Inteligenta a fost impartita in multe categorii, insa doar doua tipuri sunt mai des utilizate: inteligenta analitica (IQ) – asociata cu inteligenta lingvistica si logico-matematica si inteligenta emotionala (EQ) – asociata cu inteligenta intrapersonala si cea interpersonala.

Oamenii pot excela intr-un domeniu, in functie de tipul de inteligenta pe care il poseda. Potrivit specialistilor, Varsatorul e in top in ceea ce priveste inteligenta analitica, in timp ce Scorpionul e la cea emotionala. Dar ce se poate spune despre celelalte zodii?

Iata ce tip de inteligenta ai, in functie de zodie.

Zodii de Foc – inteligenta intuitiva

Berbecul, Leul si Sagetatorul sunt zodii de Foc. Ele vad oportunitatile si isi asuma riscuri pe baza intuitiei lor.

