarie 2017! Ce ti-au pregatit astrele pentru prima zi din an

Berbec

E un moment excelent sa te debarasezi de un balast de care chiar nu mai ai nevoie. Lasa aici, la intrarea in noul an, bagajul vechi si elibereaza-te de ganduri, emotii, amintiri, relatii care nu mai au nici un rost de maine.

Priveste spre noul an cu deschidere, cu dorinta de a evolua, de a face un pas mai sus spre noul om care urmeaza sa devii, dar, pentru a face loc noului, trebuie sa scapi de vechi, iar ziua aceasta e perfecta pentru un asemenea proces de purificare, detoxifiere, renuntare de ceea ce nu mai e bun pentru tine. Priveste spre noul an cu deschiderea de a invata lucruri noi, de a cunoaste alti oameni, de a te alatura altor provocari si proiecte si deschide-ti inima si mintea catre viitor. Un an nou plin de noutati si speranta!

Taur

Iubirea este cel mai minunat dar al acestei zile si te lasi imbratisat de emotii, de senzatii, de trairi, de fluturii din stomac. Poate fi ziua cand chiar Cupidon bate la usa ta ca sa-ti aduca o surpriza minunata sau te transformi tu in mesagerul iubirii.

Trimite iubire in jurul tau la cote maxime, pentru ca ai de unde oferi, inima ta e plina, da pe afara de sentimente puternice ce se cer impartasite, eliberate, transmise in eter, catre cei care au nevoie de aceasta energie minunata! Inima ta bate mai tare, poate pentru ca si tu primesti pe tava gesturi superbe de afectiune, ce te fac sa spui ca esti fericit si ca iti place aceasta senzatie fantastica de a iubi si a fi iubit cu adevarat!

Gemeni

Te-ai simtit bine cateva zile rasfatat de lucruri frumoase, dar orice vis se si termina la un moment dat. E ca si cum vacanta ta se incheie aici si profiti de ultima zi in care mai esti atat de sustinut. Simti ca trebuie sa reintri in normal si vei duce dorul acestor zile cand i-ai avut pe cei dragi alaturi. Profita de o zi minunata, tonica, plina de evenimente care va tin alaturi.

In curand, ceva se va schimba, se va risipi magia de acum si trebuie sa va intoarceti fiecare la treburile voastre. Azi mai puteti beneficia de ceva cu totul special care va incarca sufletul de bucurie. Familia e totul.

Rac

Unii uita de diplomatie si de ganduri bune in aceasta zi si se comporta asa cum o fac intotdeauna: nepoliticosi, rautaciosi, eliberandu-si nervii pe tine. Nu are rost sa pui la suflet atitudinea lor agresiva, ci incearca sa te pui un pic in pielea lor si sa intelegi ce anume ii face sa se comporte asa.

Poate unii au problemele lor si nu sunt in aceeasi pasa pozitiva ca tine, deci, inainte de a pica in capcana lor si a le raspunde si tu cu aceeasi moneda, tine sub control replicile. Daca ei sunt uraciosi, fii tu cel amabil, pentru ca asa ii vei dezarma mult mai repede. Iarta-i!

Leu

Dorul te poarta departe, daca nu concret, urcand in tren sau in masina, atunci macar cu gandul. Ai vrea sa fii intr-un anumit loc incarcat de amintiri frumoase si emotii intense, ca atare vei face tot posibilul sa-ti daruiesti din nou aceasta stare de bine.

Un telefon primit de la cei dragi sau o calatorie spre zona de bastina au efecte miraculoase asupra psihicului tau si devii extrem de sensibil, pana la lacrimi. Fa si tu acelasi dar de suflet cuiva drag care abia asteapta un semn de afectiune de departe.

Fecioara

Desi ai fi tentat sa respingi ceva pentru ca ai impresia ca nu e in armonie cu starea ta de spirit, accepta provocarea, pentru ca in spatele aparentelor s-ar putea sa intalnesti ceva mult mai bun si mai frumos decat ai crezut initial. E posibil sa nu ai chef azi de petrecere in familie sau sa iesi in oras la artificii cu prietenii, ai vrea sa fii lasat cu ale tale, dar nu e deloc atitudinea potrivita. Spune da oricarei invitatii, chiar daca, la primul impuls, ai vrea sa refuzi, pentru ca va iesi perfect!

Bucura-te de tot ce ti se ofera, nu fugi de oportunitatile acestei zile sau ale acestei nopti, pentru ca ai putea regreta mai apoi sa le-ai dat cu piciorul. Intra in noul an deschis spre noi provocari, chiar daca, la prima vedere, nu ti se par atat de atractive. Un an nou cu surprize placute!

Balanta

Esti cam timid, cam retras, de parca asteptai ceva anume si nu ai primit conform asteptarilor tale. Nu te crampona de un anumit vis, pentru ca, daca acela este imposibil, cu siguranta ti se va oferi altceva, prin compensatie.

Ar fi pacat s-o faci pe bosumflatul cand primesti atatea semne de prietenie si de simpatie din jur, chiar daca nu vin exact de la persoana de care asteptai si nici in forma pe care o visai. Poate nici tu nu ai fost atat de darnic si de intelegator pe cat ar fi vrut altii, deci sunteti chit. Bucura-te cu ce ai, cu ce primesti, fara a cauta nod in papura.

Scorpion

Detasat de orice probleme si fiind mult mai tolerant datorita atmosferei de sarbatoare, esti capabil sa intelegi mult mai corect unele situatii pe care altadata le-ai fi tratat cu mai multa exigenta. Esti dispus sa ierti mai usor, sa accepti unele situatii neplacute, sa te impaci cu oameni cu care nu ai avut o relatie tocmai buna, deci dai dovada de o imensa compasiune ce te poate ajuta sa rezolvi cu brio chiar si cele mai tensionate diferende din trecut.

Profita de aceasta zi pentru a restabili adevarul, dar daca tu esti cel vinovat de o anumita situatie, incearca sa lasi orgoliile deoparte si sa-ti recunosti vina. Daca ai gresit cuiva, fa tu gestul de a-i cere scuze.

Sagetator

Nu poti scapa nici azi de chestiunile financiare, deci ar fi bine sa ai la tine o oarecare rezerva de bani, ca nici nu stii cand esti nevoit sa deschizi portofelul. Poate ai uitat sa cumperi cuiva un cadou, poate pleci la drum si ai nevoie de benzina, deci nu ignora chestiunile financiare nici intr-o zi in care astfel de griji nici n-ar trebui sa existe.

Peste tot pe unde te duci, lumea discuta prea mult despre bani, despre cresteri de preturi, despre lipsuri, despre rate, despre nivelul salariului, dar gata: de tine depinde sa ocolesti aceste subiecte, pentru ca pot deveni, la un moment dat, marul discordiei!

Capricorn

Nu e momentul cel mai bun sa treci in revista lucrurile rele din ultima perioada, nici sa-ti aduci aminte de inamicii tai. Fii tolerant, treci totul cu vederea, prefa-te ca nu exista niciun motiv de suparare in jur si iubeste pe toata lumea in mod egal, chiar daca, in sinea ta, spui ca nu ar merita.

Desi ai motive clare sa porti pica unei anumite persoane care ti-a oferit de multe ori motive de dezamagire si de indoiala, de data aceasta ii arati ca cel intelept esti tu si te arati dispus sa-l ierti si sa-i tolerezi caracterul negativ.

Varsator

E o zi dedicata lucrurilor marunte, dar frumoase, pentru ca viata nu e facuta numai din evenimente stralucitoare, poti gasi fericirea si in cel mai banal loc, facand cel mai normal lucru si in compania cea mai simpla, si ai sa descoperi ce bine te simti in asemenea postura.

Cu aceasta idee in minte – ca viata e minunata si in banalul ei – intri in anul nou cu dorinte marunte, dar multe, convins ca de aici incepe fericirea. Nu trebuie sa tintesti neaparat spre cele mai complicate teluri, ci poti porni de la putin urcand mai apoi pas cu pas spre marile reusite. Propune-ti pasi mici pentru anul care incepe, pentru ca asa vei ajunge mai sigur la cele mai inalte trepte ale viselor tale.

Pesti

Cheama cu gandul tot ce-ti doresti, pentru ca azi portile universului sunt si mai larg deschise si esti auzit mult mai usor acolo sus! Nu fi modest, nu te teme sa ceri, nu astepta de la viata lucruri banale si nici dorinte usor de indeplinit, ci ai curaj sa visezi cat mai sus si cat mai departe.

Legea atractiei functioneaza de minune iar lista ta de dorinte, oricat de lunga ar fi, atrage exact ce e mai bun pentru tine. Indrazneste sa-ti pui zeci, sute de dorinte in minte acum, si fii convins ca ele sunt deja in drumul lor spre materializare. Sigur, tot ce faci zi de zi construieste lumea la care visezi, dar primul pas spre un scop e sa-l vrei!

